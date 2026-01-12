Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de abril de 2026


Gobierno presenta proyecto de negociación colectiva multinivel

Según el Ejecutivo, la iniciativa permitirá que sindicatos y empleadores "dialoguen en igualdad de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado del trabajo”.

Según el Ejecutivo, la iniciativa permitirá que sindicatos y empleadores "dialoguen en igualdad de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado del trabajo”.

Trabajo

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, y el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, informaron el ingreso del proyecto de ley de negociación negociación colectiva multinivel al Congreso Nacional y abordan sus principales contenidos y inspiradores.

El proyecto consistirá en un nuevo sistema de negociación organizado en tres niveles: sectorial, intermedio y empresa. La ley permitirá que sindicatos y empleadores «dialoguen en igualdad de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado del trabajo”, explicaron desde el gobierno.

Dentro de los puntos más sensibles es la inclusión de los sueldos en la negociación. Por parte del Ministerio del Trabajo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) insisten en su incorporación. Por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) sostienen que la negociación ramal es una mala política pública, y que las más afectadas serán las pymes.

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