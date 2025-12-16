Agenda Derechos Humanos

“Agenda Derechos Humanos” es un espacio creado para dar seguimiento a temas relativos a los derechos humanos que sean relevantes para Chile. Este año 2025, atendido el contexto internacional, se ha decidido ampliar la mirada e incorporar aquellos temas de alcance global que tienen incidencia en este campo.

Este proyecto de la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM y Radio Universidad de Chile intercala sesiones mensuales a través de la radio y columnas de opinión como la que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en la página web de Radio Universidad de Chile https://radio.uchile.cl/ y que cuenta con su propio micrositio.

Luego de las elecciones presidenciales del domingo 14 de diciembre de 2025, parece apropiado que la columna de “Agenda Derechos Humanos” esté dedicada íntegramente a un tema que nos va a convocar los próximos años: la protección de derechos humanos en Chile. Para ello, se acompaña la presentación del libro “Derechos Humanos en Chile: pasado, presente y futuro” que recopila las clases de un Curso de Formación General del mismo nombre que dicta la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de Chile.

“Derechos Humanos en Chile: pasado, presente y futuro”

El año 2015, bajo la rectoría del profesor Ennio Vivadi y por iniciativa de la vicerrectora de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (Vexcom), profesora Faride Zerán, se creó la Cátedra de Derechos Humanos como un espacio académico plural y de incidencia. El objetivo de la creación de la Cátedra era dual; por una parte, tenía un mandato hacia el interior de la Universidad, cual era, potenciar los múltiples trabajos que se realizan en la Universidad de Chile en materia de derechos humanos. El otro objetivo era externo y apuntaba a generar un diálogo entre el conocimiento generado al interior de la Universidad y su entorno (Estado, organizaciones de derechos humanos, entre otros).

Desde una perspectiva docente, la Cátedra se propuso generar un Curso de Formación General (CFG) donde se convocaran a académicos de diversas disciplinas con trabajo en derechos humanos, invitados externos con un trabajo relevante en la materia y se pudiera revisar la historia de Chile en materia de derechos humanos. Este CFG no solo sería una expresión de trabajo transdisciplinario e interdisciplinario, sino que también los estudiantes debían venir de distintas carreras que potenciaran el pluralismo que es propio de la Universidad de Chile.

Este Curso ha ido variando con los años; temas que eran inimaginables se han incorporado (como las violaciones de derechos humanos en el marco de la Revuelta Popular de 2019/2020); otros han ido variando de acuerdo al contexto mundial y nacional (pandemia y derechos humanos); y, algunos se han incorporado recientemente (infancia y derechos humanos).

Es así como, en el marco de la celebración de los 10 años de vida de la Cátedra de Derechos Humanos (2015-2025), es que se decidió que el hito central de conmemoración sería plasmar los contenidos centrales del curso “Derechos Humanos en Chile: pasado, presente y futuro” de la mejor que sabemos, esto es, publicar un libro de acceso gratuito y alta calidad.

Sin embargo, esa no es la única motivación para publicar este libro, sino que hay otra que hemos incorporado a la agenda de trabajo de la Cátedra en años recientes y es la constatación de una peligrosa regresión autoritaria en materia de derechos humanos a nivel global y nacional que nos obliga a redoblar los esfuerzos en materia de fortalecimiento de la formación en DDHH. Sin duda alguna, esta preocupación está en línea con una de las prioridades de la rectoría de la profesora Rosa Devés y es la educación sobre, en y para los derechos humanos.

No hay duda alguna que el contexto mundial está cruzado por la mayor crisis para los derechos humanos desde el fin de la II Guerra Mundial. Actualmente, toda la institucionalidad internacional de derechos humanos está en riesgo y eso no puede ser una cuestión indiferente para quienes estamos comprometidos con un mundo con sólidas bases en la protección de los derechos humanos.

De igual forma, a nivel nacional vemos con preocupación cómo el compromiso con el Nunca Más a las violaciones de derechos humanos, que ha sido el piso mínimo en el que se ha fundado nuestra democracia post dictadura, hoy está en cuestión. Los discursos anti derechos y el negacionismo avanzan peligrosamente y cada vez se hace más necesario volver sobre los conceptos y las instituciones fundamentales de protección de derechos humanos para su defensa y garantía.

