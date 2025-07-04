Poder Judicial detectó 692 funcionarios que viajaron con licencia: 84 son jueces

El Poder Judicial detectó más de mil casos donde funcionarios viajaron al extranjero cuando se encontraban con licencia médica.

Tras el informe de Contraloría, la Corte Suprema encomendó al fiscal judicial recopilar antecedentes sobre funcionarios del Poder Judicial que, estando con licencia médica, salieron del territorio nacional.

Es así como con el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial se detectó un total de mil 29 casos de salidas del país durante el periodo de cinco años, asociados a 692 funcionarios, de los cuales se encuentran activos un total de 571.

Según informaron desde el Poder Judicial, de los 571 funcionarios no existe ningún ministro o fiscal de la Corte Suprema. Sin embargo, “respecto del resto del escalafón primario, se detectaron 4 ministros y 1 fiscal Judicial de Cortes de Apelaciones y 84 jueces”.

Debido a esta situación, el máximo tribunal dispuso “remitir la nómina respectiva a las Cortes de Apelaciones para los efectos de iniciar los respectivos procedimientos disciplinarios, tanto de funcionarios activos o que hayan cesado en sus funciones, investigación que estará a cargo de un único Fiscal Judicial por cada corte”.

Asimismo, precisaron que, “entre los casos informados, podría existir superposición de licencia médica y feriado, lo que será materia de la investigación respectiva”.