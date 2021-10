8f85522247

Covid-19 Nacional Dr. Jorge Ramírez y proceso de vacunación: "Pudiéramos tener un aumento de casos no tan pronunciados como las olas anteriores" El reporte entregado esta mañana indica un "leve aumento" de casos nuevos luego de Fiestas Patrias, mientras el proceso de vacunación se transforma en una herramienta vital ante una posible tercera ola de COVID-19 en el país. Lorena Moreno Berroeta Lunes 4 de octubre 2021 15:00 hrs.

Esta mañana, el Ministerio de Salud informó que se reportaron 673 casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional con una positividad de 1,27% en las últimas 24 horas y 52.355 exámenes realizados de PCR y test de antígeno, de las cuales 396 personas se encuentran con síntomas, 195 están asintomáticas y 96 con estado desconocido. Además, la positividad de la Región Metropolitana se mantiene en el 1% y otras once regiones del país tienen el mismo rango o una positividad menor. Asimismo, se informó que cinco regiones han disminuido sus casos en los últimos siete días, pero ninguna ha bajado el número de casos nuevos en la últimas dos semanas. En ese contexto, la variación de nuevos contagios es de 5% y 5,4% en comparación a 7 y 14 días, respectivamente. Según las cifras publicadas por el MINSAL, las regiones con mayor positividad son Arica y Parinacota, Antofagasta, Tarapacá y la Metropolitana, siendo la primera región la que registra la incidencia más alta del país, seguida por Tarapacá, Antofagasta y Aysén. En ese contexto, subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, detalló que más del 64% de los casos de la variante Delta son asintomáticos y recomendó que los niños “también deben cuidarse tal como lo hacen en el colegio”. Actualmente, 4.311 personas se encuentran en la etapa activa del virus y desde la llegada de la pandemia a Chile, las personas diagnosticadas con COVID-19 alcanzan el 1.675.256 y los casos recuperados son 1.612.348. Además, hay 377 hospitalizados y 268 de ellos están con apoyo de ventilación mecánica. También se reportaron 6 personas fallecidas, alcanzando un total de 37.500. Por otra parte, la Red Integrada de Salud dispone de 322 camas críticas a nivel nacional, y hay 92 residencias sanitarias con un 56% de ocupación y 2.610 camas disponibles, y se informó que Magallanes es la primera región que comienza la fase de Apertura Avanzada a partir del miércoles 6 de octubre a las 5 de la mañana. Fuente: MINSAL El reporte de este lunes representa una baja en relación a los casos nuevos informados durante los últimos días que han reflejado un alza de los contagios de Coronavirus, ya que el domingo se informó de 752 nuevos contagios, mientras que el sábado se reportaron 853 y viernes el aumento llegó a 846 casos nuevos. Además, el informe número 58 entregado por el equipo ICovid Chile durante la jornada del pasado sábado, indicó que se ha producido un alza significativa de aumento de contagios, llegando a un aumento aproximado de 32% en relación a la semana anterior, con 3,5 contagios nuevos diarios por 100 mil habitantes, siendo la cifra más alta desde los primeros días del mes de agosto. En este contexto, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, afirmó que “la evolución de los casos confirmados en este año 2021 es de 714, lo que demuestra un leve aumento que comenzó antes de Fiestas Patrias. Estas cifras han tendido a la estabilización estos últimos días y esperamos que se mantenga así. A pesar de este discreto aumento de los contagios, el número de pacientes COVID que ha ingresado a las UCI en las últimas no ha evidenciado un cambio significativo”. Durante el reporte, también se destacó el índice de inmunización de la población objetivo, cuando un 88,6% ya completó su esquema de vacunación, que “sin duda, esto ha sido clave para evitar que los casos nuevos terminen siendo casos graves”, afirmó Dougnac. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Jorge Ramírez, indicó que la inmunización de la población es un elemento positivo en esta etapa de aumento de contagios, ya que “por un lado está la alta cantidad y proporción de gente vacunada ya con sus dosis completadas. Incluso, algunas personas recibiendo dosis de refuerzo y avanzándose hacia la vacunación de niñas y niños de cada vez menor edad. Por lo tanto, el escenario que nosotros enfrentamos en que podría haber un rebrote de casos es también un escenario en que hay una mayor cantidad de gente vacunada comparada con otros países”. Además, Ramírez indica que la vacunación es trascendental para evitar un crecimiento pronunciado de nuevos contagios como se produjo en las olas anteriores, ya que permite aumentar la inmunidad natural y artificial de la población. “El otro punto es también el avance natural de la enfermedad que hace que, independientemente de la vacunación, más personas vayan enfermando y, por lo tanto, vayan desarrollando inmunidad natural también. Entonces, eso se suma a la inmunidad artificial que creamos con las vacunas y hace que, con el correr del tiempo, el escenario se vaya transformando en que cada vez hay menos personas vulnerables o huéspedes que podrían contagiarse y replicar la infección. Serían personas que no se han enfermado o que no se han vacunado, o las pocas personas que, estando vacunadas, igual la efectividad no alcanza a cubrir. Por lo tanto, ahí habría dos elementos positivos a considerar: la vacunación y el avance de la enfermedad”, destacó. Sin embargo, sobre la situación actual del COVID-19 y su proyección por el aumento de contagios en las últimas jornadas, el académico indica que actualmente no hay certezas sobre el comportamiento del virus. “Vuelvo a recalcar que hay un elemento de incertidumbre porque hay elementos que nos hacen pensar en que efectivamente va a haber una tercera ola, pero hay otros elementos positivos que nos hacen pensar que esa tercera ola debiera ser de menor cuantía comparado con la que hemos visto en otros países y muy probablemente de menor cuantía en relación a las olas anteriores que hemos tenido en el país”, concluyó Ramírez.

