Marco Moreno: "La gente está demandando orden como el año 2019 demandó más derechos" El analista consideró que los reparos oficialistas a Ley Naín Retamal develan una falta de cultura de coalición que provoca una autolesión al Gobierno, lo que se aleja del sentir de la ciudadanía y anticipa la derrota del Ejecutivo en las elecciones. Maria Luisa Cisternas Sábado 8 de abril 2023 15:42 hrs.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista político y académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, se refirió al abordaje del Ejecutivo sobre la crisis de seguridad agudizada por el homicidio de tres efectivos de Carabineros en menos de un mes. Si bien Moreno destacó que el escenario actual deriva de un problema de orden estructural que se viene arrastrando hace años, consideró que la crisis se ha expresado con mayor fuerza durante el Gobierno de Gabriel Boric, dado que el uso de la fuerza supone para esta administración una colisión con la defensa de los derechos humanos. “Ese balance entre seguridad y tensión respecto al tema de los derechos humanos ha complicado mucho al interior del Gobierno y eso se ha visto reflejado durante todo su primer año, pero se ha agudizado a propósito de las muertes de funcionarios de Carabineros, lo que ha puesto en tensión a la coalición”, afirmó. Recogiendo la tramitación de la ley Naín-Retamal, el analista indicó que “lo que vimos en la última semana muestra también una falta de cultura coalicional, porque si no, no se explica que el Gobierno patrocine un proyecto, como era la Ley Naín Retamal, introduce modificaciones, pide a sus parlamentarios que lo apoyen tanto en la Cámara como en el Senado y luego en el tercer trámite, las bancadas del Frente Amplio y el Partido Comunista rechazan y votan en contra del proyecto”. Si bien acotó que en una coalición “no es que todos tengan que pensar igual” en el entendido que “siempre hay diferencias, matices, maneras distintas de interpretar un problema y buscar soluciones”, advirtió que “lo que estamos viendo acá es una suerte de autolesión. Es decir, el Gobierno se hace daño cuando sus parlamentarios votan en contra de sus proyectos, cuando son críticos de las decisiones que toma y eso evidentemente instala en la ciudadanía un clima de opinión pública de desconfianza hacia el Gobierno”. Pese a que el Ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó de legítimos los reparos de Apruebo Dignidad hacia el proyecto Naín Retamal, Moreno consideró que la defensa que el secretario de Estado hace a la coalición se remite a una explicación jurídica que poco sentido le hace a la ciudadanía. “Aquí lo importante son los climas de opinión, cómo la ciudadanía lee, entiende, comprende las señales del Ejecutivo”, señaló. “Nos movemos en un plano muy comunicacional, muy de una cultura ocular donde la gente se hace una opinión a partir de lo que ve. La gente no tiene tiempo para hacer un análisis jurídico de lo que hay detrás de la Ley Naín Retamal, lo que la gente quiere es seguridad. Entonces, hay una falta de sintonía fina entre lo que algunas autoridades de Gobierno dicen y hacen y lo mismo respecto de una parte del oficialismo. En concreto, Apruebo Dignidad que tiende a tener una posición distinta a la de Gobierno”, sostuvo. Por lo demás, el académico relevó que “el miedo es una emoción poderosa que moviliza, hay un clima de opinión pública que está instalado hoy día en Chile de inseguridad y tú no puedes enfrentar eso con un argumento técnico”. “Por eso es que este escenario a 30 días de la elección del 7 de mayo es complejo para el Gobierno, porque las elecciones son cada vez más plebiscitos emocionales, la gente no vota en un proceso electoral a partir de una racionalidad”, añadió. La oportunidad en las políticas públicas Teniendo en vista las críticas que recibió el proyecto de Ley Naín Retamal desde el punto de vista de los DD.HH, la presunta ineficacia de la norma para efectos de enfrentar la nueva criminalidad y las consecuencias que derivan al legislar al calor de la emergencia, Moreno relevó que la iniciativa de ley reunió todas las condiciones para ser legislada. “La pregunta es cuándo es el momento oportuno para diseñar una política pública y cuál es el momento que se da, por lo