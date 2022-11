58cc3ea17b

Derechos Humanos Justicia Política Muere Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo La histórica dirigenta había sido dada de alta el 13 de octubre, después de haber estado internada tres días en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata para realizarse controles médicos. Diario Uchile Domingo 20 de noviembre 2022 11:56 hrs.

A los 93 años de edad murió este domingo la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, informó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su cuenta de twitter. “Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre“, escribió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bonafini había sido dada de alta el 13 de octubre, después de haber estado internada tres días en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata para realizarse controles médicos. La semana previa a la hospitalización, la dirigente -que fue una de las cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo- había encabezado la marcha que realiza todos los jueves, y en esa ocasión habían invitado a estudiantes secundarios para que expusieran sobre las tomas de escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Tras la muerte de la referente, el gobierno nacional decretó tres días de duelo en “homenaje a Hebe, su memoria y su lucha que estarán siempre presentes como guía en los momentos difíciles”. El presidente de la nación, Alberto Fernández, en un comunicado público “despide con profundo dolor y respeto a Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo y luchadora incansable por los derechos humanos”. La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno trasandino destacó en sus redes sociales que a partir de la desaparición de dos de sus hijos durante la última dictadura cívico-militar, “Hebe compartió junto a las Madres un destino que las unió en la lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado, resistiendo frente al silencio y el olvido”. “Su vida y su obra, su ejemplo de compromiso y entrega con las causas populares, constituyen un legado que nos acompañará por siempre, guiándonos en el camino de la defensa de los DDHH y la Memoria, Verdad y Justicia pero también de la lucha contra la impunidad y el neoliberalismo”, destacó el organismo oficial. En tanto, Estela de Carlotto, presidenta Madre de Plaza de Mayo, en declaraciones a una emisora de Buenos Aires indicó que “es una enorme tristeza, sabemos que no somos eternas, pero compañeras de hace 46 años. Con dificultades. No deja nada que no sea su fuerza, la fuerza de Hebe, con errores como tenemos todas, caminó, hizo de esta necesidad de las mujeres, de las Madres y las Abuelas, de encontrar y saber dónde están y qué hicieron con ellos”. “Siempre fue una mujer fuerte, el dolor lo tenía por dentro, seguramente, como todas nosotras. La conocí porque cuando me transformé en una luchadora con las Abuelas, Chicha Mariani que había sufrido la primera pérdida y buscaba a su nietita y la seguimos buscando, vivía a unas cuadras de la casa de Hebe, estuvimos en su casa varias veces, compartiendo experiencias”, relató Carloto.

