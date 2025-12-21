Navidades populares: cuando la tradición se convierte en comunidad

En distintos territorios populares de la Región Metropolitana, la Navidad vuelve a construirse desde abajo. Sin grandes presupuestos ni campañas oficiales, son organizaciones sociales, vecinas y colectivos culturales quienes, a través de la autogestión, levantan celebraciones pensadas especialmente para niños y niñas que, muchas veces, no tienen garantizado un regalo, una cena especial o un espacio de recreación en estas fechas.

Desde Puente Alto hasta la Población La Victoria, la autogestión, la solidaridad y el trabajo territorial sostienen una Navidad popular que pone al centro a las infancias y al encuentro comunitario. Una de esas experiencias es la de la Coordinadora Social Shishigang, organización que nació durante el 2019 en Puente Alto y que se ha destacado por su trabajo permanente con niños y adolescentes de los sectores populares de la comuna.

Con un trabajo sostenido durante todo el año, la Shishigang prepara una nueva edición de su tradicional ruta navideña. La iniciativa busca acercar actividades culturales, recreativas y artísticas a territorios donde el acceso a este tipo de experiencias suele ser limitado.

Sebastián Riffo, integrante de la organización, explicó a Radio y Diario Universidad de Chile que la motivación central del colectivo es generar experiencias significativas para las infancias de barrios populares: “Para nosotros es muy importante realizar este tipo de intervenciones, ya que son instancias que son inolvidables para los chicos. En contextos de barrios populares se hace muy difícil presenciar de manera gratuita intervenciones de esta magnitud”.

Ese mismo espíritu es el que sostiene el trabajo anual de la coordinadora. “A lo largo de todo el año, a través de una red de voluntariado y colaboradores, planificamos actividades desde enero a diciembre, especialmente en hitos importantes”, agregó Sebastián.

En el marco de la Navidad 2025, la Coordinadora Social Shishigang comenzó su despliegue desde noviembre, articulando acciones tanto directas como indirectas.

“Nos hemos desplegado interviniendo distintos espacios, potenciando juntas de vecinos con juegos inflables, artistas circenses, malabaristas, y también levantando actividades propias”, detalló Sebastián. A lo anterior, se suma el trabajo en residencias del sistema de Mejor Niñez.

Uno de los hitos centrales de este período es la llamada ruta navideña del “Shishitrineo”, una actividad que combina espectáculo, participación comunitaria y entrega de regalos.

La actividad está programada para este lunes 22 de diciembre, entre las 16:00 y las 21:00 horas, y se desarrollará en distintos puntos de Puente Alto. Según explicó Sebastián, por razones logísticas y de coordinación territorial, los lugares específicos no se informan con antelación. Sin embargo, en las próximas horas se conocerá el lugar exacto y lo puedes conocer haciendo click aquí.

“Buscamos instancias donde los niños y niñas sean protagonistas, desde los exponentes que participan hasta los niños que van arriba del camión caracterizados”, contó Riffo.

Respecto a la recepción de la comunidad, el integrante de la Shishigan puntualizó que la población ha reaccionado de manera muy positiva y que la actividad es multigeneracional: “Va el abuelito, la mamá, el tío. Nos escriben mucho por redes sociales y es una actividad súper esperada por las familias de Puente Alto”.

Más allá de la Navidad, desde la Coordinadora Social Shishigan subrayan la importancia de trabajar con las infancias durante todo el año. “La importancia es que ellos se sientan protagonistas, no generar intervenciones tan adultocentristas, sino construir y trabajar con ellos a la par. Eso es lo más significativo y transformador que podemos hacer como colectivo”.

Autogestión y comunidad: La Bicicleta celebra la Navidad con las infancias de la Población La Victoria

Como cierre de un año marcado por el trabajo comunitario y los talleres permanentes, el colectivo La Bicicleta, de la Población La Victoria, prepara una actividad navideña destinada a niños y niñas del sector. La iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro, contención y celebración colectiva, especialmente en contextos donde no todas las familias cuentan con las mismas posibilidades.

Erna Sepúlveda, integrante de La Bicicleta, explicó que la principal motivación es cerrar el año de manera significativa. “La motivación es dar un cierre al año y que los niños compartan con sus compañeros que estuvieron en el taller todo el año, además de compartir y hacer un momento especial”.

