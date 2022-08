¿Habrá unidad oficialista tras el 4 de septiembre?: La duda que sembró Escalona (PS) tras “el episodio Jackson”

Los efectos políticos del episodio protagonizado por el Ministro Segpres, Giorgio Jackson, han escalado al punto en que se ha puesto en duda la unidad del oficialismo tras el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Así lo deslizó el secretario general del partido Socialista, Camilo Escalona, quien cuestionó la capacidad de las coaliciones de mantenerse y soportar el impacto político que vaya a devenir del resultado del referéndum.

“¿Seremos capaces de actuar en conjunto después del 4 de septiembre? Nosotros esperamos que sí, esperamos tener la madurez política para que podamos actuar en conjunto, pero eso no está asegurado, no está escrito en ninguna parte”, afirmó en entrevista con T13.

A su vez, el senador José Miguel Insulza, ha considerado los dichos de Jackson como una falta de respeto inaceptable, al punto de dar por muerto el proyecto del Presidente Boric de hacer converger en una las dos coaliciones de Gobierno. A su juicio, el titular de la Segpres “definió con palabras muy claras su visión acerca de la generación de ahora con la generación de antes, vinculando a la de antes con el dinero y la corrupción, y eso no lo acepto, no tengo por qué aceptárselo a nadie”.

“Esto fue completamente inesperado, lo confieso, estábamos trabajando bien y creo que los resultados de las últimas encuestas han sido buenos, pero de pronto la gente ve, nuestra gente que está sacándose la mugre por el Apruebo en todas partes del país, recibe estos insultos, por eso sorprende, porque no fueron provocados, no fue en una pelea, no fue en un debate, fue una persona que explicitó lo que él piensa que es la diferencia entre ellos y nosotros y eso realmente estuvo muy mal”, adicionó.

Ante la alarma sobre un potencial cisma entre las dos coaliciones de Gobierno, dirigentes de Apruebo Dignidad intentaron morigerar los ánimos. “Se han sobrevalorado esos errores y yo creo que son parte de una campaña para tratar de debilitar el Gobierno. Ahora, que son errores, son errores, el Gobierno está consciente de eso, nosotros también y son cosas que se tienen que enmendar” sostuvo el timonel del PC, Guillermo Teillier.

En cuanto a la unidad del oficialismo posterior al plebiscito, Teillier extendió la disposición de Apruebo Dignidad a seguir colaborando en conjunto y relevó que la decisión recae finalmente en los partidos. “Creo que depende de la voluntad, si ellos no tienen la voluntad yo creo que es otra cosa, nosotros por lo menos tenemos la voluntad de seguir adelante, apoyando el Gobierno. Ahora sí después del 4 de septiembre hay algunos que quieren cambiar de rumbo tendrán que manifestarlo, pero tendrán que hacerlo también en reuniones con nosotros, en conversaciones“, señaló.

Así las cosas, el presidente del PC tomó distancia sobre la posibilidad de unir a ambas coaliciones. “Creo que llegar a una sola coalición es un camino todavía largo”, afirmó.

A su vez, el timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dijo esperar que el oficialismo actúe unida detrás del liderazgo del Presidente Boric y el programa de Gobierno. “Llevamos recién cuatro meses. Hay un programa que nos une, hay acuerdos que se dieron de cara a la segunda vuelta electoral donde los distintos partidos suscribimos”, relevó.

“Se presentó, por ejemplo, la reforma tributaria, la reforma al royalty y esos proyectos fueron acordados por todo el abanico de la centro izquierda e incluso por sectores de la Democracia Cristiana que en ese momento respaldaban a la candidata presidencial Yasna Provoste, entonces yo espero que en lo programático podamos tener una visión consistente”.

“Si bien en la política, en el día a día, en la contingencia, puede haber diferencias, hay culturas políticas y sensibilidades distintas, lo que es parte de la democracia y de la diversidad, lo que espero es que detrás del programa de Gobierno y detrás del liderazgo del presidente Boric todos podamos actuar en bloque y con consistencia. Yo no pierdo esa esperanza”.

En esa línea relevó que “quedan cuatro años muy desafiantes, donde le tenemos que responder a Chile y no al mundo político, no mirarnos al ombligo”.

En cuanto al proyecto del Presidente de hacer converger a las dos coaliciones, el senador destacó el trabajo que están desarrollando los partidos en la campaña por el Apruebo, e indicó que “después del 5 de septiembre tendremos que dar discusiones más de tipo estratégicas, de cómo seguimos proyectando esta relación de Gobierno”.

Diputados PS reafirman su compromiso con el Gobierno

Fuera de las declaraciones de Insulza y Escalona, la bancada de diputados y diputadas socialistas emanaron un comunicado en el que reiteran su compromiso con el Gobierno del Presidente Boric. “Estamos conscientes de la importancia del momento histórico que vivimos hoy y de la responsabilidad que nos compete como partidos de gobierno ante la decisión que debe adoptar la ciudadanía el 4 de septiembre”, redactaron.

En ese sentido añaden: “tenemos un desafío común, un futuro que nos une y no es el momento hoy de marcar diferencias, porque la única forma de avanzar es en base a los acuerdos y la unidad”

“El ministro Jackson cometió un error, que reconoció oportunamente y ofreció fundadas disculpas. Esperamos que estas situaciones no se reiteren en lo sucesivo, que nos desvía del objetivo que nos une, que es trabajar por el futuro de Chile, aceptando nuestra diversidad con tolerancia y, sobre todo, con tranquilidad”, cerraron.