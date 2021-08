d34a84e5db

309a572f69

Nacional Piden suspender corte de suministros de luz y agua Parlamentarios emplazaron al Gobierno a dar solución a cientos de familias que están atrasadas con el pago de servicios producto de la crisis económica y los efectos de la pandemia. Sostienen que hay 720 mil personas endeudadas en sus cuentas de electricidad. Diario Universidad de Chile Jueves 19 de agosto 2021 14:11 hrs. Me Gusta Compartir

El diputado comunista Boris Barrera, integrante de la comisión de Economía, se mostró preocupado por el alza de las deudas de las familias en sus cuentas de suministros básicos producto de la pandemia y la incertidumbre ante la falta de empleo. Ante este panorama, el parlamentario presentó un proyecto de ley que busca extender el beneficio del no pago de estos servicios de diciembre del 2021 al mismo mes del año 2022. “Presentamos esta moción para extender el plazo del no corte, pero más que aplazar el problema, queremos hacer un llamado, un emplazamiento al gobierno y a las empresas a que se hagan cargo de este problema, porque en diciembre si no hay una solución esto va a estallar en todas las familias chilenas y principalmente en las microempresas. El gobierno y las empresas que suministran estos servicios deben hacerse cargo, el gobierno debe generar subsidios y las empresas dar más facilidades; acá todos deben jugar un rol relevante”, aseveró el parlamentario. El parlamentario presentó cifras que sumadas al 10,4 % de cesantía según el INE a marzo del 2021, presentan un panorama poco auspicioso para la economía de las familias en Chile. “Según la Superintendencia de Electricidad y Combustible, llevamos más de 720 mil personas endeudadas al 31 de mayo de este año, quienes adeudan más de 250 mil millones de pesos. Es más: está estimado que para el próximo año la gente que está endeudada en electricidad aumente esta cantidad entre un 15 y un 20 por ciento, es decir, lo que se viene es grave”, indicó Barrera. El parlamentario del PC hizo un llamado a debatir sobre este proyecto a la brevedad, pues señaló que “hay incertidumbre, no sabemos si la pandemia va a terminar, no sabemos en qué condiciones vamos a estar, entonces esto es también un asunto de salud pública y el gobierno debe tomar cartas en el asunto ahora ya”. Por su parte, el diputado Jaime Naranjo (PS), presidente de la Comisión de Economía afirmó que “hoy no podemos desconocer los altos niveles de endeudamiento que las familias chilenas han contraído por la ley anti corte, pero a fin de año cuando entre en vigencia el pago de los servicios básicos muchas familias no van a estar en condiciones de pagar, por eso creo que el gobierno y las empresas no pueden desconocer estas situaciones y actuar de manera solidaria para abordar esta situación”. Cabe señalar que existe el compromiso del diputado Jaime Naranjo de discutir a la brevedad esta iniciativa dentro de la tabla de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El diputado comunista Boris Barrera, integrante de la comisión de Economía, se mostró preocupado por el alza de las deudas de las familias en sus cuentas de suministros básicos producto de la pandemia y la incertidumbre ante la falta de empleo. Ante este panorama, el parlamentario presentó un proyecto de ley que busca extender el beneficio del no pago de estos servicios de diciembre del 2021 al mismo mes del año 2022. “Presentamos esta moción para extender el plazo del no corte, pero más que aplazar el problema, queremos hacer un llamado, un emplazamiento al gobierno y a las empresas a que se hagan cargo de este problema, porque en diciembre si no hay una solución esto va a estallar en todas las familias chilenas y principalmente en las microempresas. El gobierno y las empresas que suministran estos servicios deben hacerse cargo, el gobierno debe generar subsidios y las empresas dar más facilidades; acá todos deben jugar un rol relevante”, aseveró el parlamentario. El parlamentario presentó cifras que sumadas al 10,4 % de cesantía según el INE a marzo del 2021, presentan un panorama poco auspicioso para la economía de las familias en Chile. “Según la Superintendencia de Electricidad y Combustible, llevamos más de 720 mil personas endeudadas al 31 de mayo de este año, quienes adeudan más de 250 mil millones de pesos. Es más: está estimado que para el próximo año la gente que está endeudada en electricidad aumente esta cantidad entre un 15 y un 20 por ciento, es decir, lo que se viene es grave”, indicó Barrera. El parlamentario del PC hizo un llamado a debatir sobre este proyecto a la brevedad, pues señaló que “hay incertidumbre, no sabemos si la pandemia va a terminar, no sabemos en qué condiciones vamos a estar, entonces esto es también un asunto de salud pública y el gobierno debe tomar cartas en el asunto ahora ya”. Por su parte, el diputado Jaime Naranjo (PS), presidente de la Comisión de Economía afirmó que “hoy no podemos desconocer los altos niveles de endeudamiento que las familias chilenas han contraído por la ley anti corte, pero a fin de año cuando entre en vigencia el pago de los servicios básicos muchas familias no van a estar en condiciones de pagar, por eso creo que el gobierno y las empresas no pueden desconocer estas situaciones y actuar de manera solidaria para abordar esta situación”. Cabe señalar que existe el compromiso del diputado Jaime Naranjo de discutir a la brevedad esta iniciativa dentro de la tabla de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.