tanto, para legislar, y desde el punto de vista más técnico, el momento propicio para llevar adelante una política pública es cuando se abre una ventana de oportunidades y eso se abre porque coinciden tres flujos o corrientes: tienes un problema, como lo tenemos hoy día de orden público, de inseguridad; tienes soluciones al frente (…) pero ¿Qué es lo que hace estos coincidan? Es cuando la política, la presión de los actores, obliga a que se puedan discutir estos temas”. “Eso fue lo que ocurrió ahora”, añadió, apuntando a que “la lamentable muerte de tres funcionarios de Carabineros es lo que gatilló la presión de todos los actores, los políticos y la ciudadanía”. “Piensa tú que se autoconvocaron los parlamentarios y suspendieron la semana distrital para aprobar los proyectos de ley. O sea, eso da cuenta de que efectivamente operó este momento de la ventana de oportunidad, se abrió la ventana y era el momento para legislar”, añadió, acotando que “un caso similar ocurrió con la Ley Zamudio. Cuando mataron a Daniel el año 2012 activó que se legislara -había voluntad del Gobierno, de la oposición, de todos los actores- un proyecto de ley contra la discriminación”. Ahora bien, Moreno advirtió que “las ventanas de oportunidades para llevar adelante políticas públicas no permanecen abiertas todo el tiempo. Se pueden cerrar y ése era el riesgo, que se cerrara la ventana y nuevamente quedáramos en una situación de bloqueo como la que estábamos antes de que se legislara esta ley”. “Buena o mala, perfectible o no, era lo posible de hacer. No siempre tú puedes tener la mejor política pública. Lo que normalmente se dice es que tú tienes lo que se llama el “second best“, la segunda o tercera opción más razonable ¿Por qué? Porque al final del día una política pública es el resultado de una transacción política y eso fue lo que ocurrió”. La credibilidad del Gobierno El peor escenario que el analista reconoce para el Ejecutivo es que la ciudadanía lo vea incapaz de resolver los problemas en materia de seguridad y en ese sentido señaló que “el Gobierno debe construir un relato comunicacional en vías de construir apoyo y legitimidad en lo que está haciendo”. Para ello indicó que el Ejecutivo “tiene que partir diciendo con mucha claridad a la ciudadanía que aquí no van a haber resultados como las expectativas que se puedan tener por parte de la ciudadanía. El Gobierno hace anuncios, dice que van a intervenir 30 comunas, va a llamar a los carabineros que están en actividades administrativas, a recontratar a personal jubilado. Yo creo que junto con eso, tiene que sincerar primero que éste es un problema en que los resultados no van a ser inmediatos”. En segundo término, Moreno consideró necesario que el Ejecutivo involucre a la ciudadanía en el problema. “Es fácil criticar desde las casas y cuestionar al Gobierno cuando los ciudadanos no se sienten parte de esta responsabilidad, porque los ciudadanos tenemos que hacer las denuncias, identificar donde están los problemas y de alguna manera contribuir”. Adicionalmente exhortó a plantear la seguridad como un tema de Estado y en ese sentido consideró que “el llamado a la oposición tiene que ser todavía mucho más contundente, claro y categórico”. “La oposición tiene que formar parte de la solución, porque hasta ahora lo que está haciendo es mirar desde el balcón, darse un picnic, criticar con lo que está ocurriendo, porque la oposición está apostando a la alternancia en el poder, a esperar que le toque, más que intentar ser una alternativa”. En ese sentido, señaló que “si la oposición quisiera ser una alternativa, podría contribuir a este problema, entendiéndolo como un problema de Estado, que no lo va a resolver solo el Gobierno que necesita de todos los actores. Por lo tanto, es equivocado el camino de la oposición si solo apuesta a la alternancia”. Ahora bien, advirtió que la capacidad que tenga el Gobierno de hacer este emplazamiento dependerá de que tan efectivo sea en lograr cuadrar al oficialismo. “Tiene que ordenar a su coalición, no puede decir eso cuando después algunos parlamentarios están con las movilizaciones contra la Ley Naín Retamal. Entonces, junto con convicción de parte del Gobierno, tiene que haber coherencia y esa coherencia la da el