Marcel celebra IPC de abril: "Es exactamente el tipo de sorpresas que uno espera"

En cuanto a las próximas cifras, el ministro indicó que “el camino para el Índice de Precios al Consumidor se ve bastante más despejado", considerando que en un par de meses "saldrá de la base el aumento inicial de precios de la electricidad".

Economía

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 0,2% en abril y recalcó que el número se ubicó por debajo de las expectativas de mercado, que los situaban entre 0,3% y 0,4%.

Esto es una buena noticia. Es exactamente el tipo de sorpresas que uno espera. Tuvimos una sorpresa al alza en actividad y una sorpresa a la baja en inflación”, declaró el jefe de la billetera fiscal.

El titular de Hacienda también destacó que “es una buena noticia para los bolsillos de chilenos y chilenas”.

En cuanto a las cifras de los próximos meses, el ministro indicó que “el camino para el IPC se ve bastante más despejado, tomando en cuenta de que ya, en un par de meses más, va a salir de la base el aumento inicial de precios de la electricidad, con lo cual también se va a producir una baja adicional en la tasa de inflación anual”.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y cuatro presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron bienes y servicios diversos (1,2%) con 0,044 puntos porcentuales (pp.), así como vivienda y servicios básicos (0,2%) con 0,043pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente, contribuyeron en conjunto con 0,173pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vestuario y calzado (-2,0%), con una incidencia de -0,054pp.

