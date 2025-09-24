La universalidad del caso Jimmy Kimmel

Resulta sorprendente que, en una sociedad que presume de ser democrática, un jefe de Estado presione a un canal de televisión para sacar a un conductor de pantalla. Eso fue lo que ocurrió cuando el presidente Donald Trump gestionó con ABC la salida de Jimmy Kimmel. Pero tan llamativa como la censura fue la reacción ciudadana y democrática de distintos sectores en Estados Unidos: cartas públicas, campañas de apoyo, boicot económicos y voces críticas que, finalmente, contribuyeron a que Kimmel fuera restituido este martes por la propia dueña del canal, Disney.

Como suele suceder con los intentos de censura, la jugada terminó siendo contraproducente para quien la propició. El regreso de Kimmel tuvo una audiencia extraordinaria, quizás como nunca, no solo dentro sino también fuera de Estados Unidos. Y él aprovechó la ocasión no solo para reivindicar su derecho individual, sino para subrayar un valor universal: la libertad de expresión. Dijo el comediante: “El Presidente dejó muy claro que quiere vernos a mí y a los cientos de personas que trabajamos aquí despedidos de nuestros trabajos. Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta una broma”. Y añadió: “Este programa no es importante; lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como éste”.

En esa emisión también participó el legendario actor Robert De Niro, quien previamente había firmado junto a más de 400 artistas -entre ellos Meryl Streep, Tom Hanks, Jamie Lee Curtis, Jane Fonda, Selena Gomez, Ben Affleck y Pedro Pascal- una carta en la que repudiaban la acción de Trump y la comparaban con la caza de brujas del senador Joseph McCarthy en los años 50. Aquella persecución afectó a decenas de artistas, algunos de ellos figuras universales como Humphrey Bogart y Henry Fonda, e incluso hubo quienes nunca más volvieron a la creación artística, como Charles Chaplin.

Defender a Jimmy Kimmel no implica liberarlo del escrutinio público por sus dichos ni necesariamente compartir su manera de hacer humor. La propia Hillary Clinton recordó que, en su momento, también recibió de Kimmel y otros comediantes bromas que consideró ofensivas o escandalosas, pero que jamás se le ocurrió llamar a un canal para pedir el despido de alguien. Y es allí donde radica el corazón del asunto: no es aceptable la proscripción. Abrir esa puerta, aunque sea contra una sola persona, y sin que la sociedad reaccione con fuerza, es crear las condiciones para eliminar la posibilidad de pensar y disentir.

Tras el regreso de Kimmel, Trump volvió a amenazar a ABC. Y eso, en cualquier lugar del mundo, es inaceptable. También lo es en Estados Unidos.

Algunos dirán que éste no es un tema que deba preocuparnos estando tan lejos. Pero en una época tan globalizada e interconectada como la actual, defender principios universales es también defender nuestra propia convivencia local. Es una forma de decir que, como allá, aquí tampoco deben ser aceptables las persecuciones o intentos de proscripción contra periodistas y medios de comunicación, vengan de donde vengan.