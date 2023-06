78410a6b73

11fd6349b0

Derechos Humanos Educación Nacional Política Paula Vergara: “Uno de los factores de riesgo más relevante para que la violencia sexual se produzca es la falta de educación” La psicóloga analizó los últimos hechos de abuso sexual conocidos y destacó que “sabemos que quien agrede sexualmente, en más de un 80 por ciento de estas personas son parte del ámbito familiar o en de un contexto conocido”. Díario UChile Jueves 8 de junio 2023 10:27 hrs.

Compartir en

La psicóloga Paula Vergara, directora del Área de Acompañamiento Integral de la Fundación para la Confianza, afirmó que una de cada cinco personas reconoce haber sufrido violencia sexual antes de los 18 años y quien agrede, en más del 80 por ciento pertenece al “ámbito familiar o en de un contexto conocido”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la profesional analizó los últimos hechos conocidos en el país sobre abuso sexual y la importancia de educar a la población de un tema que siempre ha estado presente en la sociedad, pero que hoy cobra mayor relevancia dada la difusión mediática. En su opinión, “uno de los factores de riesgo más relevante para que la violencia sexual se produzca es la falta de educación, la falta de conocimiento respecto de la sexualidad, no sólo entendida como genitalidad, sino también respecto de la afectividad, de las relaciones, del contacto sano, de las relaciones adaptadas, de igualdad. Algo de la sexualidad nos genera temor o rechazo, pero quizás estamos al debe en entender lo que tiene que ver con el cuerpo, los afectos, los sentimientos, lo que no sólo está vinculado a lo genital y eso es lo que da un poco de susto y tiene que ver con la falta de educación al respecto”. Sobre la resistencia que genera en algunos sectores abordar esta problemática más allá del círculo familiar, la psicóloga afirmó que “todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones y a tener una postura sobre determinados temas. Sin embargo, es importante relevar la educación. En el fondo, independiente de la postura que tengamos, todos y todas queremos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA)A y prevenir que sean víctimas de violencia sexual que tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo”. En ese sentido, aseguró que “este no es solo un tema de los colegios y familias, sino de la comunidad, de la sociedad, de cómo entregar elementos no sólo a los niños frente a la violencia. Ahí también tiene que intervenir el colegio, las familias y todos nosotros que estamos encargados de proteger a los niños no sólo de la violencia sexual, sino también de la violencia física, sicológica, económica. Esa es una preocupación que debemos tener todos”. Agregó que las legítimas diferencias, “no pueden implicar que no trabajemos en comunidad, en favor de proteger y prevenir el fenómeno del abuso que tiene consecuencias complejas para los niños”. Precisó que cuando un niño es abusado, “se afecta su desarrollo psicosexual, es una vulneración grave y todos debemos poner el esfuerzo en cómo proteger a los niños”. Vergara agregó que otro de los factores de riesgo son los sistemas cerrados, no sólo familiares, sino académicos, laborales, institucionales que les cuesta incorporar información nueva o distinta, que favorece que los hechos ocurran. “La gran mayoría de quien abusa sexualmente es cercano a nosotros y justamente la estrategia que utiliza para someter a la víctima es el abuso de confianza, que es una persona conocida y tiene un vínculo de afecto”, indicó la psicóloga, quien destacó la importancia de trabajar con los menores respecto de la afectividad. En este punto, afirmó que este trabajo debe hacerlo un personal especializado y considerar el factor de desarrollo de los NNA porque no se puede trabajar con un niño de 4 años, de la misma manera que se hace con uno de 12 o 17 años. Frente a los hechos que se denunciaron en la Escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano, donde se viralizó un video donde los apoderados increpan a la directora y a los docentes del establecimiento por un operativo de salud sexual a estudiantes de quinto básico, Vergara afirmó que “los colegios deben hacer un esfuerzo y por ley corresponde que tengan el conocimiento, sus protocolos y tengan comunicación con las familias (…) Si quiero generar una actividad, así como señalo qué contenidos voy a pasar, en qué fecha, quién lo va a hacer, por supuesto que tengo que informar de alguna actividad que no esté en conocimiento de los apoderados”. Es decir, que todos se informen y que incluso los estudiantes puedan dar su opinión, dijo la especialista, que precisó que muchas de estas situaciones tienen que ver “con la falta de conocimiento”. Asimismo, Vergara afirmó que el tema de la violencia sexual, “es un problema de salud pública. No es sólo que una persona viva una experiencia de violencia, sino que esa persona va a tener consecuencias a largo plazo y va a recibir intervención especializada. Muchas de estas personas se mueven por los sistemas de salud sin saber qué es lo que les está ocurriendo y es importante fomentar en todas las formas posibles, educarnos y saber sobre esta temática”. Puntualizó que la violencia sexual siempre ha estado presente en la sociedad y que “hoy podemos hablar de ésta, existe. Es decir, una de cada cuatro de nosotras, es agredida sexualmente durante su vida y tenemos que entender de qué estamos hablando, a qué se refiere cuando hablamos de violencia sexual”. Revisa la entrevista completa aquí:

