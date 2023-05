0b2a6c47e8

Nacional Política Proceso Constituyente SERVEL anunció investigación interna por candidata del PDG condenada por tráfico de cocaína El presidente del consejo directivo del organismo, Andrés Tagle, descartó haber afirmado que la aspirante a consejera fue rehabilitada por el Senado. Por su parte, representates del Frente Amplio presentaron una denuncia ante Fiscalía por este hecho. Natalia Palma Viernes 5 de mayo 2023 13:54 hrs.

En una controversia que sigue escalando en materia política en la antesala de la elección de consejeros constitucionales, la mañana de este viernes parlamentarios del Frente Amplio presentaron una denuncia ante la Fiscalía y oficiaron al Servicio Electoral para conocer el motivo con que se autorizó la candidatura de Karla Añez, aspirante del PDG al órgano constitucional por la Región de Arica y Parinacota y que fue condenada a cinco años de cárcel por el delito de tráfico de cocaína. Esto porque, pese a que fue bajada su candidatura una vez conocidos los antecedentes, en la práctica, Añez seguirá figurando en la papeleta, tal y como lo informó el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, al ser consultado por este hecho. El problema es que la candidata no contaría con su calidad de ciudadana y, por tanto, no estaría habilitada para ejercer cargos públicos, toda vez que, habiendo sido condenada por tráfico de drogas, la constitución en su artículo 17 establece que es el Senado el que tiene aprobar la recuperación de la ciudadanía, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, sostuvo que “el SERVEL debió haber revisado los antecedentes de todos y cada uno de los candidatos para que ningún chileno y chilena se viera expuesto a votar sin conocimiento por un candidato condenado no en una oportunidad, en dos oportunidades por tráfico de estupefacientes. Estamos hablando aquí de un largo prontuario judicial que se dejó pasar por parte del Servicio Electoral. Evidentemente, aquí hay responsabilidades por parte del SERVEL, pero también hay responsabilidades por parte de los partidos políticos que respaldan estas candidaturas”. “Chile no se merece no solamente candidatos que deban pensión de alimentos, no se merece candidatos condenados por narcotráfico. Chile no se merece candidaturas que no tengan estándares mínimos de probidad y transparencia. Nos parece inaceptable que el Partido de la Gente en la lista de inscripción de candidaturas constitucionales haya permitido y le haya mentido a la autoridad pública respecto de los antecedentes de una de sus candidaturas a nivel nacional”, expresó la parlamentaria del oficialismo, quien puntualizó que la acción ante el ministerio público va dirigida no sólo contra Añes, sino que también contra y el líder de la colectividad, Franco Parisi. En conversación con nuestro medio, el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, acusó “ignorancia” por parte del presidente directivo del SERVEL respecto de la disposición que señala la constitución respecto de este tipo de situaciones. Razón por la que confirmó la presentación de un oficio de fiscalización al organismo “no solamente para la investigación correspondiente que debe haber, sino que también se debe invalidar a inscripción de la candidata, considerando que acá hay una notoria falta de prolijidad tanto del partido como del SERVEL”. Asimismo, advirtió que ante esta situación “se puede distorsionar el resultado de una elección en una circunscripción importante como Arica y Parinacota, producto de la inscripción de una persona que no cumplió los requisitos legales para poder postularse”. Por lo mismo, consideró que “acá hay una falla interna del SERVEL, que no se corrige necesariamente con una modificación legal ni mucho menos, sino que haciendo un cambio estructural a la forma con que está trabajando actualmente el Servicio Electoral, porque llama profundamente la atención que en corto tiempo se han presentado varias falencias al interior del organismo”, en referencia al error en la georreferenciación que terminó alejando los locales de votación de los domicilios de los electores y por el cual la entidad tuvo que disculparse. Por su parte, el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, confirmó una investigación interna y descartó haber afirmado que la candidata fue rehabilitada por el Senado. “Ayer solamente expliqué que la persona había sido inhabilitada, había perdido su ciudadanía y la había recuperado por el envío normal que hace el Registro Civil de las recuperaciones de ciudadanía”, explicó. “Efectivamente, el SERVEL ha dispuesto una investigación porque esta condena fue calificada como ‘general’ en nuestros registros. Por eso que al recibir los datos del Registro Civil se volvió a habilitar y no como de drogas, en cuyo caso no sólo se necesita lo del Registro Civil, sino que también tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado, la cual obviamente no nos ha llegado”. En esa línea, Tagle también aclaró que Añes “no ha solicitado la rehabilitación al Senado, que es una condición. El Senado no rehabilita automáticamente, lo hace contra solicitud” y aludió a la responsabilidad de la propia candidata, destacando que “por mandato de la Ley de Votaciones y Escrutinios, todo candidato tiene que llenar una declaración jurada ante notario. Esa declaración declara bajo juramento cumplir con los requisitos constitucionales, legales y no estar afecto a inhabilidades establecidas en la Constitución Política para postular a cargos de consejero constitucional”.

