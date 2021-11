El difícil camino de Gabriel Boric para conquistar el centro político

Moverse al centro político parece la opción más importante en los días posteriores a la primera vuelta presidencial. Al menos hasta la segunda vuelta, ese eje se vislumbra como un punto en común entre dos candidatos de polos totalmente opuestos. Dos modelos de un país que son extremadamente distintos. Sin embargo, el botín más importante antes del 19 de diciembre, a juicio de diversos analistas, son los votos del centro. Un eje que se acerca a la derecha o izquierda, dependiendo de la mirada que se dé, y también las preferencias de la ciudadanía más desencantada con los partidos políticos. En los primeros, aparecen los respaldos que recibió el presidenciable de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, los votos de la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, o los del candidato del PRO, Marco Enríquez Ominami. En el segundo ámbito, se podrían reflejar las preferencias hacia Franco Parisi del Partido de la Gente, o los apoyos recibidos por Eduardo Artés del Partido Unión Patriótica UPA. En la misma línea de la búsqueda de los votos de los cinco presidenciables que quedaron en camino en la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast se quitó el pin del Partido Republicano para ampliar su mensaje al resto de la ciudadanía, en un gesto que fue considerado como un guiño a otras fuerzas políticas. Mientras tanto, el presidenciable de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, recibió críticas luego del discurso de agradecimiento a sus partidarios, donde aparecieron diversos mensajes que indicaban que necesitaría una mejor asesoría comunicacional para que su mensaje salga de Twitter, de Ñuñoa o de la Academia, porque existe otro Chile que necesita sentirse incluido y escuchado, por lo que la entrega de las propuestas debe enfocarse ahí. De hecho, el comentario que más se repetía aludía a que Boric “debería bajarse del árbol” para acercarse a los territorios que no están en su entorno cercano. Incluso, los gestos políticos y el mensaje del abanderado de Apruebo Dignidad provocaron molestia en la Democracia Cristiana, el partido de la derrotada Yasna Provoste. Durante la jornada del lunes, el ex senador de la colectividad, Ignacio Walker, sostuvo que “estaría inclinado a anular mi voto, votar en blanco o abstenerme”, mientras que esta mañana, el diputado Matías Walker emplazó a Boric y lo llamó a dar señales claras. “Creo que el discurso de Gabriel fue muy decepcionante luego del resultado de la primera vuelta. Cuando sacas un 25% y te falta otro 25% para ser elegido presidente, no puedes hablar de compañeros y compañeras, tienes que hablar de chilenos y chilenas, son simbolismos y tienes que convocar a todo el electorado”, sostuvo. Sin embargo, a pesar de las críticas de sus camaradas realizadas a través de los medios de comunicación, en horas de esta mañana la actual presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, entregó su apoyo a Gabriel Boric a través de una declaración pública, y aseguró que propondrá a la Junta Nacional que se apruebe el respaldo en la segunda vuelta presidencial “para realizar transformaciones profundas con gradualidad, en paz y en democracia”. Este apoyo surge luego de la reunión entre ambos en el domicilio de Frei durante la tarde del lunes, y provocó un remezón en el centro político nacional. En la misiva, Frei aseguró que “la democracia implica búsqueda de acuerdos entre quienes -a pesar de legítimas diferencias- les unen valores como la defensa de las personas y sus derechos”, y destacó que “siendo consecuentes con la historia de la Democracia Cristiana, tenemos la convicción de que un gobierno de la derecha autoritaria implicaría un retroceso para el país”, en directa alusión a la candidatura ultra conservadora del representante del Frente Social Cristiano. No obstante, el respaldo de Carmen Frei no fue el único, ya que el candidato de Apruebo Dignidad recibió otros apoyos por parte de la clase política ligada más bien al sector del centro, donde están los votos que permitirían el eventual triunfo en la segunda vuelta presidencial. En una actividad realizada esta mañana en la población Santo Tomás ubicada en la comuna de La Pintana, Boric recogió parte de las críticas