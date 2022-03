99c9e56200

8223391211

Pensiones Diputada Lorena Fries y quinto retiro: “No estamos por ir incentivando estos proyectos” La diputada aseguró que el respaldo expresado por la bancada oficialista a la idea de legislar un nuevo retiro de las AFP pasa por una disposición de generar normas transparentes y acordadas respecto a la tramitación de los proyectos y su admisibilidad. En esa linea, planteó sus reparos frente a un quinto rescate de los fondos previsionales en cuanto estos, a juicio de la legisladora, deben hacerse parte de la base de un nuevo sistema de seguridad social. Maria Luisa Cisternas Martes 22 de marzo 2022 19:45 hrs.

Whatsapp Tweet

“No está en el programa de gobierno y no va a contar con su respaldo“, así articuló Mario Marcel -aludiendo al aún entonces presidente electo, Gabriel Boric- su respuesta frente a una inquietud enarbolada por la prensa respecto a un eventual quinto retiro de las AFP luego de haber sostenido una bilateral protocolar con su antecesor en el cargo, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. A un mes de eso y ya detentando el cargo de secretario de Estado, el ex titular del Banco Central abordó un nuevo rescate de los fondos previsionales desde la sede del Congreso Nacional, luego que la Cámara Baja decidiera por amplia aprobación-177 votos a favor, 26 en contra- someter a discusión legislativa los proyectos ingresados por René Alinco, Gaspar Rivas, Carlos Bianchi y Jorge Durán. Algunos de los motivos detrás de este resultado los manifestó este martes la diputada Karol Cariola, presidenta de la Comisión de Constitución donde serán revisadas las iniciativas del quinto retiro de las AFP. Siendo requerida por esta materia, la legisladora consideró que los proyectos de ley deben ser analizados en su mérito en atención a las necesidades económicas por las que cruza la ciudadanía a raíz del alza de precios, dado el fenómeno inflacionario. En ese sentido señaló que la corporación se encuentra abierta al debate y a escuchar los argumentos del Gobierno, al cual instó a tomar medidas urgentes. Asimismo, aseguró que los parlamentarios de Apruebo Dignidad se encuentran preparando algunas propuestas a presentar este viernes al Ejecutivo en la reunión de la coalición en Cerro Castillo, las que según la parlamentaria, permitirían responder a las urgencias de las personas. Tras la aprobación de la Cámara al aumento de los recursos para el Mepco, Marcel desdramatizó el hecho de que la idea de legislar el quinto retiro contara con los votos de la bancada oficialista en cuanto consideró que lo sustancial es la discusión de fondo y que se considere los costos importantes que, a juicio del Gobierno, tendría un quinto retiro, “pero sobre todo ponderarlo a la luz de lo que es más importante para mí, el cambio importante que hemos tenido respecto a los retiros anteriores y esta propuesta actual, que es el hecho de que ha habido un cambio de gobierno“, adicionó. Y es que además de estar desarrollando una reforma previsional y otra tributaria, el Ejecutivo se encuentra fraguando algunas medidas orientadas a una recuperación económica, sostuvo el jefe de la cartera fiscal. Algo que podría ser objeto de anuncio por parte del Gobierno antes que termine esta semana, según recalcó el ministro de Hacienda en el Parlamento durante este martes, y también lo que mencionó el titular de la Segpres, Giorgio Jackson, en el Patio de Los Naranjos este lunes. “Ese plan ha ido tomando forma, se ha ido trabajando con varios ministerios, lo vamos a dar a conocer en los próximos días pero el propósito de ese plan es apoyar a los sectores que pudiesen estarse quedando rezagados en la recuperación, ya