En consecuencia, tenemos la convicción de que es necesario y urgente fortalecer el compromiso con los derechos humanos y, para ello, nos parece esencial saber cuáles son estos derechos, cómo se han garantizado nacional e internacionalmente, y evaluar qué ha pasado con ellos en la historia y presente de nuestro país.

Los contenidos de este libro apuntan en esta dirección.

¿Cuál es el contenido del libro?

Este libro recoge la estructura base del Curso “Derechos Humanos en Chile: pasado, presente y futuro” en sus últimas versiones (2023-2025). Se divide en tres grandes grupos temáticos. El primero, trata aspectos introductorios en materia de derechos humanos; el segundo, recorre la historia de Chile en materia de derechos humanos; y, el tercero, versa sobre los temas estructurales permanentes que dan cuenta de la situación de grupos históricamente discriminados.

En la primera parte, el lector se encontrará con un texto escrito en coautoría con la profesora Constanza Núñez que da una introducción general a los derechos humanos. En este texto se desarrollan los conceptos básicos y la estructura de la protección nacional e internacional de los derechos humanos. La idea es que este texto sirva como un primer acercamiento general a los derechos humanos, que permita delimitar adecuadamente el campo de este sistema normativo para así poder evaluar la realidad de los derechos humanos (el “ser”) desde ese “deber ser” que es la teoría general de los derechos humanos.

En la segunda parte, se parte con tres textos que dan cuenta de los derechos humanos en la historia de Chile. El primero es un texto de Bárbara Azcárraga, profesora del CFG y coordinadora ejecutiva de la Cátedra de DDHH, donde se repasan algunos hitos relevantes de la historia de Chile previa a la dictadura de Pinochet y que dan cuenta de que la violencia institucional no es una cuestión exclusiva de la dictadura civil-miniar, sino que esta violencia ha sido una constante en el país que ha marcado el devenir de las luchas y reivindicaciones sociales.

El segundo texto, cuyo autor es el profesor Manuel Guerrero, quien da cuenta de las particularidades de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura civil-militar (1973-1990), donde explora de qué forma las violaciones de los derechos humanos fueron parte consustancial del golpe de estado de 1973 y también lo fueron como parte de la imposición de un modelo de sociedad aún vigente en Chile; asimismo, se explora de qué forma la defensa de los derechos humanos fue moldeando este momento histórico tan difícil para el país.

Por último, en un texto de mi autoría trato los desafíos de la transición o postdictadura en materia de derechos humanos. En el texto se poner especial énfasis a los desafíos que presentan las violaciones graves, masivas y sistemáticas para democracias débiles y de qué forma se han ido sorteando los desafíos den materia de Verdad, Justicia, Memoria, Reparación y Garantías de no Repetición en Chile. Ello nos da cuenta de cuáles son las deudas de la democracia con su pasado reciente y de qué forma han ido configurando el presente.

A continuación, hay dos artículos que tratan sobre los derechos humanos en el marco de la Revuelta popular (2019/2020). El primer artículo es el de la directora del INDH para la Región Metropolitana, Beatriz Contreras, quien analiza desde la teoría y la práctica, la protección de los derechos humanos en momentos de crisis. Así, se da cuenta de la complejidad que implica dotar de efectividad a los derechos humanos en momentos que todo el aparato de poder público se vuelca en la represión de la protesta social y la persecución de quienes demandaban un cambio profundo al modelo impuesto por la dictadura.

El segundo texto, del director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, repasa las principales deudas de la democracia respecto de las víctimas de las graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos ocurridas entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Esas deudas en materia de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y Garantías de No Repetición dan cuenta de graves incumplimiento a las ligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. De esta forma, los desafíos pendientes desde la dictadura se complejizan con nuevas demandas insatisfechas en el campo de los derechos humanos.

Este conjunto de trabajos sobre algunos hitos de la historia de los derechos humanos en Chile da cuenta de cómo la violencia del Estado ha sido un elemento determinante para la construcción de la República y ha modelado el presente. Así, nuestra relación con los derechos humanos no puede ser desacoplada de dicha realidad que es necesario conocer y discutir para poder repensar nuestro futuro colectivo.

