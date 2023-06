4dc7374cdb

bc30f09baf

Nacional Política Ministra Tohá en La Araucanía: “Tenemos una nueva posibilidad de construir una mirada de futuro en común” La secretaria de Estado participó en el encuentro empresarial ENELA 2023 donde aseguró que “hace un año atrás teníamos mucha más violencia que ahora” e hizo un llamado a participar de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Diario UChile Jueves 29 de junio 2023 14:34 hrs.

Compartir en

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que cualquier sector puede entregar sus opiniones a la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que está impulsando el Gobierno, ante las críticas que surgieron sobre la viabilidad que tiene esta iniciativa. Las declaraciones las hizo en el marco de la visita que realiza a la Región de La Araucanía para participar en el encuentro empresarial ENELA 2023 “Paz para el Desarrollo”, junto al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, el Gobernador regional Luciano Rivas, y el presidente de CorpAraucanía, Ignacio Lira. Este evento se desarrolló en momentos en que en la zona se registró un ataque incendiario que dejó infraestructura destruida y una persona herida en la comuna de Victoria, hecho que habría sido reivindicado por la Resistencia Mapuche Malleco que dejó un panfleto donde exigen el traslado de comuneros mapuche a la cárcel de Angol. Durante su participación en el encuentro, la ministra Tohá enfatizó en la necesidad de actualizar la ley antiterrorista. Además, entregó cifras de la baja de los hechos violentos en la macrozona sur y señaló que “hace un año atrás teníamos mucha más violencia que ahora, pero más importante todavía, estábamos en una disputa completa de qué hacer. Hoy día estamos mucho más cerca de tener una mirada común”. En un mensaje a los empresarios de la Región de La Araucanía afirmó que “muchas veces nos hemos acercado a encontrar un camino y pasa algo que rompe las confianzas y nos vuelve atrás”. “Relacionarse desde la máscara que ve en el otro hace imposible avanzar, buscar en el otro siempre la excusa para no confiar. Esto no tiene nada que ver con olvidarse de nuestra historia u olvidarnos de las deudas que podamos tener pendientes, pero no construir desde ahí nuestra manera de dialogar”, agregó la secretaria de Estado. La ministra resaltó que “en esta región tenemos una nueva posibilidad de construir una mirada de futuro en común a partir de un diálogo que apostemos a construir confianzas, no que seamos ingenuos, no que nos desentendamos de las diferencias, pero que pongamos la energía en construir confianzas y no apuntar con el dedo para hacerla inviable”. Por otro lado, al ser abordada por la prensa, la secretaria de Estado abordó las críticas a la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento e hizo un llamado a participar y hacer un esfuerzo para que esta iniciativa tenga éxito. Respecto al nuevo atentado en la zona, la ministra Tohá afirmó que “todas las acciones que se lleven adelante las hace en Ministerio Público que es lo que ha estado ocurriendo, con inteligencia y con investigaciones bien formuladas que ha permitido desarticular a distintos grupos”. Tohá reconoció que existe una preocupación especial en el Gobierno, porque este atentado ocurrió a plena luz del día, en un lugar donde se hace necesario reforzar la seguridad y por ello es que se ha desplegado de manera especial el estado de excepción con la idea de prevenir estos hechos, situación que no ocurrió. “En lugares donde hay preocupación de este tipo, logremos impedir que estos atentados se desarrollen, es el propósito que tenemos que lograr, que la acción del Estado se fortalezca lo suficiente para hacerla muy difícil a quien quiera atentar de esta manera”, enfatizó. Sobre la seguridad pública, la ministra del Interior destacó el avance de proyectos en esa línea que es “producto de un esfuerzo común” y que “nunca en Chile se había aprobado tantas leyes de seguridad en un solo año y con persistencia vamos a lograr que esa cifra de mejore y se logre sacar durante este año el conjunto de esta agenda que es muy contundente”. En su visita a la zona, la ministra encabezó el gabinete regional junto al Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; el Subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo; los delegados presidenciales regional, José Montalva; y provincial Malleco, Andrea Parra, y los seremis de la región. Además, participó en un conversatorio sobre el Plan Calles sin Violencia, con la participación de vecinas y vecinos. Foto de portada: Ministerio del Interior.