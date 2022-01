Pabellón de Chile de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2021 llega a MAC Parque Forestal

El Museo de Arte Contemporáneo presenta Testimonial Spaces. Pabellón de Chile Bienal de Arquitectura de Venecia 2021 en su sede Parque Forestal. La muestra, curada por Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda, y comisariada por Cristóbal Molina del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se construye sobre la base del trabajo colectivo realizado en torno a la población José María Caro, donde la autoría se diluye en la comunidad. Para esta instalación, un grupo de pintores e historiadores tomaron una serie de relatos del barrio que comprende las comunas de Lo Espejo y parte de Pedro Aguirre Cerda, en el sur de Santiago, para transformarlos en imágenes que evocan espacios, recorridos y testimonios pasados y presentes dentro de la comunidad. En total, son 500 testimonios los que se transformaron en 500 óleos sobre tela que se encuentran contenidos dentro de un gran volumen de madera de pino azul y hoy se ubica en el hall de MAC Parque Forestal. “La población José María Caro es un población emblemática, un plan urbano de fines de los años 60 que dio una solución habitacional al problema que enfrentaba Santiago luego de un masivo éxodo rural. Si bien no es una de las primeras soluciones para el problema habitacional, fue una de las más grandes, llegando a tener hasta 100.000 habitantes, cantidad muy superior a muchas de las ciudades intermedias de la época. El lugar vivió desde sus inicios momentos de crisis, marcado por el abandono del Estado. Esto obligó a los pobladores a organizarse para poder salir adelante y dio una identidad propia a los habitantes de la población”, destaca Emilio Marín uno de los curadores de la muestra. La versión 2021 de la Bienal de Arquitectura de Venecia llevó como título general How will we live together? Esta instalación responde a aquella pregunta de partida: ¿Cómo viviremos juntos? Esto implica en sí mismo una reflexión sobre experiencias de cómo hemos vivido los distintos ciclos políticos e históricos presentes en el territorio que se habita y cómo la memoria permite mirar nuestro pasado y desde ahí prospectar una mirada en conjunto. “Para el MAC es muy relevante contar en su programación, como última exhibición a inaugurar de su periodo 2021, con la participación de este proyecto interdisciplinar, el cual convoca a distintos saberes y conocimientos, para intensificar una pregunta sobre nuestra manera de convivir, sobre cómo recordamos y exponemos los testimonios y experiencias de nuestro habitar. Una innegable vinculación para el arte contemporáneo y las prácticas sensibles que operan desde nuevos modelos de representación. Por otro lado, resaltamos el trabajo colaborativo que se ha logrado entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el equipo gestor del proyecto y los artistas”, comenta Daniel Cruz, director del MAC. Testimonial Spaces busca promover recuerdos, anhelos, tácticas de espacios de una vida integrada, de una ciudad que resulta de un inventario lleno de estereotipos, donde las arquitecturas, imaginarios cotidianos, espacios comunes y las circunstancias, vuelven a construir una ciudad viva: una casa, una plaza, la feria, la cancha, el barrio, el vivir junto a otros.

El Museo de Arte Contemporáneo presenta Testimonial Spaces. Pabellón de Chile Bienal de Arquitectura de Venecia 2021 en su sede Parque Forestal. La muestra, curada por Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda, y comisariada por Cristóbal Molina del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se construye sobre la base del trabajo colectivo realizado en torno a la población José María Caro, donde la autoría se diluye en la comunidad. Para esta instalación, un grupo de pintores e historiadores tomaron una serie de relatos del barrio que comprende las comunas de Lo Espejo y parte de Pedro Aguirre Cerda, en el sur de Santiago, para transformarlos en imágenes que evocan espacios, recorridos y testimonios pasados y presentes dentro de la comunidad. En total, son 500 testimonios los que se transformaron en 500 óleos sobre tela que se encuentran contenidos dentro de un gran volumen de madera de pino azul y hoy se ubica en el hall de MAC Parque Forestal. “La población José María Caro es un población emblemática, un plan urbano de fines de los años 60 que dio una solución habitacional al problema que enfrentaba Santiago luego de un masivo éxodo rural. Si bien no es una de las primeras soluciones para el problema habitacional, fue una de las más grandes, llegando a tener hasta 100.000 habitantes, cantidad muy superior a muchas de las ciudades intermedias de la época. El lugar vivió desde sus inicios momentos de crisis, marcado por el abandono del Estado. Esto obligó a los pobladores a organizarse para poder salir adelante y dio una identidad propia a los habitantes de la población”, destaca Emilio Marín uno de los curadores de la muestra. La versión 2021 de la Bienal de Arquitectura de Venecia llevó como título general How will we live together? Esta instalación responde a aquella pregunta de partida: ¿Cómo viviremos juntos? Esto implica en sí mismo una reflexión sobre experiencias de cómo hemos vivido los distintos ciclos políticos e históricos presentes en el territorio que se habita y cómo la memoria permite mirar nuestro pasado y desde ahí prospectar una mirada en conjunto. “Para el MAC es muy relevante contar en su programación, como última exhibición a inaugurar de su periodo 2021, con la participación de este proyecto interdisciplinar, el cual convoca a distintos saberes y conocimientos, para intensificar una pregunta sobre nuestra manera de convivir, sobre cómo recordamos y exponemos los testimonios y experiencias de nuestro habitar. Una innegable vinculación para el arte contemporáneo y las prácticas sensibles que operan desde nuevos modelos de representación. Por otro lado, resaltamos el trabajo colaborativo que se ha logrado entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el equipo gestor del proyecto y los artistas”, comenta Daniel Cruz, director del MAC. Testimonial Spaces busca promover recuerdos, anhelos, tácticas de espacios de una vida integrada, de una ciudad que resulta de un inventario lleno de estereotipos, donde las arquitecturas, imaginarios cotidianos, espacios comunes y las circunstancias, vuelven a construir una ciudad viva: una casa, una plaza, la feria, la cancha, el barrio, el vivir junto a otros.