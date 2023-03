8beee3e7dd

Cultura “La Plaza del Puma” adelanta sobre su presentación en WOMAD 2023: “Hemos trabajado con lo mejor que tenemos” En conversación con nuestro medio el vocalista de la agrupación, Giancarlo Valdebenito, se refirió a la colaboración y procesos creativos en los que se embarca con sus compañeros a la hora de crear las originales composiciones de la banda. Joana Carvalho Martes 28 de marzo 2023 20:42 hrs.

Este fin de semana entre el 31 de marzo y el 2 de abril se realizará en la Plaza la Paz de Recoleta la 8ª edición del Festival WOMAD Chile. Con una cartelera musical que contará con artistas internacionales como: Chico César (Brasil), Juana Molina (Argentina), Nachda Punjab Cultural Mirror (India), Modena City Ramblers (Italia), Ifriqiyya Electrique (Francia), entre otros. Así como el escenario de la Plaza la Paz contará con una gran variedad de músicos extranjeros, por supuesto que también las y los artistas chilenos marcarán presencia en la octava versión del evento. Las y los representes de Chile en el WOMAD 2023 son: Antonella Sigala, Carlomarco DJ, Hueo y Los Yatiri, Javier Barría, La Plaza del Puma, Mizar, Nicole Bonout, Operación CAF y Sharmatix. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el vocalista y compositor de La Plaza del Puma, Giancarlos Valdebenito, quien ya fue parte de las versiones anteriores del festival junto a Hoppo! El también contrabajista de la agrupación opinó que ciertos festivales de música responden a un modelo económico en el cual está insertada la industria musical chilena, por lo que destacó la relevancia del WOMAD dentro de la escena artística cultural del país. “Creo que es un festival super importante, me gusta mucho donde se realiza y me gusta porque la entrada es gratuita, algo que no es común en Chile. También saluda a que hay bandas más emergentes, es normal que te encuentres con una banda que no es tan conocida pero sí que puede tener un nivel tan alto como otra conocida. Me parece muy bacan”, destacó. Así, el vocalista adelantó que para el concierto del 1 de abril tocarán un repertorio similar al que presentaron durante el verano, junto con “algunas sorpresitas”. Lo meses más calurosos del año estuvo movido para La Plaza del Puma, puesto que desde diciembre de 2022 estuvieron promocionando el videoclip de “Viva”, canción que interpretan junto a Masquemusica y Bufalo edit. Los temas de La Plaza del Puma no pretender inducir a reflexiones con sus letras, pero las referencias tanto históricas como contemporáneas, la complejidad de la lírica y los juegos de palabras que consigue Valdebenito en sus composiciones permiten, de manera natural, una conexión con las problemáticas sociales. No obstante, el artista no se lleva todo el crédito porque reconoce la colaboración y “apañe” que recibe de sus compañeros. “Creo que todos los que vamos creando siempre tenemos a nuestros secuaces bien cerca, uno puede crear y uno puede escribir pero en momentos transcendentales cuando estás sobretodo en ese momento de grabación, para mi es super importante eso”, indicó “En este proyecto Felipe Bórquez ha sido clave en ese aspecto, siempre estoy con él en el estudio. Hemos armado discos a nivel de home studio con lo básico y también tuvimos la oportunidad de grabar con uno de los mejores sonidistas del país como el Chalo Gonzalez. Entonces hemos trabajado con lo mejor y también con lo más justo que tenemos”, agregó. Para el líder del conjunto musical, Giancarlos Valdebenito, el proceso de consolidar la banda junto a Felipe Bórquez (teclados, acordeón y producción musical), Cristian Campos (guitarra), Cristian Carvacho (batería y percusión) e Ignacio Mena (batería) ha sido una experimentación. La agrupación usa una variación de instrumentos y tonalidades que esperarías escuchar quizás en una orquesta o en algún grupo folclórico de raíz, lo que se ha convertido es una mezcla que marca la personalidad de su música. Emplean lo mejor del rap, las letras elocuentes llenas de reflexiones y críticas sociales, pero también puedes encontrar boleros, un vals y algunas pizcas de sonidos electrónicos a su repertorio. En ese sentido, el compositor se refirió a cómo han confluido los distintos géneros en una misma apuesta musical. “Hemos buscado experimentar y nunca nos hemos abanderado con un género en específico, lo que hemos hecho ha sido abarcar distintos estilos. Yo me siento cómodo cantando un bolero o un vals y también creo que el rap es parte de las música más influyente”, afirmó. Valdebenito señaló que la banda, al no buscar definirse, ha terminado en una mezcla de todo lo que cada uno de sus integrantes ha recorrido hasta este momento, y para él ha sido “transcendental” exponer lo que ha recorrido y seguirá recorriendo como contrabajista.

