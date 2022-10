d08a283dfe

05ae4e69e7

Cultura En Colombia premian a actor y clown chileno El Festival “La Flor del Actor” celebró los 45 años de actuación de Oscar Zimmermann. La actividad se realizó en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá. Diario Uchile Lunes 17 de octubre 2022 17:13 hrs.

Compartir en

El Festival La Flor del Actor, realizado la semana pasada entre el 10 y el 15 de octubre en Bogotá, Colombia, está destinado a celebrar la trayectoria de actores y actrices de América Latina. Su tercera versión cerró, el sábado recién pasado, con el homenaje a los 45 años de trabajo como actor, clown y maestro de artes circenses del artista chileno Oscar Zimmermann, quien recibió el galardón Premio de Vida y Obra con que el festival materializa la distinción. Junto con Oscar, en días anteriores fueron premiados otros cuatro personajes del teatro del continente: dos colombianos, una ecuatoriana y un brasileño. Como parte de la ceremonia, Zimmermann presentó “Viaje”, unipersonal de Teatro Clown, que este año cumple 20 años de funciones en Chile y el exterior. Sobre dicha función, la página del Festival contó, la misma noche del sábado: “La perfecta comunión entre el artista en escena y su publico es el más grato testimonio de que lo que sucedió anoche en la Sala Gaitán: la carcajada colectiva de la sala repleta de espectadores de todas las edades, el silencio en momentos expectantes, la ternura, los aplausos, el público viajando con el personaje por la geografía de Brasil, Cuba, España, Italia y otros países a través de cantos danzas y aventuras que le ocurrieron al papá- payaso en su largo viaje hasta Rusia para encontrar a su hijo y llevarle un pequeño violín como regalo. Fue cerrar el festival con broche de oro. Chile tiene un tesoro en este gran artista”. Durante la semana, Zimmernann también dio una clase magistral y práctica sobre el arte del clown, en la que durante una hora y media transmitió principios claves sobre cómo hacer reír mediante las técnicas que emplea este tradicional personaje circense. Igualmente participó con una conferencia en el Foro Herencia octubre 2022, donde habló de la tradición del payaso en el circo chileno. Según indican los organizadores del festival, “el Foro es un espacio que honra la experiencia y la tradición. Los maestros toman la palabra y cuentan las motivaciones e impulsos más remotos que recuerdan en su relación con la representación. Luego van siguiendo el hilo de sus primeros pasos hasta el devenir profesional. Cuentan y recuerdan encantadoras anécdotas y profundas experiencias de vida y arte”. Para Oscar, participar en el festival y recibir el premio le significó “un honor, así como también lo es haber podido representar a Chile y el teatro clown en este hermoso festival junto a destacados artistas de la escena latinoamericana”. Su trayectoria “Es extraño cumplir tantos años de escenario. Me siento como si hubiera comenzado ayer. En 1977 debuté en el Teatro Municipal de Gerona, Cataluña, España, como corista de la compañía de Zarzuelas Isaac Albéniz, con un teatro repleto que hizo que me enamorara del teatro para siempre. En 1976 me había ido a buscar mi destino a Europa y escapar de la realidad que se vivía en mi país. En España finalmente encontré el lugar donde comenzaría mi carrera como actor”, señala Zimmermann. De regreso a Chile, y egresado de la Escuela de Teatro de la UC, Oscar formó compañía con Andrés del Bosque y su hermano Hernán. Crearon, “Teatro Circo” pionera en unir artes escénicas circenses con la actuación más convencional y la interpretación de música en vivo, interpretada por los mismos actores, a los que se sumó Francisco Cruz. En 1983, estrenaron en la sala Camilo Henríquez la obra “Por arte de birlibirloque”, descrita como un “arte de encantamiento, de magia, basada en tres farsas españolas”. Diez años después inauguraron el Festival Internacional de Teatro ITI 1993 y fueron invitados con la rutina “Los pasos” al circo del Tony Caluga. Aprovecharon esa circunstancia para profundizar en la vida y arte del famosísimo payaso chileno, experiencia que, unida a dos años de estudio sobre el circo chileno, dio origen la obra “Las siete vidas del Tony Caluga”, escrita por Andrés del Bosque y donde Oscar tenía el rol principal, encarnando a Abraham Lillo Machuca, el propio Caluga. El montaje ganó el Fondart 1994, el premio APES y de la crítica especializada en Santiago y Valparaíso como la mejor obra del año. Antes y después de eso, Oscar invirtió en su vocación estudio, preparación, más estudio y la creación de obras. Recibió galardones, y vivió pasantías, giras nacionales e internacionales, residencias de creación. Siempre profundizado sobre el tema del circo y el personaje del clown desde sus orígenes en la italiana y renacentista Comedia del Arte, pasando por conocer el circo chileno también en profundidad. El año 2002 creó “Viaje” su primer unipersonal de Teatro Clown, con la dirección del gran maestro argentino Julian Howard, dando comienzo a su carrera como solista y obra con la que ha sido invitado a importantes festivales y encuentros de clown. La docencia también ha sido parte importante de su vida y es así como imparte clases en el innovador Diplomado en Artes Circenses de la UAHC. Sus próximos proyectos son terminar de escribir su primera obra de teatro clown “Escuela de Payas@s”, que después él mismo dirigirá; crear el primer Centro de Investigación en el Arte del Clown en Chile; y continuar con el proyecto de creación audiovisual “Enclownstrados: Píldoras Cómicas en Pandemia”, que surgió como parte del 5° taller de clown impartido para en forma online, en plena cuarentena. Este viaje a “La Flor del Actor” contó con el apoyo del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio mediante el programa Circulación Internacional 2022.