sea sectores de trabajadores o sectores productivos, no es una iniciativa para provocar tal o cual efecto en la discusión de los retiros, o sea nuestro foco es asegurar que tengamos una recuperación económica que sea lo más inclusiva posible“, sostuvo Marcel. Esta fórmula que prepara el Ejecutivo es fundamental para dejar de considerar los rescates de los fondos previsionales como la principal salida de la coyuntura económica. Así sostuvo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del distrito 10, Lorena Fries, quien aseguró que el respaldo de los y las parlamentarias del oficialismo a la discusión del quinto retiro pasa por una disposición de ir generando normas transparentes y acordadas respecto de la tramitación y de cómo se aceptan o no los proyectos en su trámite de admisibilidad. En esa línea aseguró que la votación no los compromete con el quinto retiro y que la voluntad expresada en su resultado fue conversada con el ministro de la Segpres. “Hubo un trabajo previo y de todo esto hubo siempre un vinculo establecido con la Segpres y estamos de acuerdo también en que no estamos por ir incentivando estos proyectos pero también hicimos ver que había una correcta interpretación en lo que planteaba la mesa (de la Cámara) y por lo tanto había que aprobar, independientemente que luego el Gobierno dé a conocer cuáles son, entre otras, las medidas que se van a adoptar justamente para que no recaiga de nuevo en los trabajadores la posibilidad de resolver los problemas cotidianos que tienen”, sostuvo. El rol del oficialismo en la Cámara será establecer el diálogo para efectos de evitar que las iniciativas avancen en su trámite legislativo, indicó Fries, toda vez que la bancada sabe que un quinto retiro no es una buena medida . “Ciertamente es súper popular pero si queremos terminar con las AFP necesitamos que esos fondos que son de todos los trabajadores para que se hagan parte de la base del nuevo sistema de seguridad social y eso junto con las medidas que ha estado por lo menos mencionando el Gobierno en términos del aumento del salario mínimo, la reactivación económica, sobre todo con rostro de género que han sido las mujeres las más golpeadas durante todo este período, va a ayudar y va a contrarrestar esta apuesta a que el quinto retiro es la herramienta que soluciona esto”, recalcó. Adicionalmente, la continuidad de los rescates de los fondos previsionales socava la posibilidad de avanzar hacia un sistema solidario, consideró la ex directora del INDH y en ese sentido aseveró que el modelo vigente “nos ha dejado una mentalidad sumamente individualista que no entiende que es la solidaridad lo que contribuye a pisos mínimos a partir de los cuáles el esfuerzo de las personas efectivamente aumenta la dignidad de la vida”. “Lo cierto es que si las AFP, con las cuales obviamente no estamos de acuerdo ni con los negocios que han hecho, ni como nos han tratado durante los años en que hemos trabajado, no entregan esas platas como parte de la base que se requiere para un nuevo sistema de seguridad social en el que todos y todas vamos a estar mejor, entonces la verdad es que no tenemos mucho futuro. Aquí se ha querido establecer una falsa dicotomía que establece que si uno está a favor del quinto retiro es porque está en contra de las AFP y en realidad el quinto retiro no sería beneficioso, además hay muchos sectores que se van a quedar fuera, pero eso no quiere decir que estamos en contra del fin de las AFP, justamente por eso creemos que hay que buscar otras medidas alternativas que realmente, y no como lo hizo el gobierno de Piñera, lleguen a última hora, sino que de entrada se entreguen estas medidas, se anuncien estas medidas, los tiempos, los plazos, cómo van a beneficiar a las personas”, sostuvo.

