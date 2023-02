“Para tranquilizar el corazón”: Roberto Bravo dará concierto en beneficio a las familias afectadas por los incendios

A las 19:30 en la Explanada Municipal de Macul (Av. Quilín 3248) el pianista nacional Roberto Bravo se presentará, junto a la cantante Andrea Cárdenas, para realizar un concierto solidario en beneficio de las familias afectadas por los incendios en el sur del país.

La iniciativa del artista junto a la Municipalidad de Macul podrá ser disfrutada por todos quienes lleven cooperación de agua, pañales para adultos y niños, y/o comida para mascotas. Será el primero de cuatro conciertos que seguirán en Recoleta, La Cisterna y Cerro Navia entre el 8 y el 11 de febrero, respectivamente. Todo lo recaudado será distribuido en colaboración con las municipalidades para luego enviar la ayuda a Santa Juana.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el destacado pianista nacional sostuvo que este encuentro trata de dos cosas: “Por un lado consiste en recaudar la ayuda material que se pueda, un litro de agua y dos paquetes de pañales que hacen falta en Santa Juana, Purén y en tantas partes, pero también trata del sentimiento amoroso que une a las personas frente a los que están sufriendo. Eso es super importante como energía porque trasciende los espacios, las distancias y llegan a gente que están pasándola mal”.

