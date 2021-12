Abogado de presos de Punta Peuco asegura que Kast ha visitado a Miguel Krassnoff y gestionado indultos ante el Gobierno

José Antonio Kast “ha visitado personalmente al brigadier Miguel Krassnoff, ha conocido su realidad”. Así lo aseguró el abogado de presos de Punta Peuco Raúl Meza, quien en un reportaje de Chilevisión, indicó que el candidato del Frente Social Cristiano “siempre ha tenido un compromiso, ha sido muy consecuente con el apoyo que le ha dado a los internos que cumplen condena en el Penal de Punta Peuco”. En esa linea, el jurista indicó que Kast “ha gestionado, personalmente, indultos” en favor de presos por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Sebastián Piñera. Cabe recordar que el ex brigadier (R) del Ejército es uno de los militares con más condenas en Chile, sumando más de 80 condenas por crímenes de lesa humanidad y cerca de 800 años de cárcel por delitos de torturas, asesinatos y diversas violaciones a los derechos humanos. Por esta razón, la información revelada por el abogado Raúl Meza no dejó indiferente a nadie. El ex fiscal Carlos Gajardo sostuvo a través de su cuenta de Twitter: “El Presidente de la República puede indultar a los condenados por delitos de lesa humanidad como por ejemplo Miguel Krasnoff. No da lo mismo quién gobierne. No es posible ser neutral”. En tanto, el alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial, Daniel Jadue, manifestó que “Kast visita y pide indultos para Krassnoff, quien, entre otros crímenes, torturó hasta la muerte a Diana Aarón, con 7 meses de embarazo. El que se dice demócrata respalda a uno de los más feroces violadores de DD.HH en dictadura”.

