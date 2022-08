374c434d8d

2303a70a7a

Nacional Política “Plebiscito sin mentiras”: Comando del Apruebo lanza plataforma para denunciar las informaciones falsas sobre la nueva Constitución Desde el Comando Aprueba x Chile esperan identificar los principales focos de desinformación presentes en redes sociales y medios de comunicación. Diario Uchile Jueves 18 de agosto 2022 18:46 hrs.

Compartir en

El Comando Aprueba x Chile lanzó este jueves la plataforma web plebiscitosinmentiras.cl con el objetivo de avanzar hacia un voto informado en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, donde las personas podrán denunciar las informaciones falsas que reciban sobre la nueva Constitución. El lanzamiento se realizó en una actividad en el centro de Santiago que contó con la presencia de la ex convencional Patricia Politzer, quien señaló que “esta plataforma tiene por objetivo informar adecuadamente con la verdad a la ciudadanía porque el voto del 4 de septiembre tiene que ser no sólo un voto libre sino que también informado. No tengo ninguna duda, basta leer esta Constitución para aprobar”. Sobre el surgimiento de esta plataforma, Vlado Mirosevic, vocero de Aprueba x Chile, mencionó que “estamos frente a una de las elecciones más importantes de nuestra historia que va a marcar las próximas décadas, pero lamentablemente también hemos sido testigos de un clima de desinformación, de mentiras, de polarización, incluso de odio. A nosotros nos preocupa cuidar la democracia y no queremos caer en este tipo de discursos y por eso estamos acá, para combatir las mentiras de esta campaña”. En el sitio web plebiscitosinmentiras.cl se podrá enviar la descripción de la información falsa recibida y adjuntar un archivo opcional que funcione como una evidencia del hecho. Luego de ser verificadas, las noticias falsas serán publicadas en esta plataforma. “Cada persona puede añadir la situación que aconteció, que escuchó de alguna mentira, de algún fake new. Nuestro comando de manera inmediata va a tomar contacto para poder abordar, desmentir, combatir todas estas mentiras”, explicó Karol Cariola, vocera de Aprueba x Chile, quien también hizo un llamado al Rechazo a realizar una “campaña limpia”. En el evento también se hicieron presentes ciudadanos que declararon haber escuchado y leído más de alguna mentira sobre la propuesta constitucional. “Yo vengo de Pirque y cada vez que converso con vecinas y vecinos que me hacen consultas lo único que escucho son mentiras, sobre todo en torno a la propiedad de la vivienda (…) Lo que me alegra es que podemos denunciar con esta plataforma porque la propuesta de nueva Constitución debemos defenderla”, mencionó Daniel, quien pertenece al movimiento Fuerza Cultural. Con el material que reciban en la plataforma, el comando identificará los principales focos de desinformación presentes en redes sociales y medios de comunicación para entregar información verídica y responder a las interpretaciones tendenciosas realizadas al texto constitucional. La plataforma ya se encuentra disponible para realizar denuncias y se puede acceder en https://www.plebiscitosinmentiras.cl/

El Comando Aprueba x Chile lanzó este jueves la plataforma web plebiscitosinmentiras.cl con el objetivo de avanzar hacia un voto informado en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, donde las personas podrán denunciar las informaciones falsas que reciban sobre la nueva Constitución. El lanzamiento se realizó en una actividad en el centro de Santiago que contó con la presencia de la ex convencional Patricia Politzer, quien señaló que “esta plataforma tiene por objetivo informar adecuadamente con la verdad a la ciudadanía porque el voto del 4 de septiembre tiene que ser no sólo un voto libre sino que también informado. No tengo ninguna duda, basta leer esta Constitución para aprobar”. Sobre el surgimiento de esta plataforma, Vlado Mirosevic, vocero de Aprueba x Chile, mencionó que “estamos frente a una de las elecciones más importantes de nuestra historia que va a marcar las próximas décadas, pero lamentablemente también hemos sido testigos de un clima de desinformación, de mentiras, de polarización, incluso de odio. A nosotros nos preocupa cuidar la democracia y no queremos caer en este tipo de discursos y por eso estamos acá, para combatir las mentiras de esta campaña”. En el sitio web plebiscitosinmentiras.cl se podrá enviar la descripción de la información falsa recibida y adjuntar un archivo opcional que funcione como una evidencia del hecho. Luego de ser verificadas, las noticias falsas serán publicadas en esta plataforma. “Cada persona puede añadir la situación que aconteció, que escuchó de alguna mentira, de algún fake new. Nuestro comando de manera inmediata va a tomar contacto para poder abordar, desmentir, combatir todas estas mentiras”, explicó Karol Cariola, vocera de Aprueba x Chile, quien también hizo un llamado al Rechazo a realizar una “campaña limpia”. En el evento también se hicieron presentes ciudadanos que declararon haber escuchado y leído más de alguna mentira sobre la propuesta constitucional. “Yo vengo de Pirque y cada vez que converso con vecinas y vecinos que me hacen consultas lo único que escucho son mentiras, sobre todo en torno a la propiedad de la vivienda (…) Lo que me alegra es que podemos denunciar con esta plataforma porque la propuesta de nueva Constitución debemos defenderla”, mencionó Daniel, quien pertenece al movimiento Fuerza Cultural. Con el material que reciban en la plataforma, el comando identificará los principales focos de desinformación presentes en redes sociales y medios de comunicación para entregar información verídica y responder a las interpretaciones tendenciosas realizadas al texto constitucional. La plataforma ya se encuentra disponible para realizar denuncias y se puede acceder en https://www.plebiscitosinmentiras.cl/