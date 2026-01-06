Klaus Schmidt-Hebbel: "No corresponde dejar de pagar contribuciones"

El economista Klaus Schmidt-Hebbel se refirió a las iniciativas que se analizan en el marco de la próxima llegada a La Moneda del presidente electo, José Antonio Kast.

En conversación con La Segunda, manifestó su oposición a rebajar las contribuciones de bienes raíces o impuestos a la vivienda, señalando que actualmente solo entre el 20 o 25% de las personas paga estos tributos, lo cual calificó de injusto.

En particular, el economista fue enfático al rechazar una eventual reducción de las contribuciones para los adultos mayores. «Soy adulto mayor, pago contribuciones altas y yo creo que no corresponde que, simplemente porque estamos sentados en una propiedad valiosa de significativo valor económico y avalúo fiscal, dejar de pagar contribuciones«, afirmó Schmidt-Hebbel.

Respecto a una posible invitación a integrar el futuro gobierno, el experto dejó clara su postura al recordar que ya «rechacé seis cargos que me propuso el expresidente Piñera en su primer y segundo gobierno«.

Explicó que en esas ocasiones expuso sus razones, las que fueron comprendidas por el entonces mandatario, quien luego designó a personas que, en su opinión, desempeñaron una labor incluso superior a la que él habría podido realizar. «Yo estoy muy feliz desde mi posición y libertad», sentenció.