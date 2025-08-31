Gatajazz presenta "Oleaje", su primer disco de larga duración

La escena indie chilena recibe un nuevo hito con el lanzamiento de “Oleaje“, el esperado primer larga duración de Gatajazz. Tras el reconocimiento que obtuvo con su EP “Volcán” (2023), incluido en recuentos especializados como uno de los mejores del año, la artista profundiza en un universo sonoro y lírico que aborda la salud mental, los vaivenes emocionales y el paso del tiempo.

El álbum, que contó con financiamiento del Fondo de la Música, reúne ocho composiciones cargadas de honestidad y crudeza emocional. En ellas, Gatajazz explora la depresión, el miedo a la soledad, la dificultad de pedir ayuda, la autoaceptación y la necesidad de cerrar vínculos dañinos. Todo esto, bajo un concepto que oscila entre la calma y la tempestad, utilizando metáforas del mar y los desastres naturales para hablar de lo humano y lo íntimo.

Como sencillo que acompaña el lanzamiento de “Oleaje”, Gatajazz destaca el single “Eléctrico”, primer track del disco. Se trata de una pieza vibrante de pop rock indie, base para la característica cadencia y timbre de la voz de Jazmín, que funciona como un estallido de energía inicial, abriendo paso a una travesía de 31 minutos donde cada canción aporta una nueva textura y matiz emocional.

“‘Oleaje’ es un disco arriesgado y honesto. En la vulnerabilidad encontré una parte de mí que desconocía (o quería ignorar) y que terminó siendo igual que el movimiento del mar: tranquilo, agradable, pero otras veces caótico, ruidoso y fulminante”, señala la cantautora.

El tracklist incluye los ya conocidos sencillos “Silencio”, “Despacio” y “A pedazos”, además de nuevas composiciones como “Viento”, “Hay días” y “Sin otro particular, me despediré”, esta última con la participación de Mila Santander y Pascal Pirita.

En conjunto, el álbum ofrece una experiencia de contraste y fluidez: desde guitarras eléctricas llenas de distorsión hasta arreglos de cuerdas que aportan dramatismo y vulnerabilidad, presentando así a la escena nacional un relato sonoro en 8 perfectos episodios.

“Oleaje”, el primer LP de Gatajazz, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.