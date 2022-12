cb160b5211

Deportes Seven Juvenil Mackay anunció grupos y fixture de su edición 2023 La organización del Seven Juvenil The Mackay oficializó los cuatro grupos y el fixture de su 22° edición que se disputará el 6 y 7 de enero de 2023. Diario UChile Miércoles 28 de diciembre 2022 12:33 hrs.

La organización del Seven Juvenil The Mackay oficializó los cuatro grupos y el fixture de su 22° edición que se disputará el 6 y 7 de enero de 2023. Saint John’s, Old Boys, The Mackay y Alumni quedaron como cabezas de serie de cada uno de los cuatro grupos. Saint John’s, actual campeón de las dos últimas ediciones 2020 y 2022, encabeza el Grupo A. Los penquistas van por su tercer título en línea tratando de dar casa a los tres equipos con mayor número de estrellas (5) en el certamen mackayino, The Mackay y COBS. Este último equipo será el principal adversario de los Leones. COBS. Con cinco campeonatos ganados, los del Craighouse no alcanzan la final desde 2018, cuando cayeron en la final ante Old Boys por 15-12. Completan la zona, Lagartos y All Brads. Los renguinos participarán por tercera vez (2009 y 2022), mientras que los del Bradford son debutantes absolutos en el certamen reñaquino. Old Boys lidera la Zona B. Los Blancos son tetracampeones con títulos en 2013, 2014, 2015 y 2018. El año pasado estuvieron a un paso del penta, pero cayeron en la final ante Saint John’s por 17-0. Su principal adversario será Saint George. Los Dragones fueron campeones en 2016 y desde que ingresaron al torneo, un año antes, siempre han sido grandes animadores. Por su parte, Sporting retorna al principal evento juvenil que ganó en 2007, luego de ausentarse la temporada pasada. Finalmente, Rucamanque tendrá su segunda experiencia tras su debut del año pasado. Los de la Araucanía llegan con un equipo más experimentado, esperando mejorar el lugar obtenido la temporada pasada. El Grupo C tendrá al anfitrión como cabeza. The Mackay, pese a tener cinco títulos, quiere terminar con una sequía de 13 años y recuperar el cetro que lograron por última vez en 2009 o llegar a una final que no alcanzan desde que cayeron con Old Boys en 2013. Stade Francais será uno de los tres equipos que buscarán impedir que los mackayinos rompan su racha negativa. Sin embargo, el seven juvenil ha sido adverso para la Banda del Gallo, lo mismo que para Old Reds, cuadro reconocido por su buen juego en el rugby reducido, pero que en el Juvenil de Reñaca no han podido lucir. La incógnita llega desde Concepción con Universitario, equipo que retornó el año pasado a la competencia después de haber pasado nueve años ausentes desde su última participación en 2013. Finalmente, en el Grupo D, Alumni, monarcas en 2019, tendrán como tarea demostrar que ese título no fue casualidad y que los del Santiago College están listos para sumar su segunda estrella.

Sus rivales serán PWCC, Los Troncos y U. Católica, tres cuadros con altibajos en Reñaca, alternando buenos años con algunas bajas presentaciones, pero siempre como equipos de cuidado y dispuestos a meterse entre los mejores del Seven Juvenil The Mackay. GRUPOS Y FIXTURE Grupo A: Saint John’s (Concepción), COBS (Stgo), Lagartos (Rengo), All Brads (Stgo)

Grupo B: Old Boys (Stgo), Saint George (Stgo), Rucamanque (Temuco), Sporting RC (Viña)

Grupo C: The Mackay (Reñaca), Stade Francais (Stgo), Old Reds (Stgo), Universitario (Conce)

Grupo D: Alumni (Stgo), PWCC (Stgo), Los Troncos (Concepción), U. Católica (Stgo) FIXTURE 22° SEVEN JUVENIL THE MACKAY 2023 DIA 1 (Viernes 06 de enero)

1 | 14:00 | A | Saint John’s vs All Brads

2 | 14:20 | B | Old Boys vs Sporting

3 | 14:40 | C | The Mackay vs Universitario

4 | 15:00 | D | Alumni vs U. Católica

5 | 15:20 | A | COBS vs Lagartos

6 | 15:40 | B | Saint George vs Rucamanque

7 | 16:00 | C | Stade Francais vs Old Reds

8 | 16:20 | D | PWCC vs Los Troncos

9 | 16:40 | A | Saint John’s vs Lagartos

10 | 17:00 | B | Old Boys vs Rucamanque

11 | 17:20 | C | The Mackay vs Old Reds

12 | 17:40 | D | Alumni vs Los Troncos

13 | 18:00 | A | COBS vs All Brads

14 | 18:20 | B | Saint George vs Sporting

15 | 18:40 | C | Stade Francais vs Universitario

16 | 19:00 | D | PWCC vs U. Católica

17 | 19:20 | A | Saint John’s vs COBS

18 | 19:40 | B | Old Boys vs Saint George

19 | 20:00 | C | The Mackay vs Stade Francais

20 | 20:20 | D | Alumni vs PWCC

21 | 20:40 | A | Lagartos vs All Brads

22 | 21:00 | B | Rucamanque vs Sporting

23 | 21:20 | C | Old Reds vs Universitario

24 | 21:40 | D | Los Troncos vs U. Católica DIA 2 (sábado 07 de enero)

25 | 14:00 | Cuartos Oro 1 | A1 vs D2

26 | 14:20 | Cuartos Oro 2 | B1 vs C2

27 | 14:40 | Cuartos Oro 3 | C1 vs B2

28 | 15:00 | Cuartos Oro 4 | D1 vs A2

29 | 15:20 | Semi Estímulo 1 | A4 vs D4

30 | 15:40 | Semi Estímulo 2 | B4 vs C4

31 | 16:10 | Semi Bronce 1 | A3 vs D3

32 | 16:30 | Semi Bronce 2 | B3 vs C3

33 | 17:00 | Semi Plata 1 | PP25 vs PP27

34 | 17:20 | Semi Plata 2 | PP26 vs PP28

35 | 17:50 | Semi Oro 1 | GP25 vs GP27

36 | 18:10 | Semi Oro 2 | GP26 vs GP28

37 | 18:40 | Final Estímulo | GP29 vs GP30

38 | 19:10 | Final Bronce | GP31 vs GP32

39 | 19:40 | Final Plata | GP33 vs GP34

40 | 20:10 | Final Oro | GP35 vs GP36 El torneo será transmitido íntegramente y de forma abierta por Rugbiers TV a través de su señal de YouTube gracias a CymaSuite, Escapada Romántica, UAI Viña y Kia Chile. Foto: Víctor Montalva / SportPress.