La psicóloga Paula Vergara, directora del Área de Acompañamiento Integral de la Fundación para la Confianza, afirmó que una de cada cinco personas reconoce haber sufrido violencia sexual antes de los 18 años y quien agrede, en más del 80 por ciento pertenece al “ámbito familiar o en de un contexto conocido”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la profesional analizó los últimos hechos conocidos en el país sobre abuso sexual y la importancia de educar a la población de un tema que siempre ha estado presente en la sociedad, pero que hoy cobra mayor relevancia dada la difusión mediática. En su opinión, “uno de los factores de riesgo más relevante para que la violencia sexual se produzca es la falta de educación, la falta de conocimiento respecto de la sexualidad, no sólo entendida como genitalidad, sino también respecto de la afectividad, de las relaciones, del contacto sano, de las relaciones adaptadas, de igualdad. Algo de la sexualidad nos genera temor o rechazo, pero quizás estamos al debe en entender lo que tiene que ver con el cuerpo, los afectos, los sentimientos, lo que no sólo está vinculado a lo genital y eso es lo que da un poco de susto y tiene que ver con la falta de educación al respecto”. Sobre la resistencia que genera en algunos sectores abordar esta problemática más allá del círculo familiar, la psicóloga afirmó que “todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones y a tener una postura sobre determinados temas. Sin embargo, es importante relevar la educación. En el fondo, independiente de la postura que tengamos, todos y todas queremos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA)A y prevenir que sean víctimas de violencia sexual que tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo”. En ese sentido, aseguró que “este no es solo un tema de los colegios y familias, sino de la comunidad, de la sociedad, de cómo entregar elementos no sólo a los niños frente a la violencia. Ahí también tiene que intervenir el colegio, las familias y todos nosotros que estamos encargados de proteger a los niños no sólo de la violencia sexual, sino también de la violencia física, sicológica, económica. Esa es una preocupación que debemos tener todos”. Agregó que las legítimas diferencias, “no pueden implicar que no trabajemos en comunidad, en favor de proteger y prevenir el fenómeno del abuso que tiene consecuencias complejas para los niños”. Precisó que cuando un niño es abusado, “se afecta su desarrollo psicosexual, es una vulneración grave y todos debemos poner el esfuerzo en cómo proteger a los niños”. Vergara agregó que otro de los factores de riesgo son los sistemas cerrados, no sólo familiares, sino académicos, laborales, institucionales que les cuesta incorporar información nueva o distinta, que favorece que los hechos ocurran. “La gran mayoría de quien abusa sexualmente es cercano a nosotros y justamente la estrategia que utiliza para someter a la víctima es el abuso de confianza, que es una persona conocida y tiene un vínculo de afecto”, indicó la psicóloga, quien destacó la importancia de trabajar con los menores respecto de la afectividad. En este punto, afirmó que este trabajo debe hacerlo un personal especializado y considerar el factor de desarrollo de los NNA porque no se puede trabajar con un niño de 4 años, de la misma manera que se hace con uno de 12 o 17 años. Frente a los hechos que se denunciaron en la Escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano, donde se viralizó un video donde los apoderados increpan a la directora y a los docentes del establecimiento por un operativo de salud sexual a estudiantes de quinto básico, Vergara afirmó que “los colegios deben hacer un esfuerzo y por ley corresponde que tengan el conocimiento, sus protocolos y tengan comunicación con las familias (…) Si quiero generar una actividad, así como señalo qué contenidos voy a pasar, en qué fecha, quién lo va a hacer, por supuesto que tengo que informar de alguna actividad que no esté en conocimiento de los apoderados”. Es decir, que todos se informen y que incluso los estudiantes puedan dar su opinión, dijo la especialista, que precisó que muchas de estas situaciones tienen que ver “con la falta de conocimiento”. Asimismo, Vergara afirmó que el tema de la violencia sexual, “es un problema de salud pública. No es sólo que una persona viva una experiencia de violencia, sino que esa persona va a tener consecuencias a largo plazo y va a recibir intervención especializada. Muchas de estas personas se mueven por los sistemas de salud sin saber qué es lo que les está ocurriendo y es importante fomentar en todas las formas posibles, educarnos y saber sobre esta temática”. Puntualizó que la violencia sexual siempre ha estado presente en la sociedad y que “hoy podemos hablar de ésta, existe. Es decir, una de cada cuatro de nosotras, es agredida sexualmente durante su vida y tenemos que entender de qué estamos hablando, a qué se refiere cuando hablamos de violencia sexual”. Revisa la entrevista completa aquí: