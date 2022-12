Presidente Boric, por presos del estallido: “Son jóvenes que no son delincuentes”

Cabe destacar que la primera nómina que el Ejecutivo publicó excluyó a Alejandro Carvajal y Matías Rojas, por lo que el documento difundido a eso de las 13:00 horas contempló solo 11 de los 13 presos que fueron indultados por el Mandatario. Una omisión que se debió a un error de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio, según señaló la cartera mediante un comunicado.

Al respecto, Boric indicó que “la decisión fue indultar -y es una decisión muy meditada, algo que no es sorpresa, es un compromiso y yo cumplo mis compromisos– a trece personas en total. Por lo tanto, el primer comunicado que se emitió, hubo dos que no sé por qué no se incluyeron en el listado, pero eso se solucionó inmediatamente, así que pueden tener la tranquilidad”.

Abundando sobre la medida, el Presidente relevó que “es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Creo que hay que sanar las heridas, acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo en donde estos son jóvenes que no son delincuentes y es un compromiso personal que yo tenía. Son decisiones complejas pero las asumo responsablemente”.

En cuanto a las críticas de la oposición y la decisión de Republicanos y Chile Vamos de salir de la mesa de seguridad, el jefe de Estado reconoció que “yo sabía que esto evidentemente iba a generar reacciones, lo que yo le pido a la oposición es que en temas como, por ejemplo, el cómo enfrentamos la delincuencia en el país, pongamos a la gente por delante en vez de las disputas políticas que podamos tener”.

“Acá tenemos una tremenda tarea, estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo muy importante en materia de seguridad, nosotros vamos a implementar la agenda de seguridad con todos que quieran sumarse”, acotó.

Y agregó que “espero que la oposición se sume a ello y los convoco. Yo no quiero entrar en polémicas por esto, creo que lo importante es que pongamos por encima las prioridades de los chilenos y las chilenas”

Respecto a la acusación constitucional con la que Chile Vamos amenazó a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, el Presidente adujo que “es parte de las herramientas constitucionales a la cuales la oposición y los parlamentarios tienen acceso. Nosotros siendo oposición también la ejercimos, sería hipócrita de mi parte decir que esto es algo que no puedan hacer”.

“Si consideran que eso es un agravio a la Constitución, están en su legítimo derecho de plantearlo y nosotros defenderemos nuestra posición como Gobierno en la instancia que corresponde que es el parlamento”, añadió.

Y sostuvo que “yo en esto desdramatizo, que las instituciones funcionen. Lo importante es que las peleas y las distintas políticas no nos impidan trabajar por el bien de los chilenos y chilenas que necesitan de acuerdos para que podamos sacar adelante el país en temas tan importantes como la crisis educacional, como la lista de espera en salud, como enfrentar la delincuencia en nuestro país”.