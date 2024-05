cc2bbc87d3

Cultura Derechos Humanos “Fracturados”: periodista Odette Magnet lanza libro de cuentos sobre violaciones a los DD.HH. en dictadura Se trata de una colección de once cuentos cuyas historias no solo permiten recordar y honrar a quienes sufrieron los crímenes de la dictadura, sino también educar y sensibilizar a nuevas generaciones sobre la importancia de la memoria histórica. Diario UChile Lunes 27 de mayo 2024 12:41 hrs. Odette Magnet, periodista

Hace pocos días, la periodista y exdiplomática Odette Magnet publicó “Fracturados“, una compilación de cuentos que giran en torno a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile tras el golpe de Estado de 1973. A través de sus relatos, Magnet realiza un ejercicio de memoria que permitirá a los lectores sumergirse en historias de hombres, mujeres y niños que luchan por la sobrevivencia en un escenario de barbarie y represión desatada en todos los rincones de nuestro país. Los protagonistas vienen de distintos mundos, pero tienen en común el dolor, el viaje incierto y la violencia indiscriminada. “La memoria no es una suma de recuerdos. La memoria nos valida, nos otorga una identidad. Sabe a lealtad y a amor porfiado. A través de ella los pueblos se explican y se reconocen en su historia, su origen, su razón de ser como comunidad y personas. Porque, así como no hay regreso sin fuga, no hay mañana sin ayer”, señaló la autora sobre esta publicación, en colaboración con la editorial Forja. Asimismo, agregó que “hace años que libro una lucha silenciosa para que no me venza ni la tristeza ni la bronca. Sé que no estoy sola: terminada la dictadura, muchos nos pusimos a cazar palabras, las nuestras, las propias, tanto tiempo amordazadas. Después de casi dos décadas de escuchar las historias de otros, nos propusimos encontrar nuestras voces, como si fuesen objetos perdidos en una guerra sin destino, como son todas las guerras”. Reconocida periodista chilena, escritora y también exdiplomática, el trabajo de Magnet ha estado profundamente ligado a la defensa de los derechos humanos. Durante la dictadura fue una voz crucial en la revista Hoy, y colaboró con diversos medios cubriendo temas de DD.HH. y política. Tras el regreso a la democracia, se desempeñó como jefa de prensa internacional de La Moneda y asesora del ministro de Justicia. Cabe destacar que “Fracturados” -que ya se encuentra disponible en las principales librerías del país- será lanzado oficialmente el miércoles 5 de junio a las 12.00 horas en el salón Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile, al mediodía.

