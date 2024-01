7f8e219e9b

Política Senadora Paulina Vodanovic por reunión con Zalaquett: “Fui con la buena intención” Sobre la reunión en casa del lobbista, la presidenta del PS manifestó que "tal vez, claro, uno hoy día dice, no debería haber ido, pero digo, con la conciencia muy tranquila, que fui a hablar de algo que, para mí, era muy importante en ese momento". Diario UChile Lunes 8 de enero 2024 17:48 hrs.

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la polémica por las reuniones entre empresarios y personas del oficialismo que se llevaron a cabo en el domicilio del lobbista Pablo Zalaquett. A través de una declaración pública, Vodanovic señaló haber formado parte de un encuentro a inicios de septiembre como “presidenta del PS Chile, a una conversación acerca del proceso constituyente y la coyuntura política”. En conversación con Radio Universo, explicó que “cuando recibí la invitación, objeté el hecho” y manifestó que le “pareció que era relevante, en medio de la discusión constitucional, poder tener diálogo con ciertas personas que yo no conozco ni podría hablar, porque yo no estudié en sus colegios, no los conozco, no los he visto nunca”. “Me pareció que era una buena instancia de poder transmitir cual era el estado el proceso constituyente en esos momentos”, acotó. En esta línea, la timonel del PS indicó que estuvo “poco rato” en la reunión debido a que llegó tarde y comentó que había cerca de diez personas presentes. “No tuve idea de nada más, todas las preguntas hay que hacérselas a él (Zalaquett)”, recalcó. De esta forma, la parlamentaria sostuvo que en “el momento en que fui, fui con la buena intención, no vi que hubiera ninguna incompatibilidad con ir a explicar el estado del proceso constituyente, así como fui a muchas partes y fui a muchos otros lugares”. “Tal vez, claro, uno hoy día dice, no debería haber ido, pero digo, con la conciencia muy tranquila, que fui a hablar de algo que, para mí, era muy importante en ese momento, para el país era muy importante”, expresó.

