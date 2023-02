bb48e651ee

54a19b93d9

Cultura Laila Roth y su paso por la Quinta: “Por momentos me desconecté” Aunque empezó bien, la humorista argentina tuvo un complejo cierre de rutina en el Festival de Viña del Mar 2023, donde recibió pifias pese a recibir la Gaviota de Plata. Diario UChile Sábado 25 de febrero 2023 11:40 hrs.

Compartir en

Laila Roth fue la encargada de poner el humor en la última noche del Festival de Viña del Mar 2023. La humorista argentina tuvo una presentación de más a menos, donde pese a recibir la Gaviota de Plata, recibió algunas pifias al terminar. “Perdón si no les gustó”, dijo antes de bajar del escenario. En su diálogo con los periodistas del backstage tras su presentación, la trasandina confesó que “por momentos me desconecté. Vi tanta gente que uno empieza a distraerse a veces”. De todas formas, aseguró haber disfrutado “muchísimo” el momento. “Me besé con Gonzalo y Yamila y me llevo una Gaviota, qué más quiero”, subrayó. “Hubo algunos chistes que esperé que entraran mejor y no lo hicieron. Hay muchas veces en que cuando las cosas no empiezan a ir bien, es difícil mantenerse en el presente. Un poco que me desconecté hasta yo de mí misma, y cómo voy a querer conectar con los demás. No me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos. Pero estoy muy contenta con la experiencia en general”, agregó. Finalmente, la comediante aclaró que “no me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos. Pero estoy muy contenta con la experiencia en general”. Foto: Agencia Aton.

Laila Roth fue la encargada de poner el humor en la última noche del Festival de Viña del Mar 2023. La humorista argentina tuvo una presentación de más a menos, donde pese a recibir la Gaviota de Plata, recibió algunas pifias al terminar. “Perdón si no les gustó”, dijo antes de bajar del escenario. En su diálogo con los periodistas del backstage tras su presentación, la trasandina confesó que “por momentos me desconecté. Vi tanta gente que uno empieza a distraerse a veces”. De todas formas, aseguró haber disfrutado “muchísimo” el momento. “Me besé con Gonzalo y Yamila y me llevo una Gaviota, qué más quiero”, subrayó. “Hubo algunos chistes que esperé que entraran mejor y no lo hicieron. Hay muchas veces en que cuando las cosas no empiezan a ir bien, es difícil mantenerse en el presente. Un poco que me desconecté hasta yo de mí misma, y cómo voy a querer conectar con los demás. No me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos. Pero estoy muy contenta con la experiencia en general”, agregó. Finalmente, la comediante aclaró que “no me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos. Pero estoy muy contenta con la experiencia en general”. Foto: Agencia Aton.