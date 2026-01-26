Kaiser explica decisión del PNL de no sumarse al gobierno de Kast

El diputado Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), explicó este domingo los motivos por los cuales su colectividad decidió no integrarse al próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, apuntando a diferencias políticas y a la falta de garantías de participación efectiva en la futura administración.

En entrevista con The Clinic, el parlamentario aseguró que no existieron señales concretas desde el equipo del mandatario electo para incorporar al PNL al Ejecutivo. “No creo que haya habido una voluntad de tenernos dentro del Ejecutivo”, afirmó, señalando que, tras semanas de conversaciones, no se produjeron gestos claros para su participación.

Kaiser también relató que optó por no asistir a la presentación del gabinete realizada el pasado 20 de enero, pese a haber sido invitado, y remarcó que la determinación del partido es irreversible. Según indicó, la colectividad resolvió no integrarse a “las estructuras políticas del gobierno”, subrayando que la decisión “no tiene vuelta atrás”.

En ese marco, enfatizó la autonomía política del Partido Nacional Libertario. “Nosotros no somos un vagón de cola”, sostuvo, aunque precisó que la postura no impide que militantes puedan desempeñar funciones técnicas mediante el sistema de Alta Dirección Pública, pero sí excluye una incorporación política al Ejecutivo.

Consultado por la eventual llegada de libertarios a subsecretarías o cargos regionales, Kaiser explicó que se aplicarían los mecanismos internos del partido y adelantó que, de concretarse, “probablemente” quienes asuman “dejen de ser libertarios”, al tratarse de una decisión contraria a la estrategia definida por la directiva.

El diputado también advirtió sobre los costos políticos de un gabinete con alta presencia de independientes, señalando que ello podría debilitar el respaldo partidario del gobierno. En ese contexto, afirmó que “va a ser José Antonio Kast el que va a tener que comprometer su propio capital político para defender a los ministros”, en una dinámica inversa a la habitual.

Respecto de las críticas a Judith Marín, futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Kaiser fue consultado por sus presuntas posturas conservadoras y respondió: “No se metan con la sexualidad de los niños. Punto. El Estado no tiene nada que hacer ahí”.

Finalmente, el parlamentario sostuvo que el desempeño de la futura ministra dependerá del respaldo político que reciba, señalando que “vamos a ver si la ministra va a tener el respaldo que va a requerir en su gestión y cuánto tiempo soporta la presión”, agregando que también será clave observar si cuenta con el apoyo de Evópoli.