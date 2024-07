105badb2b3

236b314bfd

Seguridad Senador Ossandon (RN): “Necesitamos cárceles para segregar” El parlamentario expuso que está a favor de que el nuevo recinto penitenciario de alta seguridad esté ubicado en espacios aislados, pero para él lo más importante es que la infraestructura comprometida por el Presidente efectivamente se construya. Diario UChile Martes 30 de julio 2024 18:20 hrs. Senador Manuel Ossandón (RN). Foto: Aton.

Compartir en

Persisten las críticas sobre la ubicación que tendrá la nueva cárcel de alta seguridad anunciada por el Presidente Gabriel Boric. Desde el Congreso Nacional, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a evaluar alternativas, pero reiteró Santiago centro es el lugar con las mejores condiciones para emplazar el recinto penitenciario. Según confirmó el Gobierno recientemente, la nueva cárcel será construida en calle Pedro Montt (Santiago centro), en el barrio penitenciario donde se encuentran la ex-Penitenciaria, Santiago 1 y los Tribunales de Justicia. La principal opositora a que la infraestructura sea construida en dicho lugar es la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien ha insistido que la comuna no está disponible “para ser zona de sacrificio”. En ese marco, este martes el Presidente Boric advirtió que el único lugar donde es posible construir el recinto “en el corto plazo es en un sector específico donde actualmente se encuentra el Centro de Justicia, la ex-Penitenciaría y la actual cárcel de alta seguridad”. No obstante, el Mandatario se abrió a recibir alternativas en torno a la materia. “Siempre estoy disponible a escuchar otras voces y si eventualmente existen mejores alternativas que cumplan con los requisitos que tenemos hoy día para enfrentar el crimen organizado, poder evaluarlas”, declaró desde Emiratos Árabes Unidos. En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró que el Gobierno “está abierto a alternativas, pero en el corto plazo por la urgencia que estamos enfrentando”, el barrio penitenciario en Santiago centro presenta las mejores condiciones. “La declaración expresa del Presidente es que en el corto plazo no hay un lugar mejor para realizar este proceso de ampliación que en la zona de Pedro Montt”, explicó. Asimismo, Cordero subrayó que las cárceles de Chile enfrentan una preocupante sobrepoblación. “Estamos hablando de que el nivel de hacinamiento y sobrepoblación no solo pone en riesgo las personas que están ahí, sino que además es un problema de seguridad extremadamente serio. Estamos al borde de una crisis penitenciaria”, aseveró. Senador Ossandón: “Donde sea, pero que se haga” Tras las declaraciones del titular de Justicia, el senador Manuel Ossandon (RN) destacó que si bien está a favor de que las cárceles de alta seguridad estén ubicadas en espacios aislados, para él lo más importante es que el recinto penitenciario prometido por el Presidente Boric efectivamente se construya. “A mí lo que me importa es que se construya esa cárcel y varias más, donde sea, me da lo mismo, pero que se haga. Yo siempre he tenido una propuesta, creo que las cárceles de alta seguridad tienen que estar en lugares aislados, que tengan un entorno y que además tengan a los gendarmes cerca”, dijo. De esa manera, el parlamentario llamó al Presidente Boric a cumplir su palabra y construir la infraestructura penitenciaria. “Pero no solo una cárcel de máxima seguridad, también necesitamos cárceles para segregar, porque el gran problema que tenemos hoy es el hacinamiento”, manifestó. Ossandón señaló que “hay hartas cárceles que hacer” y relevó la importancia de que al interior de los recintos penitenciarios las personas privadas de libertad “primerizas” no se mezclen con delincuentes con más experiencia, para evitar que estos espacios se transformen en “una universidad del delito”.

Persisten las críticas sobre la ubicación que tendrá la nueva cárcel de alta seguridad anunciada por el Presidente Gabriel Boric. Desde el Congreso Nacional, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a evaluar alternativas, pero reiteró Santiago centro es el lugar con las mejores condiciones para emplazar el recinto penitenciario. Según confirmó el Gobierno recientemente, la nueva cárcel será construida en calle Pedro Montt (Santiago centro), en el barrio penitenciario donde se encuentran la ex-Penitenciaria, Santiago 1 y los Tribunales de Justicia. La principal opositora a que la infraestructura sea construida en dicho lugar es la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien ha insistido que la comuna no está disponible “para ser zona de sacrificio”. En ese marco, este martes el Presidente Boric advirtió que el único lugar donde es posible construir el recinto “en el corto plazo es en un sector específico donde actualmente se encuentra el Centro de Justicia, la ex-Penitenciaría y la actual cárcel de alta seguridad”. No obstante, el Mandatario se abrió a recibir alternativas en torno a la materia. “Siempre estoy disponible a escuchar otras voces y si eventualmente existen mejores alternativas que cumplan con los requisitos que tenemos hoy día para enfrentar el crimen organizado, poder evaluarlas”, declaró desde Emiratos Árabes Unidos. En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró que el Gobierno “está abierto a alternativas, pero en el corto plazo por la urgencia que estamos enfrentando”, el barrio penitenciario en Santiago centro presenta las mejores condiciones. “La declaración expresa del Presidente es que en el corto plazo no hay un lugar mejor para realizar este proceso de ampliación que en la zona de Pedro Montt”, explicó. Asimismo, Cordero subrayó que las cárceles de Chile enfrentan una preocupante sobrepoblación. “Estamos hablando de que el nivel de hacinamiento y sobrepoblación no solo pone en riesgo las personas que están ahí, sino que además es un problema de seguridad extremadamente serio. Estamos al borde de una crisis penitenciaria”, aseveró. Senador Ossandón: “Donde sea, pero que se haga” Tras las declaraciones del titular de Justicia, el senador Manuel Ossandon (RN) destacó que si bien está a favor de que las cárceles de alta seguridad estén ubicadas en espacios aislados, para él lo más importante es que el recinto penitenciario prometido por el Presidente Boric efectivamente se construya. “A mí lo que me importa es que se construya esa cárcel y varias más, donde sea, me da lo mismo, pero que se haga. Yo siempre he tenido una propuesta, creo que las cárceles de alta seguridad tienen que estar en lugares aislados, que tengan un entorno y que además tengan a los gendarmes cerca”, dijo. De esa manera, el parlamentario llamó al Presidente Boric a cumplir su palabra y construir la infraestructura penitenciaria. “Pero no solo una cárcel de máxima seguridad, también necesitamos cárceles para segregar, porque el gran problema que tenemos hoy es el hacinamiento”, manifestó. Ossandón señaló que “hay hartas cárceles que hacer” y relevó la importancia de que al interior de los recintos penitenciarios las personas privadas de libertad “primerizas” no se mezclen con delincuentes con más experiencia, para evitar que estos espacios se transformen en “una universidad del delito”.