El Festival La Flor del Actor, realizado la semana pasada entre el 10 y el 15 de octubre en Bogotá, Colombia, está destinado a celebrar la trayectoria de actores y actrices de América Latina. Su tercera versión cerró, el sábado recién pasado, con el homenaje a los 45 años de trabajo como actor, clown y maestro de artes circenses del artista chileno Oscar Zimmermann, quien recibió el galardón Premio de Vida y Obra con que el festival materializa la distinción. Junto con Oscar, en días anteriores fueron premiados otros cuatro personajes del teatro del continente: dos colombianos, una ecuatoriana y un brasileño. Como parte de la ceremonia, Zimmermann presentó “Viaje”, unipersonal de Teatro Clown, que este año cumple 20 años de funciones en Chile y el exterior. Sobre dicha función, la página del Festival contó, la misma noche del sábado: “La perfecta comunión entre el artista en escena y su publico es el más grato testimonio de que lo que sucedió anoche en la Sala Gaitán: la carcajada colectiva de la sala repleta de espectadores de todas las edades, el silencio en momentos expectantes, la ternura, los aplausos, el público viajando con el personaje por la geografía de Brasil, Cuba, España, Italia y otros países a través de cantos danzas y aventuras que le ocurrieron al papá- payaso en su largo viaje hasta Rusia para encontrar a su hijo y llevarle un pequeño violín como regalo. Fue cerrar el festival con broche de oro. Chile tiene un tesoro en este gran artista”. Durante la semana, Zimmernann también dio una clase magistral y práctica sobre el arte del clown, en la que durante una hora y media transmitió principios claves sobre cómo hacer reír mediante las técnicas que emplea este tradicional personaje circense. Igualmente participó con una conferencia en el Foro Herencia octubre 2022, donde habló de la tradición del payaso en el circo chileno. Según indican los organizadores del festival, “el Foro es un espacio que honra la experiencia y la tradición. Los maestros toman la palabra y cuentan las motivaciones e impulsos más remotos que recuerdan en su relación con la representación. Luego van siguiendo el hilo de sus primeros pasos hasta el devenir profesional. Cuentan y recuerdan encantadoras anécdotas y profundas experiencias de vida y arte”. Para Oscar, participar en el festival y recibir el premio le significó “un honor, así como también lo es haber podido representar a Chile y el teatro clown en este hermoso festival junto a destacados artistas de la escena latinoamericana”. Su trayectoria “Es extraño cumplir tantos años de escenario. Me siento como si hubiera comenzado ayer. En 1977 debuté en el Teatro Municipal de Gerona, Cataluña, España, como corista de la compañía de Zarzuelas Isaac Albéniz, con un teatro repleto que hizo que me enamorara del teatro para siempre. En 1976 me había ido a buscar mi destino a Europa y escapar de la realidad que se vivía en mi país. En España finalmente encontré el lugar donde comenzaría mi carrera como actor”, señala Zimmermann. De regreso a Chile, y egresado de la Escuela de Teatro de la UC, Oscar formó compañía con Andrés del Bosque y su hermano Hernán. Crearon, “Teatro Circo” pionera en unir artes escénicas circenses con la actuación más convencional y la interpretación de música en vivo, interpretada por los mismos actores, a los que se sumó Francisco Cruz. En 1983, estrenaron en la sala Camilo Henríquez la obra “Por arte de birlibirloque”, descrita como un “arte de encantamiento, de magia, basada en tres farsas españolas”. Diez años después inauguraron el Festival Internacional de Teatro ITI 1993 y fueron invitados con la rutina “Los pasos” al circo del Tony Caluga. Aprovecharon esa circunstancia para profundizar en la vida y arte del famosísimo payaso chileno, experiencia que, unida a dos años de estudio sobre el circo chileno, dio origen la obra “Las siete vidas del Tony Caluga”, escrita por Andrés del Bosque y donde Oscar tenía el rol principal, encarnando a Abraham Lillo Machuca, el propio Caluga. El montaje ganó el Fondart 1994, el premio APES y de la crítica especializada en Santiago y Valparaíso como la mejor obra del año. Antes y después de eso, Oscar invirtió en su vocación estudio, preparación, más estudio y la creación de obras. Recibió galardones, y vivió pasantías, giras nacionales e internacionales, residencias de creación. Siempre profundizado sobre el tema del circo y el personaje del clown desde sus orígenes en la italiana y renacentista Comedia del Arte, pasando por conocer el circo chileno también en profundidad. El año 2002 creó “Viaje” su primer unipersonal de Teatro Clown, con la dirección del gran maestro argentino Julian Howard, dando comienzo a su carrera como solista y obra con la que ha sido invitado a importantes festivales y encuentros de clown. La docencia también ha sido parte importante de su vida y es así como imparte clases en el innovador Diplomado en Artes Circenses de la UAHC. Sus próximos proyectos son terminar de escribir su primera obra de teatro clown “Escuela de Payas@s”, que después él mismo dirigirá; crear el primer Centro de Investigación en el Arte del Clown en Chile; y continuar con el proyecto de creación audiovisual “Enclownstrados: Píldoras Cómicas en Pandemia”, que surgió como parte del 5° taller de clown impartido para en forma online, en plena cuarentena. Este viaje a “La Flor del Actor” contó con el apoyo del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio mediante el programa Circulación Internacional 2022.