accionar de su coalición de Gobierno”. Las reminiscencias del 18-O Al margen de las reflexiones que el Mandatario pueda hacer sobre “sus actuaciones en el pasado” -como el propio Presidente estimó necesario hace unas semanas apuntando a la coyuntura del estallido social- Moreno consideró más necesario que el Gobierno se remita a los hechos y no a las declaraciones para efectos de ganar mayor credibilidad en materia de seguridad. Ello basado en una sociedad que hoy tiene prioridades distintas a las manifestadas en octubre del 2019, acotó el analista. “Chile después de tres años del estallido social es un país donde la gente piensa o valora las cosas de manera distinta. Yo creo que no es que Carabineros esté haciendo las cosas distintas entre el 2019 y hoy día, probablemente las está haciendo igual, lo que cambia es la percepción de la gente respecto a lo que valora como importante”, indicó. Y añadió que “hoy día la gente valora como importante el tema de orden público y seguridad. No solamente que te asalten en la calle o que te peguen un tiro, sino también que no te roben en el Metro, que no haya rucos en las calles. O sea, hay una demanda de orden, que no quiere decir que la sociedad chilena haya girado hacia una posición conservadora, no. La gente está demandando orden como el año 2019 demandó más derechos y por lo tanto valora las acciones de orden”. En ese contexto, aseveró que “el Gobierno tiene que entender que el toca gobernar el país que tiene, no el que quiere y esa es la dificultad que hoy día tiene el oficialismo para poder avanzar ,para tener claridad de cómo actuar colectivamente porque está perdiendo comunicacionalmente, en términos de imagen, esta idea de acción colectiva”. Qué esperar el 7 de mayo Con todas estas consideraciones, Moreno dijo no tener dudas de que el Ejecutivo está perdiendo las elecciones de consejeros y consejeras constituyentes, fijada para el próximo 7 de mayo. “El Gobierno lo sabe, no solamente ahora por el hecho de la muerte de los tres carabineros que ha profundizado ese tema, sino que sabe que no va a tener una mayoría ahí”. “Probablemente vamos a tener una relación parecida al plebiscito de salida. Es decir 60/40; 60 para la oposición y 40 para el oficialismo, que en escaños eso es 30/20 más o menos”, detalló. Apuntando a la probable derrota del Gobierno, Moreno indicó que “las elecciones son cada vez más plebiscitos emocionales, la gente no va a ir a votar para elegir consejeros y consejeras constitucionales, sino que va a ir a evaluar el Gobierno. Por eso que la franja, la campaña de la oposición, está centrada en el tema de la seguridad”. “El pacto de llama Chile Seguro ¿Qué es lo que está haciendo la oposición en estos días? Es electoralizar la agenda de orden público y seguridad. Es decir, va a ser el eje de su campaña el tema de la inseguridad, del desorden, del miedo”, agregó, proyectando lo mismo en el caso de Republicanos “cuya campaña ha sido más dura en relación a este tema”. Por lo demás, el académico hizo un balance negativo de la franja de Unidad por Chile. “No logra conectar con los temas que están en discusión. Vuelven a la crítica social, vuelven a mostrar problemas, pero la gente dice: ‘sí, esos problemas los tenemos, pero ¿Quiénes están gobernando hoy día? Estos mismos’. Es como una contradicción ¿No?”. En comparación, indicó que la franja de Todo por Chile, “es una campaña unitaria, centrada en el proceso constituyente, más invocando la esperanza, la posibilidad de salir de los problemas. Por lo tanto, se marca una diferencia muy importante respecto de la otra franja”. En lo relativo al Partido de la Gente, el analista identificó una franja disruptiva. “A ese partido, y a Parisi que aparece como el eje de la campaña, lo que le interesa es que la gente hable de ellos. Para que hablen de ti tú tienes que hacer campañas disruptivas que rompan con lo que es la tradición, por eso ellos hacen una franja centrada en esta serie Misión Imposible en donde enfrentan una misión imposible pero que van a tratar de resolver los problemas y por eso hay que votar por los candidatos del PDG. Eso es sencillo”. “Eso es lo que hemos visto en la franja del día de ayer, pero yo creo que será la tónica de las próximas semanas”, proyectó.

