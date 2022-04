ef77f19a2a

Cultura Gabriela Mistral vuelve a impactar en una ficción imposible La obra, protagonizada por Solange Lackington y Valeria Leyton, finaliza sus funciones en GAM este 24 de abril. Diario Uchile Martes 19 de abril 2022 9:59 hrs.

Vuelve a escena Mistral Gabriela (1945), obra de Andrés Kalawski dirigida por Aliocha de la Sotta que pone en escena una ficción transgresora, donde Mistral es “obligada” por un grupo de mujeres a convertirse en un referente de feminismo y apertura. La obra sitúa a la poeta en el Brasil de 1945, post II Guerra Mundial. Ella es cónsul y es secuestrada por un grupo de mujeres que quiere intervenir en su vida para que aproveche su liderazgo y escriba algo muy arriesgado. La escritora está encerrada por motivos que su captora va revelando poco a poco y que tienen como objetivo cambiar la historia. Y claro, Gabriela es la primera mujer latinoamericana en ganar un Premio Nobel de Literatura, es la intelectual más famosa del continente, es amiga de presidentes y una asesora de gobiernos. Ella podría hablarle al mundo sobre muchos temas. Desde sus diferentes orígenes, edades y miradas, los personajes discuten sobre muchos temas, basados en la amplitud de tópicos que cruzaron la vida y obra de Mistral, como mujer, intelectual y escritora. Hablan de Latinoamérica, política, feminismo, movimientos sociales, violencia, arte, ecología, fe, amor y más. Solange Lackington interpreta a Mistral y, Valeria Leyton, a Alicia, líder del movimiento de mujeres que la tiene secuestrada. “Es una conversación entre dos mujeres que discuten de historia y de cómo hacemos historia”, cuenta Aliocha de la Sotta. “En teatro nunca había hecho un rol que estuviera tan alejado de mí físicamente. No es fácil pero es un desafío muy entretenido, me encanta dejar la vanidad atrás y sentirse libre de componer. La primera vez que me vi, dije, no soy yo. Empecé a bucear en el mundo de Mistral y me encontré con una mujer con una conciencia social enorme y con un trabajo político muy importante”, comenta Solange Lackington. Esta obra no es biográfica, es una ficción imposible, “una obra de Mistral con balazos”, como lo planteó desde el inicio Andrés Kalawski. Es una fantasía sobre un intento de hacer un mundo más justo, un mundo en donde millones de mujeres no pueden vivir su amor como les gustaría, una exploración de las facetas, contradicciones y profundidades que resquebrajan el molde en que se ha presentado a Mistral hasta ahora. “Quería encontrar un tono que rescatara todos los conflictos en los que participó y su importancia intelectual y política”, explica Kalawski. Sin embargo, esta discusión no tiene el tono solemne de un monumento. Y el dramaturgo agrega: “En este texto Gabriela Mistral se contradice, duda, manipula, se ofende, se jacta y se avergüenza. O sea, se parece un poco más a una persona y menos a un billete”. Coordenadas La obra se presentará hasta el 24 de abril, de miércoles a sábados a las 20:30 horas, y domingos a las 19:30 horas. Las entradas tienen un valor de $6.000 (general) y $3.000 (estudiantes y personas mayores).

+ info y entradas en gam.cl