“No está en el programa de gobierno y no va a contar con su respaldo“, así articuló Mario Marcel -aludiendo al aún entonces presidente electo, Gabriel Boric- su respuesta frente a una inquietud enarbolada por la prensa respecto a un eventual quinto retiro de las AFP luego de haber sostenido una bilateral protocolar con su antecesor en el cargo, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. A un mes de eso y ya detentando el cargo de secretario de Estado, el ex titular del Banco Central abordó un nuevo rescate de los fondos previsionales desde la sede del Congreso Nacional, luego que la Cámara Baja decidiera por amplia aprobación-177 votos a favor, 26 en contra- someter a discusión legislativa los proyectos ingresados por René Alinco, Gaspar Rivas, Carlos Bianchi y Jorge Durán. Algunos de los motivos detrás de este resultado los manifestó este martes la diputada Karol Cariola, presidenta de la Comisión de Constitución donde serán revisadas las iniciativas del quinto retiro de las AFP. Siendo requerida por esta materia, la legisladora consideró que los proyectos de ley deben ser analizados en su mérito en atención a las necesidades económicas por las que cruza la ciudadanía a raíz del alza de precios, dado el fenómeno inflacionario. En ese sentido señaló que la corporación se encuentra abierta al debate y a escuchar los argumentos del Gobierno, al cual instó a tomar medidas urgentes. Asimismo, aseguró que los parlamentarios de Apruebo Dignidad se encuentran preparando algunas propuestas a presentar este viernes al Ejecutivo en la reunión de la coalición en Cerro Castillo, las que según la parlamentaria, permitirían responder a las urgencias de las personas. Tras la aprobación de la Cámara al aumento de los recursos para el Mepco, Marcel desdramatizó el hecho de que la idea de legislar el quinto retiro contara con los votos de la bancada oficialista en cuanto consideró que lo sustancial es la discusión de fondo y que se considere los costos importantes que, a juicio del Gobierno, tendría un quinto retiro, “pero sobre todo ponderarlo a la luz de lo que es más importante para mí, el cambio importante que hemos tenido respecto a los retiros anteriores y esta propuesta actual, que es el hecho de que ha habido un cambio de gobierno“, adicionó. Y es que además de estar desarrollando una reforma previsional y otra tributaria, el Ejecutivo se encuentra fraguando algunas medidas orientadas a una recuperación económica, sostuvo el jefe de la cartera fiscal. Algo que podría ser objeto de anuncio por parte del Gobierno antes que termine esta semana, según recalcó el ministro de Hacienda en el Parlamento durante este martes, y también lo que mencionó el titular de la Segpres, Giorgio Jackson, en el Patio de Los Naranjos este lunes. “Ese plan ha ido tomando forma, se ha ido trabajando con varios ministerios, lo vamos a dar a conocer en los próximos días pero el propósito de ese plan es apoyar a los sectores que pudiesen estarse quedando rezagados en la recuperación, ya sea sectores de trabajadores o sectores productivos, no es una iniciativa para provocar tal o cual efecto en la discusión de los retiros, o sea nuestro foco es asegurar que tengamos una recuperación económica que sea lo más inclusiva posible“, sostuvo Marcel. Esta fórmula que prepara el Ejecutivo es fundamental para dejar de considerar los rescates de los fondos previsionales como la principal salida de la coyuntura económica. Así sostuvo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del distrito 10, Lorena Fries, quien aseguró que el respaldo de los y las parlamentarias del oficialismo a la discusión del quinto retiro pasa por una disposición de ir generando normas transparentes y acordadas respecto de la tramitación y de cómo se aceptan o no los proyectos en su trámite de admisibilidad. En esa línea aseguró que la votación no los compromete con el quinto retiro y que la voluntad expresada en su resultado fue conversada con el ministro de la Segpres. “Hubo un trabajo previo y de todo esto hubo siempre un vinculo establecido con la Segpres y estamos de acuerdo también en que no estamos por ir incentivando estos proyectos pero también hicimos ver que había una correcta interpretación en lo que planteaba la mesa (de la Cámara) y por lo tanto había que aprobar, independientemente que luego el Gobierno dé a conocer cuáles son, entre otras, las medidas que se van a adoptar justamente para que no recaiga de nuevo en los trabajadores la posibilidad de resolver los problemas cotidianos que tienen”, sostuvo. El rol del oficialismo en la Cámara será establecer el diálogo para efectos de evitar que las iniciativas avancen en su trámite legislativo, indicó Fries, toda vez que la bancada sabe que un quinto retiro no es una buena medida . “Ciertamente es súper popular pero si queremos terminar con las AFP necesitamos que esos fondos que son de todos los trabajadores para que se hagan parte de la base del nuevo sistema de seguridad social y eso junto con las medidas que ha estado por lo menos mencionando el Gobierno en términos del aumento del salario mínimo, la reactivación económica, sobre todo con rostro de género que han sido las mujeres las más golpeadas durante todo este período, va a ayudar y va a contrarrestar esta apuesta a que el quinto retiro es la herramienta que soluciona esto”, recalcó. Adicionalmente, la continuidad de los rescates de los fondos previsionales socava la posibilidad de avanzar hacia un sistema solidario, consideró la ex directora del INDH y en ese sentido aseveró que el modelo vigente “nos ha dejado una mentalidad sumamente individualista que no entiende que es la solidaridad lo que contribuye a pisos mínimos a partir de los cuáles el esfuerzo de las personas efectivamente aumenta la dignidad de la vida”. “Lo cierto es que si las AFP, con las cuales obviamente no estamos de acuerdo ni con los negocios que han hecho, ni como nos han tratado durante los años en que hemos trabajado, no entregan esas platas como parte de la base que se requiere para un nuevo sistema de seguridad social en el que todos y todas vamos a estar mejor, entonces la verdad es que no tenemos mucho futuro. Aquí se ha querido establecer una falsa dicotomía que establece que si uno está a favor del quinto retiro es porque está en contra de las AFP y en realidad el quinto retiro no sería beneficioso, además hay muchos sectores que se van a quedar fuera, pero eso no quiere decir que estamos en contra del fin de las AFP, justamente por eso creemos que hay que buscar otras medidas alternativas que realmente, y no como lo hizo el gobierno de Piñera, lleguen a última hora, sino que de entrada se entreguen estas medidas, se anuncien estas medidas, los tiempos, los plazos, cómo van a beneficiar a las personas”, sostuvo.