Internacional ¿Vientos de guerra mundial… nuclear? El canciller ruso Sergei Lavrov reiteró que los riesgos de una tercera guerra mundial son más que considerables. “El peligro es real y no debemos subestimarlo”, dijo, condicionando la respuesta de Moscú a las acciones de la OTAN en Ucrania. Luis Hernán Schwaner Miércoles 27 de abril 2022 8:56 hrs.

“¿Cómo puede ser de otra manera si la OTAN esencialmente se involucra en una guerra contra Rusia a través de un representante (Ucrania) y está armando a ese representante? Guerra significa guerra”, advirtió Lavrov. Duras expresiones del alto dirigente ruso que sólo vienen a refrendar sus prevenciones anteriores. Rusia ha advertido del riesgo “real” de una Tercera Guerra Mundial después de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Anhony Blinken y otros altos responsables norteamericanos visitaran Ucrania y aseguraran que ese país podía ganar el conflicto si contaba con el “equipamiento adecuado”. Ante las sanciones sin precedentes de los países occidentales contra Moscú y su creciente apoyo militar a Ucrania, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, advirtió en una entrevista con la agencia Interfax, que “el peligro (de una guerra mundial) es grave, es real, no se puede subestimar”. Lavrov acusó al presidente ucraniano Volodymir Zelenski de ser “un buen actor” que “aparenta” que negocia. “Es un buen actor (…), si se observa con atención y se lee con cuidado lo que dice, se encontrarán miles de contradicciones”, indicó, añadiendo que “la buena voluntad tiene límites. Y si no es recíproca, no contribuye al proceso de negociaciones (…) Pero pese a ello, seguiremos manteniendo negociaciones con el equipo enviado por Zelenski”, dijo, citado por agencias rusas. En una entrevista con el programa Big Game en el moscovita Channel One, reproducida también profusamente por agencias occidentales, Lavrov afirmó que aunque “la inadmisibilidad de una guerra nuclear es la posición de principios del Kremlin, el peligro de tal conflicto no debe subestimarse”. Recordó que en enero los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU -uno de los cuales es Rusia- se pronunciaron sobre la inadmisibilidad de una guerra nuclear. “Esta es nuestra posición de principios, nos guiamos por esto y, por supuesto no me gustaría ver estos riesgos inflados artificialmente ahora, cuando los peligros son bastante significativos”, dijo. Según plantea Lavrov, las armas enviadas por Occidente a Ucrania para que Kiev se defienda de la invasión rusa legitiman las fuerzas y los contingentes enviados por Moscú para invadir el país vecino. Es por ello que el canciller ruso considera que los depósitos de armas enviadas por Occidente y acopiadas en el oeste de Ucrania se han convertido repetidamente en tales objetivos. “Si la OTAN efectivamente entra en guerra con Rusia a través de un representante y arma a este representante, entonces todo es justo en el amor y la guerra. Por cierto, en cuanto al envío de armas, este es otro ejemplo más de la falta de limpieza de los estadounidenses en términos del derecho internacional y en términos de la introducción de sus propias reglas bajo el principio ‘hago lo que me place”, afirmó. Ya el 27 de febrero, tres días después de comenzada la que llamó “operación militar especial” y en medio de las tensiones con la OTAN sobre Ucrania, el presidente Vladimir Putin ordenó a las fuerzas de disuasión nuclear rusas estar en alerta máxima. En tanto, el 2 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, había dicho que “si tuviera lugar la Tercera Guerra Mundial, ésta involucraría armas nucleares y sería destructiva”. Ahora lo volvió a advertir.

