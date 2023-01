703c33b7dd

Economía Nacional Política Directora del Centro de Microdatos, Lorena Flores: “Las arcas fiscales están en mayores posibilidades de responder a una futura crisis económica” Las últimas cifras dadas esta semana dan cuenta del aumento de la participación laboral, sin embargo ésta podría verse disminuida a mediados de año conforme a las proyecciones económicas. Mientras, en el Gobierno estarían preparados para ese momento. Tania González Martes 31 de enero 2023 14:50 hrs.

El Centro de Microdatos (CMD) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, dio a conocer los resultados de la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) en el Gran Santiago llevada a cabo durante el último mes del 2022. En las cifras destacan el aumento de la participación laboral y de los ocupados. La directora ejecutiva del CMD, Lorena Flores, indicó que el desempleo en el Gran Santiago se ubicó en 7,4 por ciento, es decir, 0,9 puntos porcentuales (pp) menos que en diciembre del 2021 y una tasa inferior a los promedios de los últimos 20 y 10 años (8,9% y 8,1%, respectivamente) en la misma fecha. Este hecho respondería según el estudio, a las caídas anuales de 0,9 pp en el desempleo masculino que llegó a 7,7 por ciento, asimismo a la baja de 1,1 pp en el femenino que se ubicó en 6,9 por ciento. “En pandemia no habíamos tenido tasas bajas, pero hay que recordar que también había mucha inactividad, entonces las tasas han sido un poco mentirosas si miramos solo la de desempleo. Por eso me gusta más destacar la variación de los ocupados donde tuvimos un incremento y hay 171 mil empleos extras que es un 5,3 por ciento, no obstante es diciembre y por lo tanto, esto puede ser estacional y en marzo encontrarnos con otra realidad” advirtió la economista. La mejora se debe a las alzas anuales en la fuerza de trabajo (4,3%) y en el empleo (5,3%) que ha sido impulsado por el aumento de puestos laborales en los sectores de Construcción (16%), Transporte y otros (14,7%), Servicios personales y de los hogares (10,2%) y Comercio (7,5%). En este sentido, los ocupados experimentaron un aumento anual de 5,3 por ciento y llegan a más de 3 millones de personas. En cuanto a las proyecciones conforme a estos datos y a los del reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que expuso igualmente un alza de las personas ocupadas durante el trimestre móvil octubre-diciembre del 2022, Flores afirmó que dependerá de lo que suceda con la economía durante este año. “Si se siguen las observaciones del Banco Central y de organismos internacionales sobre que el segundo trimestre será el más complejo en Chile, siendo uno de los países que estará más deprimido económicamente, es posible que empecemos a ver reducciones en la ocupación y por lo tanto, aumento en la tasa de desempleo también” indicó. Sobre los ingresos de los asalariados, se situaron en promedio en 639 mil 564 pesos, un 2,5 por ciento menor al monto registrado en noviembre 2021. Los ingresos de los trabajadores por cuenta propia llegan a 415 mil 129 pesos en promedio, lo que significa una disminución de un 5,5 por ciento en doce meses.

En esta medición como en oportunidades anteriores, se incluyó una submuestra adicional de 400 casos para ampliar la representatividad de la Encuesta a la Región Metropolitana y la tasa de desempleo fue de 7,8 por ciento, lo que equivale a 328 mil personas desocupadas y representa un caída anual de 0,6 pp. Pincha aquí: Presentación EOD diciembre 2022 Saneamiento de las finanzas En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la representante del Centro de Microdatos se refirió a la disciplina fiscal del gobierno del Presidente Gabriel Boric, a propósito de que desde la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda celebraron el resultado del año recién pasado como el mejor en más de una década. Lorena Flores explicó que hace más de 20 años que en nuestro país opera una política económica contracíclica que no se ha hecho efectiva desde la entrada en pandemia cuando correspondía un mayor gasto ante la emergencia sanitaria y es que “se arrastraba un déficit en las arcas fiscales, que hoy está disminuido y en mayores posibilidades de responder a la futura crisis” destacó. Acerca del foco de las ayudas del Gobierno en algunos sectores, Flores sostuvo que debieran priorizarse las pequeñas y medianas empresas, igual que las áreas estacionales más deprimidas como los restaurantes y el turismo dependiendo de cómo salgan de los dos meses venideros. “La construcción es una de las áreas más importantes y que los gobiernos tienden a intervenir primero porque sí, por ejemplo, para cuando se hace un puente, un túnel o un tren, hay gasto fiscal en obras públicas y eso genera más construcción y más contratación” añadió. En tanto, desde la DIPRES resaltan de la ejecución presupuestaria 2022, la trayectoria de normalización de finanzas públicas, la alta ejecución de recursos y el gasto con foco en la reactivación económica y apoyo a las familias. Pincha aquí: Informe Ejecución del Gobierno Cuarto Trimestre 2022