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que cualquier sector puede entregar sus opiniones a la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que está impulsando el Gobierno, ante las críticas que surgieron sobre la viabilidad que tiene esta iniciativa. Las declaraciones las hizo en el marco de la visita que realiza a la Región de La Araucanía para participar en el encuentro empresarial ENELA 2023 “Paz para el Desarrollo”, junto al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, el Gobernador regional Luciano Rivas, y el presidente de CorpAraucanía, Ignacio Lira. Este evento se desarrolló en momentos en que en la zona se registró un ataque incendiario que dejó infraestructura destruida y una persona herida en la comuna de Victoria, hecho que habría sido reivindicado por la Resistencia Mapuche Malleco que dejó un panfleto donde exigen el traslado de comuneros mapuche a la cárcel de Angol. Durante su participación en el encuentro, la ministra Tohá enfatizó en la necesidad de actualizar la ley antiterrorista. Además, entregó cifras de la baja de los hechos violentos en la macrozona sur y señaló que “hace un año atrás teníamos mucha más violencia que ahora, pero más importante todavía, estábamos en una disputa completa de qué hacer. Hoy día estamos mucho más cerca de tener una mirada común”. En un mensaje a los empresarios de la Región de La Araucanía afirmó que “muchas veces nos hemos acercado a encontrar un camino y pasa algo que rompe las confianzas y nos vuelve atrás”. “Relacionarse desde la máscara que ve en el otro hace imposible avanzar, buscar en el otro siempre la excusa para no confiar. Esto no tiene nada que ver con olvidarse de nuestra historia u olvidarnos de las deudas que podamos tener pendientes, pero no construir desde ahí nuestra manera de dialogar”, agregó la secretaria de Estado. La ministra resaltó que “en esta región tenemos una nueva posibilidad de construir una mirada de futuro en común a partir de un diálogo que apostemos a construir confianzas, no que seamos ingenuos, no que nos desentendamos de las diferencias, pero que pongamos la energía en construir confianzas y no apuntar con el dedo para hacerla inviable”. Por otro lado, al ser abordada por la prensa, la secretaria de Estado abordó las críticas a la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento e hizo un llamado a participar y hacer un esfuerzo para que esta iniciativa tenga éxito. Respecto al nuevo atentado en la zona, la ministra Tohá afirmó que “todas las acciones que se lleven adelante las hace en Ministerio Público que es lo que ha estado ocurriendo, con inteligencia y con investigaciones bien formuladas que ha permitido desarticular a distintos grupos”. Tohá reconoció que existe una preocupación especial en el Gobierno, porque este atentado ocurrió a plena luz del día, en un lugar donde se hace necesario reforzar la seguridad y por ello es que se ha desplegado de manera especial el estado de excepción con la idea de prevenir estos hechos, situación que no ocurrió. “En lugares donde hay preocupación de este tipo, logremos impedir que estos atentados se desarrollen, es el propósito que tenemos que lograr, que la acción del Estado se fortalezca lo suficiente para hacerla muy difícil a quien quiera atentar de esta manera”, enfatizó. Sobre la seguridad pública, la ministra del Interior destacó el avance de proyectos en esa línea que es “producto de un esfuerzo común” y que “nunca en Chile se había aprobado tantas leyes de seguridad en un solo año y con persistencia vamos a lograr que esa cifra de mejore y se logre sacar durante este año el conjunto de esta agenda que es muy contundente”. En su visita a la zona, la ministra encabezó el gabinete regional junto al Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; el Subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo; los delegados presidenciales regional, José Montalva; y provincial Malleco, Andrea Parra, y los seremis de la región. Además, participó en un conversatorio sobre el Plan Calles sin Violencia, con la participación de vecinas y vecinos. Foto de portada: Ministerio del Interior.