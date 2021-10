Manuel Agosin: “Las transformaciones que la gente verdaderamente necesita se pueden hacer sin revolución”

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el economista y exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), Manuel Agosin, se refirió a la coyuntura económica y a su rol como asesor en la materia de la candidatura presidencial del representante de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de su decisión de apoyar la candidatura de Sebastián Sichel, el economista sostuvo que “los partidos de la exconcertación se han quedado encandilados con el movimiento estudiantil y han tratado de copiar y hacer un remedo de lo que están planteando los estudiantes. Todo lo que plantean los estudiantes van a parar a las propuestas de la excandidata Narváez, de la candidata Yasna Provoste y, en realidad, es una corrida hacia el Frente Amplio”. En esa línea, Manuel Agosin añadió que “no creo que el Frente Amplio ofrezca una real alternativa para el país, son ideas desgastadas y que pasaron de moda hace 60 años atrás. Yo no me siento identificado con el camino que ha tomado el Partido Socialista, que era mi partido, y soy franco en eso. Yo soy social demócrata, creo que el Estado tiene un rol importante que jugar en el campo económico y me siento más cómodo trabajando con Sebastián Sichel que en un lugar donde me dicen que las AFP mañana van a desaparecer porque son la culpa de todos los males y que el TPP 11 es una porquería y no se debe firmar“. El exdecano de la FEN recalcó que “nos estamos pauteando por los estudiantes, en vez de enseñarles la realidad de las cosas y nos estamos dejando guiar como borregos por ese movimiento de jóvenes, bien intencionados, pero que no conocen la realidad”. Respecto de la candidatura de Yasna Provoste afirmó que “ella está copiando 100 por ciento el programa de Gabriel Boric. Le está haciendo la competencia a él cuando el votante promedio de Chile es un votante de centro, no es un votante que quiere volver a la Unidad Popular que es prácticamente lo que está proponiendo el candidato de Apruebo Dignidad”. En ese sentido, el economista sostuvo que “ese es un camino muy errado y que además a Chile le hace muy mal. Chile necesita un poquito de cordura y realizar las transformaciones que verdaderamente la gente necesita en pensiones, educación, salud. Todas estas cosas se pueden hacer perfectamente sin revolución, con evolución, entonces por qué uno va a elegir un camino rupturista cuando no lo necesita. Construyamos todos juntos, en paz y tranquilidad, las mayorías que el país necesita para llevar adelante estas ideas a buen puerto”. El profesor Agosin destacó algunas de las medidas económicas que plantea el candidato de la centro derecha y señaló que “Sebastián ha dicho reiteradamente que se van a realizar las transformaciones en forma pacífica y en forma democrática. Eso a mí me da tranquilidad y además se está trabajando en un proyecto de pensiones que creo responderá a las necesidades de la gente, yo he estado trabajando con un grupo de personas en desarrollo productivo regional y también está el tema del hidrógeno verde que es una oportunidad única para Chile”. Respecto de las diferencias entre las propuestas de la candidatura de Sichel respecto de lo que ha sido el actual gobierno de Sebastián Piñera, el economista sostuvo que “yo creo que Sebastián Sichel es un candidato que va a atraer a gente de la exconcertación, nosotros los concertacionistas, admirador de los treinta años que fueron los mejores años, económicamente hablando de la historia del país, donde se creó una clase media grande que no teníamos, se redujo la pobreza, o sea, se ha hecho un trabajo tremendo durante los 30 años de la Concertación”. En esa línea, el exDecano de la FEN agregó que “obviamente que eso no es suficiente y que hay nuevas necesidades, pero creo que Sebastián va a apelar a un grupo mucho más amplio que al de la centro derecha, porque por su propia historia, su paso por el gobierno y recorrido de varios partidos anteriormente, va a apelar a los huérfanos de la Concertación”. Manuel Agosin se refirió además a cómo las ideas de la social democracia se deben expresar en el Chile de hoy y al respecto sostuvo que “se deben expresar aceptando que el corazón de la economía es una economía de mercado y no dirigida por el Estado. Además debe haber un Estado fuerte, pero no necesariamente grande, que proteja a los ciudadanos y que les de un piso a su nivel de vida y que responda a ciertas necesidades que el mercado no podrá solucionar”. Finalmente, respecto del camino hacia la recuperación económica, Manuel Agosin sostuvo que “todavía no sabemos si estamos al otro lado de la pandemia. Las señales son buenas en el sentido que las infecciones, si bien han crecido durante las últimas semanas, todavía se mantienen muy por debajo de lo que fueron anteriormente. Creo que el énfasis tiene que estar puesto en el apoyo al empleo“.

