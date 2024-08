No más saqueo colonial

Las y los diputados votarán en la sala el miércoles 28 de agosto, a favor o en contra del Tratado Chile-Unión Europea desconociendo sus implicancias. Sólo un puñado de ellos aceptaron la reunión por lobby con Chile Mejor sin TLC, accediendo a una mirada diferente y al análisis realizado por Patricio Véjar, en “Secretos del Tratado de Libre Comercio Chile-Unión Europea”. Este tratado nos congela en la condición de país exportador de elementos naturales sin valor agregado, como nuevas colonias de la UE. El gobierno de Gabriel Boric no modificó el texto del Tratado negociado por Sebastián Piñera. Se vota el “legado Piñera-Boric“: son negocios que violan los derechos humanos ambientales, los derechos de la naturaleza y los de pueblos indígenas.

¿Contagiará esta voltereta de Boric a los diputados oficialistas?

Sin beneficios para Chile

Los negociadores europeos reconocieron beneficios “modestos” para la economía chilena, con impactos negativos en las pymes, las mujeres, sector rural, minería, construcción y turismo. El énfasis europeo es asegurar su transición energética. Toda la energía renovable y el Hidrógeno Verde generados es para que ellos pasen del petróleo al hidrógeno verde y anden en autos con baterías de litio.

Se les está garantizando precios preferenciales para el litio, cobre y tierras raras, pese a la publicitada Estrategia Nacional del Litio, las negociaciones con China y las promesas de industrialización del litio. Se concederá también a las empresas europeas junto a toda la cantidad de litio que requieran, el mismo precio doméstico, por ejemplo que tendría una empresa mixta chino-chilena o países del Triángulo del Litio para industrialización. Y el tratado prohíbe a Chile condicionar esa inversión a transferencia de tecnología.Según datos de la Fundación Sol, la minería es el sector con más subcontratación .

Se esconden los impactos de la extracción masiva del litio y el desplazamiento forzoso de pueblos indígenas por la destrucción de los salares, ancestralmente ligados a su forma de vida. Hay silencio sobre el avellano europeo, cultivo de exportación que como otros, puede utilizar plaguicidas peligrosos que generan cáncer, y la UE podrá exportarlos a Chile. Bayer Monsanto también exige seguir con la privatización de la semilla que aún resistimos, e implementar el convenio UPOV 91. El tratado es funcional a los monocultivos de palta y similares que han secado y contaminado territorios. Pero a las mujeres viñateras las exportadoras les ofrecen $100 por litro de su vino. Los exportadores de frutas, carnes y vinos hacen lobby a favor.

Los proyectos de megaplanteles de energía eólica y solar se están haciendo en terrenos fiscales, o en suelos agrícolas rentados por privados. Es un duro golpe al campesinado, la agroecología, la biodiversidad y el enfriamiento del planeta. Habrá menos hortalizas para las ferias libres, y la canasta básica de alimentos tendrá alzas considerables.

Las crisis de la Unión Europea

En el capítulo de Cooperación, la UE compromete a Chile a participar con fuerza militar en sus operaciones de “gestión de crisis” no explicitadas ni definidas. No tiene fuerza militar propia y sus jóvenes no quieren ser carne de cañón para la OTAN. Eso arrojaría por la borda la neutralidad de Chile. Seriamos socios sostenedores de una UE que es cómplice del genocidio israelí a Palestina y otros futuros conflictos.

Ocultan sistema de protección de ENEL y otros inversores

¿Qué hará ENEL si se confirmara el fin de la concesión por su pésimo servicio? La empresa, del grupo italiano Fortuna, ya demandó en 2019 a Panamá por 11 millones de euros. ADP (concesionaria del aeropuerto, francesa, estatal) ya tiene demandado a Chile porque sus ganancias bajaron en pandemia. Los 27 estados de la Unión Europea podrán demandar vía un sistema permanente de Resolución de Diferencias o Controversias que el Tratado llama “Grupos Especiales”. Actuarán con las reglas del CIADI. Si los inversores consideran una política pública como expropiación o incumplimiento de las expectativas de ganancia del inversor. En la Ley de Presupuestos anual, Chile financiará a esos abogados (15 personas de tres sublistas), incluyendo los del nuevo tribunal de apelación, pagando millones de dólares en salarios de nivel internacional, además de los fallos si Chile pierde.

Un golpe a las pymes

La apertura sin condiciones del Mercado Público a las empresas europeas originará una competencia desleal con las pymes proveedoras de insumos al sector salud y educación que pueden quebrar si pierden las licitaciones En 2022-2023 eran el 97% de los proveedores. Las mujeres son el grueso de su fuerza laboral. Los parlamentarios se engolosinan porque serán “fiscalizadores del tratado”. La comisión mixta chileno-europea viajará cada año a Europa con ese fin no vinculante.

Extractivismo digital

Las grandes empresas Big TEch europeas estarán exentas de pagar impuestos: no habría donde cobrarles: está prohibido exigirles la ubicación de los centros de procesamiento de datos. Alimentarán sus sistemas de IA con un nuevo extractivismo de datos.

En otros rubros, entre el 2003, fecha de inicio del Acuerdo que vence ahora, y el 2019, el valor de las exportaciones de maquinarias de la gran empresa europea subió de US$ 3.287 millones a US $10.856 millones, con un aumento anual del 7,7%. En medicamentos y agrotóxicos, las exportaciones aumentaron en un 135%; en vehículos un 145%. Este tratado incorpora nuevas normas de propiedad intelectual que harán más difícil la producción oportuna en Chile de medicamentos biológicos y para enfermedades raras.

Pero Chile en estos 20 años siguió exportando lo mismo: materia prima a bajos precios, de los sectores minero, frutícola, vitivinícola y forestal que representan el 90% de las exportaciones.

Por eso desde Chile Mejor sin TLC convocamos a manifestarnos en Valparaíso el 28 de agosto y exigir el voto en contra de diputados al Tratado Chile-Unión Europea.

La autora pertenece a la Red de Acción en Plaguicidas Chile, MAT, y a la Coordinación de Chile Mejor sin TLC.