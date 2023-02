2ca4237a39

Internacional China y Estados Unidos: la guerra de los globos El gobierno de Costa Rica informó que la cancillería china lamentó el sobrevuelo de su territorio de un globo "civil" y con fines "científicos" -según Pekín- que cruzó la semana pasada el espacio aéreo de la nación centroamericana. Luis Hernán Schwaner Martes 7 de febrero 2023 15:40 hrs.

El globo fue observado desde diversos puntos de Costa Rica el pasado martes 31 de enero, sin que las autoridades de ese país tuvieran información alguna sobre el origen del aparato. Las explicaciones del gobierno chino añaden que la presencia del globo en el espacio aéreo costarricense “se debió a que sufrió un desvío de la ruta programada debido a las condiciones meteorológicas y la capacidad limitada de autodirección”. “Es una prioridad del Gobierno costarricense mantener su misión de resguardar la soberanía nacional, exigiendo a la comunidad internacional el respeto irrestricto al derecho internacional, a la soberanía y la integridad territorial” reza, por su lado, el comunicado de la Cancillería costarricense, agregando que ese ministerio tomaba nota de las explicaciones. Después de aquello, Pekín reconoció ayer lunes que la aeronave aerostática era de su propiedad. Pero que, a diferencia de Washington, aquellos países latinoamericanos sobre los que voló la segunda aeronave china detectada por el Pentágono estadounidense “entienden” que el ingenio no “representa ninguna amenaza”. Recordemos que además de Costa Rica, los países sobre los que se detectó el paso de la aeronave fueron Colombia y Venezuela, según diferentes fuentes. Pero Pekín no fue el único interesado en el tema porque el Pentágono se puso rápidamente en contacto con los países señalados por cuyos cielos surcó el que para Washington era un “globo espía”, como lo calificara el presidente Joe Biden. Pero el interés estadounidense tenía su razón de ser: la noche del pasado viernes 3 los sensibles instrumentos detectaron un segundo “globo” chino sobre Latinoamérica, después de aquel descubierto primero sobre su propio territorio y posteriormente derribado. La crisis de los “globos espía” se agudizó después que Washington derribara, por orden directa de Biden, la aeronave china que ya llevaba varios días sobrevolando los cielos de Estados Unidos. Obviamente, la respuesta china en esta ocasión no se hizo esperar: Pekín manifestó una profunda “insatisfacción” y protestó con fuerza considerando que Washington “sobre reaccionó” al usar la fuerza para abatir la aeronave que sobrevolaba su espacio aéreo. El descubrimiento del primero de estos globos sobre el espacio aéreo estadounidense ha desencadenado esta nueva crisis diplomática entre Washington y Pekín, determinando -de paso- la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía previsto hacer al gigante asiático el recién pasado fin de semana. Los globos aerostáticos son antiguos y se han empleado por décadas para incentivar lluvias durante períodos de sequías prolongadas. Operaban, fundamentalmente, a través del método -bastante aleatorio- de bombardear con el elemento químico, yoduro de plata, aquellas nubes que podían contener un alto índice de humedad. En este caso, China insiste en que el globo avistado sobre Estados Unidos era una aeronave civil con una capacidad limitada de “piloto automático”, usado principalmente para estudios meteorológicos. Agregó la cancillería pekinesa que lo que sucedió es que los vientos lo desviaron de su curso. Pero Estados Unidos alega que sin duda es un globo espía debido a su inusual tamaño, correspondiente al de tres autobuses. Según el Pentágono, el globo llevaba sensores y equipos de vigilancia, era maniobrable por control remoto y había demostrado que podía cambiar de rumbo. Asimismo, afirma que el artefacto se movía hacia el este del territorio estadounidense a una altitud de unos 18 mil 600 metros y que se detuvo sobre áreas ultra sensibles del estado noroccidental de Montana donde, precisamente, se almacenan ojivas nucleares. Pese a que no se ha conocido públicamente información adicional sobre si el globo detectado sobre América Latina difería del primero, los militares de Washington no proporcionaron mayores datos sobre la ubicación exacta del segundo. No obstante, el experto en seguridad internacional Ian Chong afirmó que estos globos de gran altitud poseen, en general, una variedad de funciones. “Pueden -dijo- realizar una diversidad de operaciones, desde obtener imágenes hasta recolectar muestras del aire o intentar recopilar señales de inteligencia”, señaló.

