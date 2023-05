0b9d27fd1c

Cultura Vicente Cifuentes y concierto en Sala Master: “Vamos a jugar mucho con la música que hacemos” El artista detalló que la presentación se diferenciará bastante de la que tuvo en Lollapalooza, puesto que ahí se pensó mucho en el espectáculo. Mientras, el show del próximo 5 de mayo será como "tocar en el living de tu casa, con amigos y familia". Diario UChile Martes 2 de mayo 2023 17:47 hrs.

El viernes 5 de mayo vuelve a la Sala Master el cantautor y productor nacional, Vicente Cifuentes, quien conversó en el programa Voces de Radio Universidad de Chile sobre lo que tiene preparado para la presentación. De acuerdo al cantautor, el show de este viernes tiene “mucho invitado y mucho recoveco que se produce al hacer un concierto diferente”. “Venimos en búsqueda de esa mística que provoca la Sala Master y que hemos sentido en conciertos anteriores, en donde esta cosa íntima que se produce nos llena mucho. De hecho, vamos a poner el piano, traeremos bastante percusión y vamos a jugar mucho con la música que hacemos“, dijo. El artista detalló que el concierto del 5 de mayo se diferencia bastante del que tuvo recientemente en Lollapalooza, puesto que en los festivales se piensa mucho en el espectáculo y el entretenimiento, mientras que estar en la Sala Master se siente como “tocar en el living de tu casa, con amigos y familia”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicente Cifuentes (@vicentecifuentes) Respecto al show del mencionado festival internacional, el productor reconoció que fue una sorpresa que lo hayan invitado, así como también fue sorprendente el gran recibimiento que tuvieron del público y lo mucho que disfrutaron él y su equipo en el escenario. Asimismo, comentó respecto a lo que significa para su carrera musical haber sido parte de un evento tan importante como el Lollapalooza. “No me gusta ver esto de que si entreno mucho me va mejor, creo que la música no funciona mucho así. Creo que uno está listo siempre para cualquier tipo de espectáculo y pensar en eso te lleva a distinto procesos creativos”, dijo. Así, Cifuentes detalló que para el nombrado evento llevaron un show parecido al que hizo cuando fue telonero de Juan Luis Guerra, mientras que el de este viernes es similar a la presentación que tuvo días atrás en Concepción. “Hemos tocado en lugares pequeñitos y son situaciones diferentes, pero la grandeza de una o la otra en mi opinión no la decide el tipo de lugar frente a la cantidad de público que haya. Creo que las ligas en la música son bastante ficticias, nosotros felices de que nos hayan invitado a un festival tan importante como el Lollapalooza pero también nos gusta lo íntimo, cambiar el repertorio y estar atentos a lo que nos pase”, señaló. El guitarrista reconoció que tanto él como su banda estan muy emocionados por la presentación del 5 de mayo porque realizarán un tipo de concierto que no han hecho antes. “Vamos hacer un show circular, entonces estará la gente alrededor de nosotros. Creo que es una puesta en escena que es más compleja, estará el piano atravesado en el escenario y estoy super entusiasmado”, manifestó. Por otro lado, el cantautor reveló qué parte del proceso creativo de elaborar una canción es la que más le gusta. “Disfruto encontrar una canción nueva, todo lo demás es trabajo normal y menos mágico que el hecho de parir una canción que te guste, esa sensación es bastante agradable. Hacer un coro que te encante, mostrárselo a alguien y que a los dos les encante creo que es la sensación más bonita que hay en esa cadena de producción”, expuso. Vicente Cifuentes destacó que le encanta entrar al estudio de grabación con tiempo y tranquilidad, siente que es un momento en el que se necesita mucha madurez, lo cual es algo que ha ido adquiriendo con las diferentes experiencias que se le han presentado en esa etapa. Así, el cantautor adelantó que esta trabajando en su siguiente álbum que comenzará a grabar en el segundo semestre de 2023.

