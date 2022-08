d03cd74852

Cultura Género Nacional Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó documento informativo sobre la situación nacional El archivo reúne datos desde diversos organismos, contrasta la información del contexto entre los últimos años y exhibe la evolución de la violencia machista de los últimos años. Diario UChile Miércoles 3 de agosto 2022 14:58 hrs.

Un profundo análisis se llevó a cabo en la presentación del “Dossier Informativo: Violencia contra Mujeres en Chile 2021-2022” de la organización feminista. En la jornada la ganadora del Premio Nacional de Literatura, Diamela Eltit; la actriz Natalia Valdebenito; la integrante de la coordinación de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Isadora Castillo; y la periodista Juanita Rojas, se reunieron a las 19:00 horas, para dialogar en torno al archivo desde una perspectiva feminista. El artículo acompaña el lanzamiento de la XVI versión de la campaña “¡Cuidado! El machismo mata” y expone 7 puntos: trata de mujeres y niñas, violencia femicida, violencia en contexto íntimo familiar, violencia sexual, la criminalización de la defensa personal ante agresores, el acceso a espacios de toma de decisiones y la violencia que deben enfrentar y finalmente la precarización laboral considerando el trabajo remunerado y no remunerado. “Es una lectura política del momento que estamos viviendo y además busca ser una contribución a la comprensión sobre la violencia de aquellas mujeres y niñas en Chile, a partir de la revisión de estadísticas provenientes de instituciones públicas y privadas. Además de estudios realizados por organizaciones sociales, recopilación de archivos de prensa y datos levantados por la misma Red Chilena“ introdujo Isadora Castillo. Observaciones del feminismo Las panelistas analizaron en detalle y comentaron los hechos de la vida cotidiana de las mujeres que habitan el territorio nacional. Natalia Valdebenito explica: “crece la participación nuestra, es como que creciera la arremetida machista y violenta. Mientras más fuerte yo hablo, más fuerte es la amenaza. Y mi experiencia diaria me lo comprueba, pero también ese dossier”. En tanto Diamela Eltit propone la desmaternalización, refiriéndose a la divinización o religiosidad que se le asigna a la maternidad. “La tarea no es mujeres contra hombres, sino llegar pues a una democracia. Vivir democráticamente los cuerpos de hombres y mujeres. Esto no es una guerra a muerte, continua y final sino se trata de cómo este feminismo que es minoritario, que no es hegemónico se encarga de tomar a las otras que son adversas al feminismo”. La red feminista Desde el año 1990, la Red Chilena contra las Mujeres trabaja junto a colectivos, organizaciones sociales, no gubernamentales para contribuir a erradicar la violencia hacia mujeres y niñas. “Observar los 16 años de campaña de la Red Chilena nos muestra mucho de estos cambios que se han producido. Si vemos este primer cartel: Cuidado, el machismo mata. Y después cómo se visibiliza el femicidio, la violencia sexual, y se comienzan a generar otras conexiones con formas de violencia que quizás son menos explicitas, que son de carácter simbólico”, concibe la coordinadora de la articulación feminista. La jornada virtual y presencial contó con la interpretación en lengua de señas chilenas. Además fue transmitida en vivo por Radio Universidad de Chile a través de la señal 102.5 FM y señal en vivo. Asimismo, a través de Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Radio UCh.

