2f26d04a95

8573b8e897

Nacional Ximena Póo rechaza medidas en Lo Valledor y Vega Central: “Acrecientan el odio y establecen categorías a partir de un carnet” La académica se cuadró con las recientes declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y también llamó a "no mezclar ni confundir la movilidad humana con la delincuencia". Por ello, pide que el Estado regularice la situación de migrantes. Camilo Vega Martinez Viernes 29 de marzo 2024 17:10 hrs.

Compartir en

Los mercados de Lo Valledor y La Vega Central anunciaron polémicas medidas de acceso a implementar en los próximos días. En específico, van a exigir a las personas que ingresen a sus respectivos recintos el portar con cédula de identidad chilena. En el Mercado Mayorista Lo Valledor comenzará a regir desde el 1 de abril, mientras que en La Vega Central se tomarán unos días más para realizar un registro de los trabajadores extranjeros. Al ser consultada por estos anuncios, la coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile, Ximena Póo, expresó su completo rechazo. “Son medidas discriminatorias, xenófobas y racistas inclusive. Sabiendo que en ambos lugares trabajan personas que son migrantes, que están en movilidad humana”, partió señalando al ser consultada por Radio y Diario Universidad de Chile. Desde los mercados mencionan que éstas medidas, junto con otras como detectores de metales, se argumentan en un intento de disminuir la delincuencia. Al respecto, la profesora asociada de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile aseveró que: “No es la medida ir en contra de los migrantes”. “Son medidas que acrecientan el odio y establecen categorías, racializan a las personas, a partir de un carnet de identidad”, agregó. En ese contexto, Ximena Póo se mostró de acuerdo con las recientes declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá. “No podemos mezclarlos ni confundirlos ni ponerlos en la misma bolsa con quienes son delincuentes. Y hay que recordar que los delincuentes no son solo de otros países”, fueron parte de las palabras de la secretaria de Estado respecto a la postura del Ejecutivo por dichas medidas. “No se puede mezclar ni confundir la movilidad humana con la delincuencia. El crimen es transnacional, y por supuesto que hay chilenos y chilenas involucrados. Las organizaciones van reclutando personas, y mientras más vulneradas son esas personas, es más fácil caer. No olvidemos que en Chile hay trata de personas, hay extorsión a quiénes aún no tienen papeles”, expresó al respecto. Frente a ello, la académica realizó una petición al Estado para “regularizar lo antes posible a todas las personas que llevan meses, incluso años, esperando regularización”. “A aquellos que están en situación más vulnerada. Aquellas familias, madres con sus hijos, velar por esos niños y niñas. Muchos de los niños y niñas que han nacido en Chile son de personas que han migrado de América Latina a nuestro país”, mencionó Póo. “Hay un fallo muy grande del Estado, no solo durante la administración de este gobierno, sino principalmente durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí hubo una negligencia estatal enorme. Hay que fortalecer al Estado”, señaló. Póo también mostró su preocupación porque este tipo de medidas puedan extenderse a otros lugares. “Incluso que se expanda aún más la discriminación soterrada que existe en todo tipo de establecimientos”, mencionó la académica. “Estamos en un momento preelectoral, entonces en países que no complejizan ni social, ni cultural ni políticamente la migración, como es el caso de Chile, se transforma en un chivo expiatorio”, cerró Póo al ser consultada por la lectura actual de la crisis migratoria en Chile. Foto: Aton

Los mercados de Lo Valledor y La Vega Central anunciaron polémicas medidas de acceso a implementar en los próximos días. En específico, van a exigir a las personas que ingresen a sus respectivos recintos el portar con cédula de identidad chilena. En el Mercado Mayorista Lo Valledor comenzará a regir desde el 1 de abril, mientras que en La Vega Central se tomarán unos días más para realizar un registro de los trabajadores extranjeros. Al ser consultada por estos anuncios, la coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile, Ximena Póo, expresó su completo rechazo. “Son medidas discriminatorias, xenófobas y racistas inclusive. Sabiendo que en ambos lugares trabajan personas que son migrantes, que están en movilidad humana”, partió señalando al ser consultada por Radio y Diario Universidad de Chile. Desde los mercados mencionan que éstas medidas, junto con otras como detectores de metales, se argumentan en un intento de disminuir la delincuencia. Al respecto, la profesora asociada de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile aseveró que: “No es la medida ir en contra de los migrantes”. “Son medidas que acrecientan el odio y establecen categorías, racializan a las personas, a partir de un carnet de identidad”, agregó. En ese contexto, Ximena Póo se mostró de acuerdo con las recientes declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá. “No podemos mezclarlos ni confundirlos ni ponerlos en la misma bolsa con quienes son delincuentes. Y hay que recordar que los delincuentes no son solo de otros países”, fueron parte de las palabras de la secretaria de Estado respecto a la postura del Ejecutivo por dichas medidas. “No se puede mezclar ni confundir la movilidad humana con la delincuencia. El crimen es transnacional, y por supuesto que hay chilenos y chilenas involucrados. Las organizaciones van reclutando personas, y mientras más vulneradas son esas personas, es más fácil caer. No olvidemos que en Chile hay trata de personas, hay extorsión a quiénes aún no tienen papeles”, expresó al respecto. Frente a ello, la académica realizó una petición al Estado para “regularizar lo antes posible a todas las personas que llevan meses, incluso años, esperando regularización”. “A aquellos que están en situación más vulnerada. Aquellas familias, madres con sus hijos, velar por esos niños y niñas. Muchos de los niños y niñas que han nacido en Chile son de personas que han migrado de América Latina a nuestro país”, mencionó Póo. “Hay un fallo muy grande del Estado, no solo durante la administración de este gobierno, sino principalmente durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí hubo una negligencia estatal enorme. Hay que fortalecer al Estado”, señaló. Póo también mostró su preocupación porque este tipo de medidas puedan extenderse a otros lugares. “Incluso que se expanda aún más la discriminación soterrada que existe en todo tipo de establecimientos”, mencionó la académica. “Estamos en un momento preelectoral, entonces en países que no complejizan ni social, ni cultural ni políticamente la migración, como es el caso de Chile, se transforma en un chivo expiatorio”, cerró Póo al ser consultada por la lectura actual de la crisis migratoria en Chile. Foto: Aton