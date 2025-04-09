Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Mayo de 2026


Catalina Pérez será formalizada el 12 de mayo

La Fiscalía Regional de Antofagasta la acusa de tres cargos relacionados con fraude al Fisco, en el contexto de la investigación sobre los convenios entre la extinta Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

La Fiscalía Regional de Antofagasta la acusa de tres cargos relacionados con fraude al Fisco, en el contexto de la investigación sobre los convenios entre la extinta Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Justicia

El lunes 12 de mayo a las 08:30 horas, será la audiencia para formalizar a Catalina Pérez, diputada desaforada y ex militante del Frente Amplio (FA).

La Fiscalía Regional de Antofagasta la acusa de tres cargos relacionados con fraude al Fisco, en el contexto de la investigación sobre Democracia Viva.

La jueza Claudia Campusano destacó que quienes no se presenten sin una razón válida enfrentarán medidas como ser llevados por la fuerza pública, asumir los costos procesales y posibles sanciones. Además, indicó que cualquier impedimento deberá ser comunicado y fundamentado.

La acusación establece que Pérez jugó un papel clave en la firma de tres convenios entre la extinta Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Según Fiscalía, estos acuerdos fueron fraudulentos. Junto a su expareja Daniel Andrade, el ex jefe de gabinete Carlos Contreras y la ex encargada territorial Paz Fuica, la ex militante del FA habría participado activamente para que la fundación, sin cumplir los requisitos legales, obtuviera recursos públicos destinados a obras.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.

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