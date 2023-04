Diputados aprueban y despachan a Ley proyecto Naín-Retamal

856172495b

Por 137 votos a favor y dos en contra fue aprobada esta tarde en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley Naín-Retamal que entrega nuevas facultades a las policías y a los funcionarios de Gendarmería. Además, fueron despachadas favorablemente las modificaciones que introdujo el Senado durante la jornada del martes a la misma iniciativa. Durante tres horas de debate, los parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano destacaron la iniciativa que considera, entre otras cosas, la legítima defensa privilegiada para los uniformados y efectivos de la PDI en el uso de su arma de servicio. Gustavo Benavente de la UDI apuntó que este es “un día importante para Chile”, a lo que agregó que “Chile les está empezando a reconocer su sacrificio”. Además, cuestionó la decisión adelantada desde el Partido Comunista de acudir al Tribunal Constitucional a impugnar algunos de los artículos que incluyen la normativa. “Si van al TC van a apoyar a los delincuentes”, apuntó para luego criticar que “esto revela que para ustedes las instituciones no tienen valor permanente sino relativo cuando les conviene”. Por su parte, su par Jorge Alessandri, comentó que Alessandri se debe defender a las policías que han hecho un juramento por defender a la comunidad y la patria hasta dar la vida si fuera necesario. “No es valiente ir a la Plaza Italia e increpar a un soldado conscripto desde el cargo de diputado de la República con fuero, eso no es valiente. No es valiente tampoco tuitear en contra de las instituciones o llamar a quemarlo todo. Lo valiente es haber sostenido la democracia durante el estallido social”, apuntó. En ese sentido preguntó: “¿quién sostuvo la democracia? Carabineros de Chile pues, no La Moneda, no el Parlamento. Los carabineros con turnos de 16 horas son los que sostuvieron la democracia”. En tanto, el RN Andrés Longton, cuestionó a quienes piden se escuchen a organismos internacionales, en especial a las Naciones Unidas. “Yo recuerdo cuando la ONU habló en contra del control preventivo de identidad. ¿Qué significó aprobar el control preventivo de identidad? que hoy día miles de delincuentes estén fuera de circulación”, precisó. Socialismo Democrático respalda modificaciones del Senado Desde el inicio del debate, los legisladores de Socialismo Democrático expresaron su respaldo a la propuesta luego de los cambios introducidos el martes en el Senado. El PPD Raúl Soto, señaló de entrada que “sin duda lo vamos a aprobar con el acuerdo alcanzado en el Senado”, ya que a juicio de su bancada “permite entregar un nuevo estatuto de protección a las policías para que puedan ejecutar el uso legítimo de la fuerza que les entrega el Estado y la sociedad en propiedad y al mismo tiempo estableciendo los límites que en cualquier país democrático debe siempre existir y nunca pasar por alto, las libertades individuales y el respecto irrestricto a los derechos humanos”. Desde el Partido Socialista, el diputado Leonardo Soto apuntó que Leonardo Soto “nadie puede negar que tiene una mejora muy superior a lo que salió de la Cámara de Diputados”. Eso sí, el parlamentario puntualizó que “nuestras objeciones a esta regla de legítima defensa ha sido a cuando las policías enfrentan con esta herramienta las tareas de control y recuperación del orden público. La situación es distinta, porque ahí anda la gente desarmada, trabajadores en paro, protestas sociales, sindicales y el riesgo del uso excesivo de la fuerza es muy alto”. De todas formas subrayó que los cambios permiten afirmar que el proyecto “es una propuesta que ya no contiene las aberraciones que intentaron incorporar sectores de la ultraderecha aquí en la Cámara y en la comisión de Seguridad del Senado. Son brutalidades que querían consagrar la impunidad de los altos mandos policiales, incluso la liberación de violadores de derechos humanos de Punta Peuco”. Tohá: “Una policía precaria, con poco apoyo es la que más viola los derechos humanos” En medio del debate de los diputados y diputadas, la ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó que se intente señalar que el Gobierno no respaldó la iniciativa que permitió conseguir los votos para su aprobación final. “Yo invitaría a esta Cámara a valorar el acercamiento que eso significa, no por el texto que de ahí sale, sino por la posibilidad de dejar atrás esta idea de las policías en disputa y empezar a construir unas policías con apoyo transversal y que ojalá después con esa misma transversalidad logremos acordar lo que viene que es mucho, para ver cómo se las controla, cómo se les exige”, sostuvo. La jefa de gabinete precisó además que “ese apoyo debe basarse en un acuerdo respecto a los estándares que se esperan de esas policías, los estándares que se esperan que cumplan, los estándares de profesionalismo, de transparencia, de probidad, de respeto a los derechos humanos. Todas estas cosas han estado carentes en Chile. Las policías han sido objeto de disputas, las reglas no han estado claras, muchas veces las que hay se han sobrepasado y los estándares no nos hemos de acuerdo en ellos”. Tohá agregó que “no cabe duda que las policías requieren protección, porque enfrentan en nombre de un mandato que les entregamos como sociedad peligros y por lo tanto, deben estar apoyadas y protegidas. Pero ese apoyo necesita, para ser reflejo de una sociedad que la sienta como propias, también de un acuerdo respecto a qué se exige a esas policías, a los límites de esa actuación”. La titular de Interior destacó que “si no encontramos una manera que el apoyo vaya acompañado de exigencias y límites, no vamos a tener policías modernas como las requerimos para una sociedad democrática”. Junto con destacar la necesidad de generar estándares altos para la calidad de la operación policial, Tohá comentó que “normalmente una policía precaria, con poco apoyo es la que más viola los derechos humanos. Conversen ustedes con las policías a ver cómo les fue en la época de la dictadura, cómo les fue con sus remuneraciones, con el trato que recibían, con sus equipamientos. No es verdad que las policías son apoyadas en las épocas que se les da manga ancha”. Carmen Hertz: “El crimen organizado no se combate con shows en los matinales” La intervención más interrumpida durante toda la sesión fue el de la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz, quien pidió reiteradamente al presidente de la Cámara Vlado Mirosevic que llamara al orden. “No sé si estoy en la Cámara de Diputados o en una quinta de recreo”, criticó la abogada. En su intervención la parlamentaria subrayó que “el PC de Chile no tiene complejo alguno en relación con la agenda de seguridad que este país necesita”. A lo anterior sumó que “no es tener complejo el valorar y respetar lo que la comunidad civilizada se ha demorado décadas en construir y que dice relación con el estatuto internacional de respeto de los derechos fundamentales de las personas”. Además, indicó que “cómo los comunistas no vamos a conocer la inseguridad que se vive por parte del mundo popular en las comunas populares que es donde nosotros convivimos. Los comunistas y las comunistas no viven en las tres comunas del Rechazo”. Hertz precisó además que “el crimen organizado no se combate con shows en los matinales. No. Se combate en cortar la cadena de mando al narcotráfico y seguir la ruta y la pista al dinero y eso significa levantar el secreto bancario”. Respecto a los cambios hechos en el Senado, la legisladora comentó que a juicio de la bancada del PC “creemos que el articulado séptimo necesita aún debates. No concordamos con la figura, aún cuando esté acotado de la legítima defensa privilegiada; no concordamos con que la carga de la prueba la tenga la víctima; no concordamos que esta exención de responsabilidad penal se extienda a las fuerzas armadas; no concordamos con que esta figura se use en el mantenimiento del orden público”. Desde el PC y algunos parlamentarios del Frente Amplio adelantaron que llevarán parte de la norma al Tribunal Constitucional para revisar si tiene vicios que chocan con la norma principal del Estado. Sin embargo, con la amplia aprobación de esta jornada la propuesta quedó lista para ser promulgada por el Presidente de la República.

