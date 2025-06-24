Falleció Eduardo "Gino" Cofré, ex campeón con la U

Nuevo luto en Universidad de Chile. Si la semana pasada falleció una leyenda del cuadro azul como Braulio Musso, este martes se dio a conocer la muerte de otro ex futbolista con paso en el conjunto estudiantil como es Eduardo «Gino» Cofré, a los 63 años.

Según radio ADN, el otrora delantero murió en horas de esta mañana, en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde se encontraba internado por una severa neumonía.

En tanto, el Sifup, a través de su cuenta de X (ex Twitter) publicó: «Lamentamos el fallecimiento de Gino Cofré, ex delantero que brilló en varios clubes nacionales y también defendió a @LaRoja«.

Consignar que Cofré vistió las camisetas de Santiago Wanderers, Deportes Concepción, Palestino, Cobresal, Everton y Universidad de Chile, donde fue dos veces campeón del Torneo Nacional en 1994 y 1995.