que han surgido por el resultado del domingo, y aseguró que “nos bajamos del árbol y estamos en el territorio, estamos con los vecinos y las vecinas, con los chilenos y chilenas que quieren seguridad para vivir en paz, que quieren justicia para vivir en paz”. En esta instancia, reforzó su agenda de seguridad, y va en línea con declaraciones de su vocero Giorgio Jackson, quien ayer manifestó que “nosotros tenemos ahí una parrilla de propuestas que quizás no hemos expuesto tanto en la primera vuelta y que tendremos que poner mucho énfasis en la segunda para aclarar, porque el camino de las propuestas que hace Gabriel Boric van a conseguir mejores resultados”. Un encuentro lleno de simbolismos que pareció reenfocar la mirada hacia el centro político y la realidad territorial, de la mano de la alcaldesa de un partido que pertenece a otra coalición política que -hasta hace pocas horas- no respaldaba al candidato presidencial, y que fue reelecta con una gran votación en la pasada elección municipal de mayo, en una comuna de alta vulnerabilidad y estigmatización social. “Me mueve el hecho de que aprecio y valoro el derecho de vivir en democracia, los derechos que hemos recuperado después de pasar de una dictadura a estar en una democracia. Algo tan sencillo, pero que no se le toma valor, el derecho a la libre expresión, el no tener mordaza, el derecho a reunirnos, el derecho a participar de vida política. Algo que no se le toma el peso pero estábamos privados de eso. Aunque me critiquen, primero está el interés de Chile, después mi comuna y después el Partido”, sostuvo la alcaldesa de La Pintana en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. Es más, en una clara señal de apoyo al abanderado de Apruebo Dignidad, la noche del domingo cuando ya se conocían los resultados, Claudia Pizarro estuvo en el comando de Gabriel Boric, lo que evidenció su respaldo personal en la segunda vuelta. Por otra parte, en horas de esta tarde, la actual presidenta del Senado y ex candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, comprometió su apoyo a la candidatura de Boric y aseguró que votará por la estabilidad en el país. “Mi compromiso sigue siendo inclaudicable por la paz, por el diálogo, por el término de la violencia política de todo signo, mi compromiso es con los acuerdos y consensos en beneficio del país, especialmente de los más pobres”, destacó la militante de la Democracia Cristiana. “Por eso votaré a favor de la paz y del reencuentro, votaré para que la centroizquierda pueda garantizar la democracia y el estado de derecho. Votaré ratificando nuestro compromiso con el Proceso Constituyente. Votaré a favor de la no violencia y de hacer frente de verdad a la delincuencia y al narcotráfico, votaré por terminar con la violencia en La Araucanía a través del diálogo y el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Por lo mismo, el 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric”, afirmó la senadora. De igual importancia en otro espaldarazo recibido durante la jornada, un grupo de convencionales constituyentes, alcaldes y concejales, y organizaciones sociales llamaron a votar por el abanderado de Apruebo Dignidad y plantearon la incorporación de las demandas populares que nacieron luego del 18 de octubre de 2019. Entre los firmantes de esta misiva, aparecen constituyentes de los escaños reservados de Pueblos Originarios y alcaldes de la Región Metropolitana y Valparaíso, donde destaca el apoyo del edil del puerto, Jorge Sharp, que había renunciado a Convengencia Social luego de la firma por parte de Boric del acuerdo del 15 de noviembre de 2019. En la declaración pública, los firmantes sostienen que buscan ampliar el arco de convocatoria ya que “la votación de la primera vuelta nos llama a unirnos y a buscar formas de incluir a quienes no se sintieron convocados en la primera vuelta, pero esta vez debemos unirnos para una tarea mayor, superar a la derecha desde los amplios sectores organizados e independientes”. En este contexto, los porcentajes alcanzados por los presidenciables que quedaron en el camino parecen ser claves para la definición del próximo presidente de la República. Y la votación de centro, huérfana tras los resultados obtenidos por Provoste, Sichel y, de alguna manera, por Parisi, parece ser el objetivo a conquistar de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 19 de diciembre.

