Tabilo ya tiene programación para su debut en el Masters 1000 de Madrid

A la espera de saber si Cristian Garin (85° ATP) se quedará con el cupo de lucky loser en el Masters 1000 de Madrid tras la baja del británico Jack Draper, Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) es, de momento, el único chileno asegurado en el cuadro principal del Masters de Madrid.

Y la primera raqueta de Chile ya tiene programación para su debut en el main draw de la Caja Mágica, donde enfrentará por primera vez al francés Valentin Royer (72° ATP).

La organización del torneo fijó el partido de “Jano” Tabilo para este miércoles en el Stadium 3 del Masters de Madrid, en el último turno de la jornada. La acción comenzará a las 5:00 horas de Chile, por lo que el duelo del chileno está programado aproximadamente para las 13:00 horas.

El encuentro asoma exigente, considerando que Valentin Royer llega en buen momento tras ser finalista del Challenger de Oeiras III, donde cayó ante el ruso Roman Safiullin.

En caso de avanzar, Alejandro Tabilo enfrentará en segunda ronda al checo Jiri Lehecka (14° ATP), quien debutará directamente en esa fase por su condición de cabeza de serie. Ambos ya se enfrentaron en el Masters 1000 de Montecarlo 2026, donde el chileno cayó tras una remontada por 4-6, 7-6 y 6-3.