El Otro: llega el documental que explora el tema de la vejez y el aislamiento voluntario

Óscar Garrido tiene más de 60 años y vive en un acantilado de Valparaíso. Desde hace mucho tiempo que no tiene contacto con su familia y sobrevive, principalmente, gracias a los recursos que ese mismo ambiente le brinda. Pero el hombre nunca esta solo. De vez en cuando surge “un otro” que lo interpela, que lo acompaña, que lo saca de sus lecturas obsesivas; alguien con quien disfruta del día a día bajo una canción como Baño de mar a medianoche de Cecilia. Pero, ¿quién es quién en esta historia? ¿Cómo la vejez está cruzada por la soledad? Y, ¿cuántas formas de vivir pueden existir? Estas son algunas de las preguntas que instala El Otro, documental de Francisco Bermejo que será estrenado el próximo 6 y 7 de agosto en Puntoticket y en el marco del programa Miradoc. La pieza surgió hace más de 9 años, cuando el realizador Francisco Bermejo se encontró, inesperadamente, con el mismo Óscar Garrido. “Una vez, estaba buceando por ahí y tuve que salir por otro lado, porque el mar estaba muy malo. Salí por una bahía chiquitita que estaba a la vuelta y ahí estaba Óscar. Él me ayudó a salir del mar”, comentó el realizador. “Yo sabía de él, porque era un personaje renombrado de la zona y me quedó rondando su físico, su cara, el lugar donde vivía y decidí fotografiarlo. Pero, en un momento determinado, me di cuenta que con la fotografía no alcanzaba a hacer un retrato visual y contemplativo del personaje”, añadió respecto del inicio del proyecto. De esa manera, el documentalista inició un largo proceso de grabación en el que logró registrar cómo este ermitaño subsistía, buscando alimentos en el mar, cazando conejos y leyendo todo tipo novelas, una de ellas, Moby-Dick de Herman Melville. Esa etapa fue extensa y sólo tomó forma cuando apareció “el otro”, que no es más que el mismo Garrido, pero desdoblado. “Entonces, no teníamos una idea muy clara de cómo armar esta historia. Hasta que al cuarto año conocí al otro. Ese fue el determinante y de ahí en adelante comenzamos a formular la relación que él tenía con este otro personaje”, explicó el documentalista. “Oscar lleva 45 años fuera de la sociedad. Entonces, mi conclusión es que, aparte de sobrevivir físicamente, ha tenido que sobrellevar la soledad emocional y psicológica. Ahí fabrica ese otro yo con el cual puede relacionarse, discutir y compartir. Obviamente, al principio no lo noté. Quizás, él conscientemente lo ocultaba, pero, a lo largo del recorrido, empezaron a suceder todas estas cosas como más personales”, dijo Bermejo. En ese sentido, el realizador señaló que la película nunca intentó construir la biografía de este hombre solitario, sino que apostó por crear una poética capaz de indagar en su universo psicológico y en las múltiples posibilidades de vida que existen. “La película no tiene ningún afán de resumir la vida de Óscar, ni de saber de dónde viene, ni para donde va”, explicó el documentalista. “Cada uno puede sacar sus propias conclusiones con elementos que están en la película y en las propias vivencias del espectador. Por ejemplo, una de las preguntas que se podría esbozar es: ¿él se fue de la sociedad o la sociedad lo echó? Ahí se mezclan muchas cosas, porque él tuvo una vida en sociedad, tuvo familia, trabajó en distintos oficios a lo largo de Chile y de apoco se fue yendo”, sostuvo. En el documental, también existen dos elementos que son fundamentales: los libros y el mar. Todo ello se une a partir de la figura de una ballena que es encontrada muerta en la orilla de la playa. Al respecto, Bermejo indicó que éste es un evento “bien particular” y que le concede una nueva capa a la película: “Siempre estuvo el ímpetu de incorporar la lectura, cómo saber lo que está pasando en su cabeza mientras leía (…). Busqué alternativas cinematográficas de cómo procesar eso, cómo mostrar en pantalla el acto de leer y un día Óscar me dice que lo acompañe cerca de su casa, donde estaba una ballena”, sostuvo Bermejo. “Él tenía Moby-Dick, que era el libro indicando, porque ahí uno podía desarrollar ese aspecto de Óscar, esa capa importante del acompañamiento de la filosofía que puede otorgar y contemplar bajo la lectura”, agregó. El documental El Otro fue producido por Francisco Hervé y ya cuenta con un recorrido importante por festivales internacionales, siendo destacado en la categoría “Burning Lights” del Visions du Réel en Suiza 2020, uno de los festivales de documentales más importantes a nivel mundial. La obra también ha sido destacada en instancias como el Festival Internacional de Valdivia, el Festival de Biarritz Amérique Latine 2020 de Francia y el Festival internacional de cine de Santa Cruz Fenavid 2020 de Bolivia, entre otros. Ahora, en el marco de su estreno nacional, también se realizarán charlas y encuentros con el objetivo de seguir difundiendo la obra. Posteriormente, el documental podría ser presentado en Cuba y México. Más información sobre su estreno aquí.

