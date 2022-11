a21c3df09c

Cultura Universidad de Chile despide al filósofo y premio nacional Roberto Torretti Uno de los fundadores del Centro de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, quien también mantuvo una estrecha colaboración con la Facultad de Filosofía y Humanidades, falleció este sábado a los 92 años. Diario UChile Martes 15 de noviembre 2022 17:43 hrs.

Este sábado 12 de noviembre falleció Roberto Torreti, destacado filósofo, escritor y académico, reconocido a nivel nacional e internacional. El intelectual, nacido el 16 de enero de 1930 en Santiago de Chile, comenzó sus estudios superiores en filosofía y derecho en la Universidad de Chile y los concluyó en la Universidad de Friburgo, Alemania, con una tesis sobre filosofía política guiada por Wilhelm Szilasi, denominada “La estructura sistemática del pensamiento político de Fichte”. El paso por ese país marcó su vida y trayectoria profesional, pues fue ahí donde conoció a quien sería su compañera de vida, la profesora Carla Cordua, con quien obtuvo conjuntamente el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en 2011. El profesor Torretti fue académico de la Universidad de Puerto Rico, lugar donde fundó la revista Diálogos. Volvió a Chile en 1961 a la Universidad de Concepción como profesor y director del Departamento de Filosofía. Posteriormente, se trasladó a Santiago en 1964, etapa en la que fundó el Centro de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Luego, en 1988, fue reconocido como miembro de número de la Academie Internationale de Philosophie des Sciences con sede en Bruselas y en 1994 fue elegido como miembro del Institut Internationale de Philosophie con sede en París. La Universidad de Puerto Rico, por su parte, lo nombró Profesor Emérito en el 2001, organizando un Simposio en su honor, y la Universidad de Barcelona le confirió el Doctorado Honoris Causa en el 2005. “La Universidad de Chile despide con pesar al eminente filósofo Roberto Torretti, quien fuera profesor fundador del Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, desde donde se hizo un aporte invaluable al país generándose un espacio seguro para el cultivo de las humanidades en tiempos de dictadura. El profesor Torretti se autodefinía como un ‘amigo de la verdad, por sobre todas las cosas’ y en su vida lo demostró con cada acción, convirtiéndose en un referente de la mejor academia chilena”, señaló la Rectora Rosa Devés. El decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez, expresó que la comunidad beauchefiana recibió con gran tristeza la noticia de la partida de Roberto Torretti, “reconocido por su aporte a la filosofía de las ciencias, y quien cumplió un rol clave, junto a otros grandes maestros, en la fundación del Centro de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile. En este centro, orientado a incentivar la formación humanista de los estudiantes de ingeniería, aportó a su aprendizaje integral, lo que continúa en la actualidad gracias a nuestra unidad de Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias (ETHICS)”. Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, en una carta publicada este domingo en el diario El Mercurio, comenzó señalando que “ha muerto el gran filósofo de la ciencia Roberto Torretti y toda la academia chilena se entristece por su partida”. Además, destacó su legado: “Su pasión por la obra de Kant era incontenible. Recuerdo que le pregunté una vez por la opinión de Kant acerca de la revolución norteamericana y me envió en cuestión de horas las referencias precisas y directas del filósofo alemán a su archivo oficial. Sus clases en la U. de Chile, en la U. de Puerto Rico y en la U. de Barcelona mostraron toda su poderosa erudición tanto dentro como fuera de Chile. Su influencia alcanza a muchas de las personas de las nuevas generaciones”, precisó. Entre sus obras más destacadas, se encuentra “Creative Understanding: Philosophical Reflections on Physics”, publicada en 1990, que, en palabras del filósofo Eduardo Carrasco, “puede considerarse como su principal aporte a la filosofía de las ciencias”. Más tarde, en 1998, publicó “El paraíso de Cantor”, que -de acuerdo al testimonio del filósofo español Jesús Mosterín- citado igualmente por Carrasco, “es la obra mejor y más completa que jamás se ha escrito en español sobre los fundamentos y la filosofía de las matemáticas”. Este libro, “a partir de la exposición de la teoría de conjuntos de Cantor, pone a la luz el problema de los fundamentos de las matemáticas y recorre los principales aportes y discusiones que han tenido lugar en ese ámbito en los primeros 30 años del siglo XX, desde el programa de Hilbert de axiomatización de las matemáticas, su evolución, sus cambios y adecuaciones, hasta el giro que tomó el programa con ocasión de la aparición del teorema de incompletitud de Gödel”, indicaba Carrasco. En su trayectoria, también figura el libro “The Philosophy of Physics”, publicado en 1999, y “De Eudoxo a Newton” (2007), que se publicó en Chile, “Manuel Kant, Estudio sobre los fundamentos de la filosofía crítica”, obra reeditada en varias oportunidades, además de “Philosophy of Geometry from Riemann to Poincaré” (1978) y “Relativity and Geometry” (1983). El Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales lo obtuvo junto a Carla Cordua en 2011. En esa ocasión, se informó que el jurado consideró “la constitución de un equipo de trabajo intelectual reflejado en la producción de a lo menos una obra en común, publicada en 1992; en un trabajo en ámbitos temáticos compartidos, como son la filosofía moderna y contemporánea, reconociendo cada cual en esa tarea la colaboración e influencia del otro. A raíz del aporte de cada uno en la formación del otro, llegaron a formar una comunidad de trabajo inseparable, asociada a la filosofía y las humanidades”.

