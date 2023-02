ac767d0995

Ciudad y territorio Medio Ambiente Nacional Presidente Boric: “Hemos solicitado apoyo a países amigos para contar con todo lo que esté disponible para combatir estos incendios” El mandatario no descartó utilizar el 2% constitucional para emergencias. “Que no les quepa ninguna duda que los recursos van a estar a disposición de las víctimas”. Mientras, autoridades ordenaron la evacuación de la comuna de Purén. Diario UChile Sábado 4 de febrero 2023 9:33 hrs.

Una situación “tremendamente compleja” calificó el Presidente Gabriel Boric la que se está viviendo en las regiones de Ñuble, Biobío y Maule debido a los incendios forestales que ya han dejado a 13 personas fallecidas según el reporte oficial. Luego de suspender sus vacaciones la jornada de ayer para trasladarse a la zona afectada por los siniestros, el jefe de Estado indicó que se ha solicitado además apoyo a otros países para apoyar en el combate del fuego. “Cuando tenemos tantos focos es tremendamente complejo (…) Hemos solicitado también apoyo a países amigos respecto de recursos que nos han ofrecido para poder contar con todo lo que esté disponible para combatir estos incendios”, precisó. Además, hizo un llamado a dejar que el combate del fuego sea realizado por los equipos que tienen la experiencia para enfrentarlo. “La presencia en terreno tiene que ser responsable, en el sentido de que nosotros estamos aquí para coordinar las ayudas, pero acá nadie tiene que ser un superhéroe que termine estorbando la labor de la gente que son conciencia, con conocimiento, con expertiz, está combatiendo estos incendios”. Consultado por las ayudas que se entregarán a la población, el mandatario precisó que “con el incendio que vivimos a fines del año pasado en Viña del Mar, creo que establecimos un estándar con el tipo de respuesta que debe haber. Allá se entregó, rápidamente luego de sofocado el incendio, un bono de apoyo para la compra de enseres básicos”. Por eso, subrayó: “que no les quepa ninguna duda que Ñuble no se va a quedar atrás, esta región joven y nueva, pero que ha sido postergada por mucho tiempo, no va a ser un lugar secundario y todos los estándares para enfrentar catástrofes en otros lugares del país se van a aplicar con todo el rigor, también en esta región”. En relación a la posibilidad de usar el dos por ciento constitucional para emergencias, el jefe de Estado manifestó que “yo decidí decretar Estado de Catástrofe y eso ya permite una agilidad mayor en el uso de los recursos. Si es necesario se va a hacer, que no les quepa ninguna duda que todos los recursos van a estar a disposición de las víctimas”. Durante la jornada de este sábado, el Mandatario se reunirá con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien encabeza el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para definir las acciones a implementar y abordar los incendios que afectan a diferentes regiones del país. 14 fallecidos y evacuación de Purén En su último balance, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), informó de 13 personas muertas a raíz de los incendios, once de las cuales son de la comuna de Santa Juana. El director (s) de SENAPRED, Mauricio Tapia, señaló que “a las distintas familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos. Tenemos que señalar que hay 13 fallecidos en total, 11 personas en la comuna de Santa Juana y además un piloto de nacionalidad boliviana y un mecánico de nacionalidad chilena que capotaron en un helicóptero que se encontraba en función de combatir el incendio”. Además, comentó que “nos han reportado 95 viviendas destruidas y algunas más con daños menores. Mantenemos en evaluación 107, pero sabemos que los siniestros han dañado más viviendas en otros sectores donde aún no tenemos el levantamiento formal”. También se informó de 11 recintos educacionales siniestrados, nueve en Biobío y dos en La Araucanía. “Hemos enviado más de 70 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares, y en este momento es muy importante reforzar el mensaje SAE enviado a la ciudad de Purén, para un proceso de evacuación masiva”, afirmó. En esta línea, el alcalde de Purén, Jorge Rivas, a través de redes sociales llamó a los vecinos a evacuar el radio urbano de la ciudad, ya que señaló que “me ha tocado de constatar de viviendas quemándose”. Por su parte, la delegada provincial presidencial de Malleco, Andrea Parra, explicó que “la situación es muy compleja, tenemos un sector de casas, un perímetro, donde nosotros estimamos que tenemos unas 100, 120 casas quemadas y sectores rurales, a los cuales aún no hemos podido acceder y donde sospechamos por supuesto que nos vamos a encontrar con algunas situaciones, más bien graves”. La delegada confirmó que hay una persona fallecida producto de los incendios y que corresponde “a un varón, de 45 y que su cuerpo fue encontrado por su familia”. De esta forma, los decesos a causa de los siniestros que afectan a la zona centro sur del país llega a 14.