Por último, la tercera parte de la obra recoge un conjunto de trabajo relativos a la situación de derechos humanos de grupos históricamente discriminados. En primer lugar, está la contribución de Fernando Pairicán y Antu Quintulén, sobre la situación de pueblos indígenas y, particularmente, la del pueblo mapuche; luego, se encontrará un trabajo de mi autoría relativo a la situación de las mujeres que tiene su origen en otro Curso de Formación General, liderado por la Cátedra de Género de la Vexcom; enseguida está el estudio de Elena Oliva y Marta Salgado relativo al pueblo tribal afrodescendiente; y, finalmente, el trabajo de la profesora Ximena Poo relativa a personas en situación de movilidad humana en Chile.

El conjunto de estos trabajos da cuenta de los enormes desafíos de Chile en materia de igualdad y no discriminación y las consecuencias negativas para los derechos humanos de no haber adoptado un enfoque de derechos humanos para generar condiciones de equidad en su estructura económica, jurídica y social. Es interesante destacar algunos elementos comunes en estos últimos trabajos. Por una parte, la necesidad de abordarlos desde un enfoque multidimensional; las implicancias internacionales y nacionales de estos temas; y, en particular, el carácter estructural de la discriminación y cómo concurren elementos institucionales y culturales que complejizan la erradicación de estas prácticas históricas de marginación y exclusión.

En definitiva, es posible constatar la forma en que los derechos humanos han sido un importante instrumento de defensa de los movimientos sociales frente a una acción estatal conservadora y represiva. Asimismo, es posible constatar de qué forma los derechos humanos se transforman en un importante instrumento de transformación cultural, política y social en la medida que los sectores perseguidos y excluidos se apropian de su discurso y son capaces de utilizar la institucionalidad de la protección nacional e internacional para propiciar cambios profundos.

¿Cómo utilizar el libro?

Este libro, al igual que el Curso de Formación General, busca aportar en el proceso formativo de todos/as quienes están interesados en la situación de los derechos humanos en Chile. Por tanto, esta obra debe entenderse como parte de un proceso de apoyo a la formación y autoformación en derechos humanos por parte de la Universidad de Chile en cumplimiento de su labor como universidad pública.

Esta obra permite varios usos. Se puede leer y estudiar como una introducción general a los derechos humanos en Chile. Asimismo, puede utilizarse para el estudio de un área particular como, por ejemplo, los derechos humanos en la dictadura civil-militar o los derechos humanos en el marco de la Revuelta de 2019/2020. De igual forma, el texto puede usarse para el estudio de un tema a la luz de la teoría general de los derechos humanos, combinando cualquiera de sus artículos o bloques temáticos a la luz del texto introductorio a los derechos humanos que abre esta publicación.

De igual modo, es posible utilizar el texto como parte del apoyo para la formación en materia de derechos humanos, tanto en la educación formal (secundaria o universitaria) o en la formación popular. Por ello, cada apartado se acompaña de preguntas finales que pueden guiar la lectura, pueden generar debate y/o servir como base para evaluaciones.

A fin de facilitar el acceso a sus contenidos y su mejor uso, esta obra tiene un formato impreso, pero también va acompañada de una versión digital que podrá ser ampliada y revisada para que el texto no pierda su actualidad.

Agradecimientos

Finalmente es importante agradecer a la rectora, profesora Rosa Devés y a la vicerrectora, profesora Pilar Barba por su apoyo. A todo el equipo de la Vexcom y de la Cátedra por el trabajo para que esta obra pudiera concretarse. Particular gratitud con el fotógrafo de la Vexcom, don Felipe Poga, por su generosa contribución a esta publicación.

Asimismo, se agradece a todos los docentes del Curso de Formación General, que han contribuido a dar forma a esta experiencia docente. Particularmente gracias a quienes contribuyeron con valiosos aportes a este texto en calidad de autores/as.

Por último, agradecer a los estudiantes del Curso de Formación General, “Derechos Humanos en Chile: pasado, presente y futuro”, quienes han sido parte esencial en esta construcción colectiva de conocimiento.

Versión digital del libro “Derechos Humanos en Chile: pasado, presente y futuro”: