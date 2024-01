684e0fb781

Nacional Política seguridad Diputados oficialistas presentaron proyecto de ley para ampliar la infraestructura crítica En el anuncio, que contó con la participación de representantes de la DC y alcaldes, detallaron que la medida busca facultar al Presidente de la República para extender la protección a zonas rurales y urbanas por razones de seguridad ciudadana. Diario UChile Lunes 15 de enero 2024 13:28 hrs.

La jornada de este lunes el diputado del PPD, Raúl Soto, junto a un grupo de parlamentarios y los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina, y de Cerro Navia, Mauro Tamayo, presentaron un proyecto de ley para modificar y ampliar el concepto de infraestructura crítica vigente en la legislación, de manera de habilitar el uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana. Todo esto, luego de un fin de semana que estuvo marcado por tres homicidios en la Región Metropolitana y que contó entre sus víctimas a una niña de 10 años en la comuna de Maipú. Desde la sede del Congreso Nacional en Santiago, el legislador del oficialismo destacó la transversalidad de la medida –que cuenta con el respaldo desde el PS hasta la UDI- y reforzó que el concepto de infraestructura crítica es “parte del ordenamiento jurídico vigente, se aprobó tanto por la Cámara como por el Senado, el problema es que está solamente enfocado en proteger cosas como, por ejemplo, una central eléctrica, una carretera, en un concepto más restringido”. En concreto, Soto apuntó a la ampliación de este término a zonas urbanas y rurales “que requieran oportuna y especial protección por razones de seguridad ciudadana”, de manera de proteger a las personas se encuentran en estos lugares “y en todos aquellos espacios dentro de la ciudad que por razones fundadas la autoridad considere que requieren una complementación de los esfuerzos policiales con las fuerzas del contingente militar que estamos pidiendo que empiecen desde ya a capacitar y a preparar para esas tareas”. A juicio del parlamentario “lo que estamos haciendo es habilitar una herramienta y ponerla sobre la mesa para que la use el Presidente y el Ejecutivo en el momento en que determine que es necesario hacerlo. Creemos que más temprano que tarde si sigue escalando la crisis de seguridad en Chile, el Gobierno va a tener que echar mano a una herramienta excepcional al uso de fuerzas militares para combatir el crimen organizado y acá hay una herramienta que es limitada, intermedia y que nos parece absolutamente razonable”. El alcalde Germán Codina planteó que “estamos en un momento crucial de nuestro país, hemos visto una crisis de seguridad que sigue profundizándose y por ello he tratado como alcalde y presidente de la comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) irme sumando a distintos esfuerzos, que lo que hacen es dotar de más atribuciones al Gobierno y al Estado para poder enfrentar una criminalidad que cada día es más violenta y que hemos visto que, incluso, está cobrando la vida de niños, que es algo que debe remecernos, sensibilizarnos y movernos a la acción”. Además, el jefe comunal respondió a los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien luego del asesinato de la menor afirmó en su cuenta de “X” (exTwitter) dijo esperar que ante este hecho “tengamos unidad nacional para enfrentarla y no aprovechamiento político pequeño”. “Parece que el Presidente cada vez que sucede una situación compleja se asusta de que alguien vaya a sacar aprovechamiento político. Aquí lo que veo es un proyecto de ley presentado por diputados de su mismo sector político, ninguno de ellos está haciendo aprovechamiento político y yo, por el contrario, vengo a apoyarlos porque quiero que se sepa que sí existen autoridades podemos trabajar de la mano para poder colocar en el centro lo más importante, que es brindar seguridad a las chilenas y chilenos que están sufriendo una crisis como nunca antes vista”, enfatizó Codina. Continúa polémica por confirmación de Peso Pluma en Viña del Mar Por su parte, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), reafirmó el compromiso de la Corporación para impulsar la agenda de seguridad para combatir crisis de seguridad y apuntó sus dardos a la confirmación del cantante Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. “Aquí entendíamos que había un esfuerzo de todos para poder avanzar hacia una sociedad que recupere la seguridad, pero honestamente nada de eso es posible si paralelamente es a este esfuerzo, por medios indirectos, se valida o se normaliza la narcocultura en Chile”. En ese sentido, el legislador recalcó “quiero ser súper claro: Aquí no es un tema de artista, la actuación de Peso Pluma en Viña es una normalización de la narcocultura en nuestro país y resulta de todas formas inaceptable. Creo que el país no puede permanecer indiferente ¿Qué pasaría si se presenta un candidato o un cantante que plantee la xenofobia o la homofobia? No cabe duda que se habría impedido, con toda razón, su actuación porque significaría normalizar una conducta”. “Ya no actuó el presidente de TVN (Francisco Vidal), ya no actuó el municipio de la alcalde de Viña del Mar para impedir su actuación. Por eso le pido hoy día al Gobierno, al Presidente de la República que sí actúe”, instó el senador.