Más allá de la celebración puntual, la actividad busca reforzar el sentido comunitario. En ese sentido, Sepúlveda enfatizó: “Queremos que los chiquillos sepan el trabajo que se hace, que vean que más allá de sus familias también está esta otra parte, que son sus amigos, sus vecinos, el compartir con ellos”.

La dirigente subrayó que el sentido de la actividad va más allá de la fiesta y que busca “dejar un momento a fin de año, cuando ya terminó el colegio, el sentirse niño, que no pierdan la magia de sentirse niños, de sentirse apoyados, con sus padres, con los tíos, con las mamás”.

La celebración, además, se vive como una instancia familiar y colectiva. “No son solo los niños, son las mamás. Muchas mamitas son solas, o son mamás extranjeras que han llegado y no tienen familia aquí. Entonces el paso es familiar, es una fiesta que lo hacemos entre todos, dentro de nuestras posibilidades”, relató.

Para concretar esta actividad, La Bicicleta recurre principalmente a la autogestión: “Hacemos trabajo de autogestión. Este año, por ejemplo, tenemos una rifa donde cada integrante puso un premio”, contó Erna. A esto se suma el apoyo de las familias del sector. “Invitamos a las mamás que pueden a ayudarnos a vender la rifa y con eso generamos lo que necesitamos: dulces, helados, una torta”.

Junto con ello, existen aportes solidarios que llegan de manera anónima. “Hay personas que conocen este trabajo y aportan con lo que pueden. Todo se junta en una sola mesa y se hace una fiesta de Navidad. De un kilo de pan para arriba nosotros lo agradecemos, o una bolsita de dulces, y ahí vamos juntando y armamos algo bonito”.

La organización acumula una larga trayectoria en el territorio. “Vamos a cumplir ahora en enero 12 años trabajando aquí”, detalló Erna. Durante ese tiempo, La Bicicleta ha desarrollado talleres durante todo el año, sostenidos en gran parte por voluntariado.

La Navidad marca solo una pausa en el calendario comunitario. “Es como un break que hacemos, porque después seguimos en enero con talleres de verano”, explicó. Tras el receso de febrero, la organización retoma su trabajo regular hacia fines de marzo, adaptando nuevamente el espacio y planificando nuevas actividades.

Autogestión y solidaridad: la navidad popular que impulsa Paulina Pinto en Puente Alto

Desde el año 2021, Paulina Pinto Cortés ha desarrollado de manera autogestionada iniciativas solidarias para llevar celebraciones navideñas a niños y niñas de sectores vulnerables de Puente Alto y otras comunas. A través de actividades comunitarias, talleres y redes de colaboración, su trabajo busca garantizar algo que para muchos niños no está asegurado: abrir un regalo y compartir una Navidad en comunidad.

“La tía Pauli”, como es conocida, lleva 4 años trabajando en actividades navideñas populares en distintos sectores. Sus primeras experiencias comenzaron en su propio barrio, en Pirque, donde organizó una celebración para 130 niños. Posteriormente, su trabajo se extendió a otros territorios, como la población Marta Brunet de Puente Alto, vinculándose a proyectos educativos y comunitarios.

Uno de los ejes centrales de su iniciativa es el llamado “taller de los deseos”, una instancia previa a Navidad donde los niños escriben cartas expresando qué les gustaría recibir. “Ellos escriben una carta y ponen los deseos que tienen para la Navidad, y así piden sus regalitos. Entonces yo después busco padrinos y hacemos la actividad”, explicó.

Según cuenta, la motivación para sostener este esfuerzo nació al conocer de cerca la realidad social de distintos territorios. “Comencé a trabajar en el territorio con un amigo que ahora es alcalde acá en Puente Alto, Matías Toledo, y me mostró una realidad totalmente distinta a la que yo vivía, mi burbuja”, afirmó.

Para Pinto, el impacto emocional de estas actividades es clave. “Es importante para un niño abrir un regalito o tener algo diferente para una Navidad. Eso fue lo que me motivó principalmente”.

