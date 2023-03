9493627b13

Deportes Arranca el Astara Chile Classic el torneo de golf más importante del país El evento perteneciente al circuito Korn Ferry Tour (etapa previa al PGA Tour) se desarrollará en el Prince of Wales Country Club hasta el próximo domingo 2 de abril. Diario UChile Jueves 30 de marzo 2023 11:42 hrs.

Este jueves comenzará en el Prince of Wales Country Club el Astara Chile Classic, torneo de golf que es considerado el más importante del país y que forma parte del Korn Ferry Tour que es la etapa previa al PGA Tour. En el evento que se extenderá hasta este domingo 2 de abril competirán seis deportistas nacionales: Cristóbal del Solar (uno de los favoritos del torneo), Hugo León, Matías Domínguez, Gustavo Silva, Felipe Aguilar y Agustín Errázuriz. Que Cristóbal Del Solar sea candidato real a la victoria no obedece exclusivamente a su “localía”, sino que viene encadenando buenos resultados en la gira alterna del PGA Tour. La semana pasada quedó décimo en el Club Car Championship, su quinto corte superado en igual número de campeonatos disputados a la fecha en el circuito. Este martes comentó: “Vengo jugando bien y eso me llena de confianza. Creo que puedo hacer un buen campeonato, pero debo ir golpe a golpe”. Otra de las estrellas que llamarán la atención este fin de semana es el colombiano Camilo Villegas. El cuatro veces campeón del PGA Tour dijo sentirse “feliz” de estar en nuestro país: “Hacía bastante tiempo que no venía a Chile, es chévere sentir este calor latino”. Cuestionado sobre alguna posible oferta de la LIV Golf League, respondió: “No, ninguna oferta. No me he sentado a negociar nada con nadie (…) A mí el PGA Tour me lo ha dado todo, aquí he forjado mis sueños, aquí he ganado campeonatos y este es el lugar donde quiero estar”. “No juzgo el camino que tomen los demás, pero yo estoy feliz de estar aquí“, dijo a propósito de los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira, quienes partieron hacia la liga saudí. El Astara Chile Classic tuvo cuatro ediciones previas del 2012 al 2015, las tres primeras en el Prince of Wales Country Club, que vuelve a ser sede del evento, con una bolsa récord de 1 millón de dólares, sin antecedentes en el deporte chileno.

