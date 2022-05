3abf0848fb

Educación Nacional Ministro de Educación presenta plan de reactivación educacional La iniciativa “Seamos comunidad” consta de cinco ejes que incluyen el fortalecimiento de aprendizajes, ampliación de la atención en salud mental, transformación digital e inversión en infraestructura. Diario Uchile Martes 10 de mayo 2022 12:10 hrs.

El Ministerio de Educación dio a conocer un plan para superar la crisis de la pandemia del Covid 19 luego de dos años de suspensión de clases y los efectos que dejó en diferentes ámbitos para los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Sobre la iniciativa, el ministro Marco Ávila, indicó que se trata de un plan desarrollado desde el inicio del gobierno el 11 de marzo recién pasado para dar cuenta de la situación en la que están las comunidades escolares a lo largo del país después de la pandemia. “Los efectos de la pandemia golpearon a la comunidad y luego de dos años es necesario impulsar un plan que de manera integral”, comentó la autoridad, quien dijo que se trata de cinco ejes principales que se desplegarán en una serie de acciones durante los cuatro años de mandato, incluyendo otros que son de más largo aliento como es la recuperación de la infraestructura de los establecimientos públicos. En este último tema, indicó que atenderán situaciones críticas que requieren acciones urgentes, como edificios con problemas severos o que representen riesgo para los estudiantes, docentes y asistentes de la educación. A esto se agregan temas como el fortalecimiento de aprendizajes, un plan nacional de transformación digital, garantía a las trayectorias educativas para reinsertar a estudiantes desertores del sistema escolar, así como el fortalecimiento del programa de salud mental. En ese sentido, Ávila sostuvo que durante el último tiempo se han conocido situaciones de convivencia y violencia grave, algo que si bien no está extendido a todo el país, es algo que “tenemos que enfrentarlo de manera decidida con herramientas que sean adecuadas”. “Desplegaremos a mediados del mes de junio el programa de atención en crisis y convivencia escolar que se va a implementar durante el 2022 en 60 comunas en las que se observe las mayores situaciones de convivencia escolar y que en este momento se está trabajando desde la Subsecretaría de Educación para ser priorizada”, señaló. El titular del Mineduc precisó que se fortalecerá el programa “Habilidades para la vida”, el cual incluso ha recibido reconocimiento internacional por su impacto en las comunidades, el que tendrá una inyección de 11 mil millones de pesos para llevarlo de 25 a 100 comunas en todo el país. “Este modelo de atención psicosocial, entre otras acciones coordina atenciones de salud mental para niños, niñas y jóvenes, así como también para los cuidadores y los padres y profesores que trabajan con esos niños, niñas y jóvenes”, comentó Ávila. El secretario de Estado indicó que “efectivamente, la pandemia nos afectó, nos golpeó fuerte a todos, especialmente en la salud mental, especialmente en la convivencia escolar, especialmente en los aprendizajes. Estuvimos durante un tiempo algunos recluidos, distanciados de los establecimientos educativos y eso nos afectó”. Ávila agregó que “hoy día nada lo podemos hacer solos. No es solo las acciones del ministerio, no son solo los directores y directoras, no solamente es nuestras seremis, los directores provinciales, el director o el equipo del servicio local o la sociedad civil ni los gremios, sino que somos todos juntos y juntas que podemos avanzar a esta reactivación, a la recuperación de los aprendizajes”. Por otra parte señaló que “sé del agobio de mis colegas, sé del sacrificio que tienen que realizar día a día los asistentes de la educación, los profesores y las profesoras, para entender, para descifrar muchas veces los protocolos que el ministerio ha elaborado. Sé que es complejo. Pero quiero decirles que ese sacrificio, ese costo tan alto tiene como gratificación somos transformadores de la vida de los niños, niñas y jóvenes en todo momento”.