La recepción de los niños, asegura, ha sido siempre positiva. En la primera actividad masiva, recuerda que los regalos fueron sencillos, pero significativos. “Les regalé una toalla y una bolsa de dulces, y estaban todos contentos porque compartieron una infancia, un momento”. Con los años, la experiencia se fue profundizando. “Cuando abrían los regalos decían ‘esto es lo que yo pedí en la carta’. Me preguntaban cómo lo había hecho, y yo les decía que trabajaba con el Viejito Pascuero”, comentó entre risas.

Actualmente, Paulina trabaja con niños y niñas del campamento El Peñoncito, en Puente Alto, junto a la organización social y cultural Sueño Posible. Para este año, la celebración tendrá un formato distinto. “Los niños ya están más grandes, así que les pregunté qué querían para esta Navidad. Me dijeron que querían que les vinieran a cantar artistas urbanos y una cena de Navidad. “Va a ser una Navidad más tranquila, con una cena y un show privado para los chicos en su noche”.

Barrio Lucha Libre: el ring comunitario que une a la infancia y las familias

Lo que comenzó como una actividad familiar en plena pandemia terminó convirtiéndose en un proyecto comunitario que hoy recorre distintos territorios de Puente Alto llevando lucha libre gratuita a niños, niñas y familias completas. Se trata de Barrio Lucha Libre, una iniciativa autogestionada que combina deporte, espectáculo y trabajo territorial con foco en la infancia.

“Barrio Lucha Libre nace en pandemia, buscando primero una actividad que pudiera hacer nuestro hijo, que era fanático de la lucha libre”, explicó Patricia Ramírez, una de las impulsoras del proyecto. En ese contexto, marcado por el encierro y la falta de espacios recreativos, comenzaron abriendo su propia casa: “De a poquito empezamos a abrir nuestro espacio, donde estaba instalado el ring, y venían de a dos o tres personas, que era lo que la autoridad permitía en ese momento”.

Ese propósito quedó claro desde el nombre. “Barrio Lucha Libre, el mismo nombre lo dice: el barrio. Buscamos instancias que fueran del barrio para el barrio”, señaló Patricia. En ese camino, comenzaron a intervenir territorios vulnerables de Puente Alto junto a Matías Toledo, actual alcalde de la comuna. “En ese tiempo no era alcalde y comenzamos a intervenir territorios, partiendo por Villa El Duraznal, donde tuvo una muy buena acogida”.

El impacto fue inmediato. “Los niños alucinaban con el ring, un ring profesional, tremendo, cosas que nunca habían visto”, recuerda. Patricia destaca que la lucha libre es un espectáculo poco accesible en Chile. “Probablemente, por lo escasa que es y por lo cara que resulta, muchos niños no tienen ninguna posibilidad de verla”.

Uno de los aspectos que más sorprende al equipo es la recepción transversal del público. “Pensábamos que iba a impactar principalmente en los niños, pero la lucha libre ha sido súper transversal”, comenta Patricia. “No son solo los niños los que disfrutan, sino también jóvenes, adultos y muchos adultos mayores”.

La escena se repite en cada presentación. “Citas el show a las cinco de la tarde y los adultos mayores llegan una hora antes, con su mejor pinta, se sientan alrededor del ring y no se mueven hasta la última lucha. Gritan, disfrutan y eso ha sido muy bonito, porque ha unido a la comunidad”, relata.

En el caso de los niños, la experiencia es aún más participativa. “Ellos toman partido por tal o cual luchador, tienen sus propias barras, después del show se sacan fotos, se suben al ring, comparten. Toda esa interacción fortalece el tejido social”.

Este año, Barrio Lucha Libre inició su temporada en febrero y recorrió sectores como Villa Arcoíris, Mariano La Torre, Bajos de Mena, Pueblito Las Vizcachas y la Plaza de Puente Alto. El cierre se realizó este sábado 20 de diciembre, a las 17:30 horas, en el Gimnasio Municipal Irene Velásquez, con un espectáculo de mayor escala. “Cerramos la temporada con un show espectacular, con pantallas gigantes, luces y artificios. Estuvo muy bonito”, contó Patricia.

Lejos de las vitrinas y del consumo, estas experiencias muestran otra Navidad posible: una construida desde el territorio, la solidaridad y el trabajo colectivo, donde el regalo principal es el encuentro y la dignidad de las infancias.